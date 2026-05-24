  • Антонио не помнит аварию, в которой сломал ногу: «Не доверял «Феррари». 45 минут я был в ловушке из груды дымящегося метала. Фельдшеры спасли мне жизнь – держали в сознании, говоря о футболе»
Майкл Антонио рассказал, что не помнит момент своей аварии.

Экс-нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио поделился новыми подробностями о пережитой аварии, в которую попал в конце декабря 2024 года.

Антонио рассказал о том, что не доверял «Феррари», на которой ехал в тот день, и точно помнит, что он был пристегнут ремнем безопасности.

«Я не помню аварию.

Все, что я знаю про эту ненастную декабрьскую субботу, так это то, что я планировал взять более надежный «Порше Панамера», чтобы поехать на тренировку. Но в нем были школьные рюкзаки детей, а выкладывать их мне было лень. «Знаете что? Ничего страшного, я возьму «Феррари». Лениво, правда?

Поэтому я и взял FF, которую купил всего несколько недель назад. FF означает Ferrari Four. В ней четыре сиденья, что нетипично для суперкара. Она была одной из машин моей мечты, но я был близок к тому, чтобы вернуть ее в дилерский центр. Заднюю часть постоянно мотало из стороны в сторону. Честно говоря, я ей не доверял. В ней я не чувствовал себя в безопасности. Возможно, это было предупреждение о том, что должно было произойти.

Я без проблем добрался до тренировочной базы «Вест Хэма», прошел процедуры и направлялся домой по трехполосному шоссе в Тейдон-Буа, недалеко от Эппинга, а затем... Провал. Вы знаете о случившимся так же хорошо, как и я.

Было странно, что через три или четыре месяца мне стал сниться один и тот же сон. В нем я еду по шоссе, как вдруг белый грузовик выскакивает на мою полосу. Я выворачиваю руль, теряю контроль над машиной, и все становится черным. Это то, что было на самом деле? Или мне просто показалось? Я думаю, мы никогда не узнаем. В любом случае, «Феррари» со мной внутри на большой скорости вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Сорок пять минут я находился внутри обломков. Газеты писали, что меня нашли на пассажирском месте, но на самом деле я лежал на задних сиденьях, а моя правая нога была зажата между передними. Я не мог понять, как я сюда попал. Люди говорили что я, вероятно, вылетел из водительского кресла, и это спасло мне жизнь, но такого не могло быть: я точно могу сказать одно, ремень безопасности был пристегнут. Я всегда пристегиваюсь. Писк, которым современные машины напоминают о необходимости пристегнуться, раздражает меня слишком сильно, чтобы этого не делать. Более вероятно, что я отстегнул ремень и попытался выползти из машины, чтобы спастись.

Видимо, я находился в сознании все то время, пока был в ловушке из груды дымящегося метала. По словам человека, проходившего мимо с собакой, я повторял одни и те же фразы. «Где я? Что происходит? В какой я машине?»

Несколько месяцев спустя я смог встретиться с фельдшерами, которые спасли мне жизнь, и поблагодарить их. Они тоже сказали, что я постоянно что-то говорил. Врачи пытались держать меня в сознании и, узнав, что я футболист – по футболке «Вест Хэма» с большой надписью «Антонио», лежавшей на пассажирском сиденье – они говорили мне про футбол, про мою карьеру и все в этом духе», – написал форвард, выступающий за катарскую «Аль-Саилию».

Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: The Times
- нужно держать его в сознании
- но как?
- он футболист, рассказывайте ему о футболе
- весна 90 года, харьковский Металлист приезжает в Москву на матч со Спартаком, получив передачу на ход, полузащитник «Спартака» вбежал в штрафную, ложными замахами положил на искусственное покрытие двух защитников, сместился справа налево, укрыл мяч спиной, на месте пяткой обыграл ещё одного соперника (двое так и остались сторонними наблюдателями), ушёл от подката, на рывке прошёл шестого игрока «Металлиста», вернулся направо и пробил с угла вратарской в дальний угол. Вратарь харьковчан Валерий Дудка проводил мяч взглядом, а потом в сердцах лягнул штангу. Трибуны взревели: М О С Т О В О Й!

6:0. Гейм, сет и матч!
ОтветPeter Parker
Какую же по..бень ты запомнил и воспроизвел)))
ОтветPeter Parker
Это в медицинских университетах заставляют учить? Всегда знал что медики сверхлюди.
Проблема в том, что многие покупатели таких машин ни разу не были на курсах вождения. Они думают, что машина 600+ сил управляется точно также, как любой другой гражданский автомобиль
Не знаю какая там разрешенная скорость на том участке дороги, но судя по тому, что осталось от Феррари, ехал он с приличной. Английский декабрь, дождь, мокрая трасса и еще, он сам сказал, что не доверял машине потому что ее заднюю часть мотало... В общем, выглядит так, что там не на Феррари ответственность лежит. Можно сказать, что повезло ему и еще повезло, что никого не зацепил.
Когда я в последний раз не доверял машине, я плелся 15- 20 км в час. Сельская асфальтированная ровная дорога, я, оранжевый Москвич 412 и дед, была ясная погода. По левой полосе, нет тротуара, шли 3 бабульки, за ними КамАЗ ехал. А я думал, как бы мне разъехаться и не заглохнуть, а дед под руку смеется: не сшиби старух
Нельзя по остаткам суперкара судить о скорости. Супекары все пластмассо-карбоновые. Разлетаются в миг. Там несколько иные принципы безопасности, чем в обычных дорожных автомобилях, и тесты безопасности другие, в которых схлопывание или отвал переда ни о чем не говорит.
То есть это плохая машина виновата. Кажется что ничего он не понял.
он совершенно точно ничего не понял. Но таков человек, хомосапиенс. только редкие экземпляры учатся на чужих ошибках. а многие даже и на своих не учатся
Хорошая реклама Панамере и плохая для Феррари😃
Так Феррари в целом не нацелена на продажу своих машин для мажориков. К ним в салон нельзя придти с сумкой денег и уехать с любой машиной. Люди вроде Антонио покупают такие машины в люксовых автосалонах, а не у самой Феррари
Звучит странно. Если бы Феррари не была нацелена на то, чтобы ,как ты говоришь, ее машины покупали мажорики, то, наверное, она бы не поставляла свои машины в люксовые автосалоны где их уже может купить каждый. Ну, т.е. это какое-то лукавство.
Пора вернуться к практике, когда производитель спорткаров продавал свои авто только после прохождения спецкурса основам управления спорткарами. Феррари у него мотало. Может потому, что это не просто гражданский автомобиль и надо уметь им управлять?
Такие тачки надо уметь водить, они не для мажориков с пустой головой.
у той Феррари нет передней части и чтобы её так разложить надо ехать от 150км/ч. Обвиняет автомобиль будто он не нажимал на газ. Хватит строить из себя святошу, сам виноват, что валил на все бабки.
Для Феррари 150 - это все копейки, но никак не бабки)))
Помимо 4 сидений в FF полный привод. И несмотря на то, что в условиях мокрой дороги это плюс, на полном приводе надо таки уметь ездить. Хотя я подозреваю, он его скорее даже не включил (и не умеет).
А если бы не феррари, а какой нибудь (условный) polo или logan, то тебя бы, наверное, с салона соскребали.
