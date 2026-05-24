Антонио не помнит аварию, в которой сломал ногу: «Не доверял «Феррари». 45 минут я был в ловушке из груды дымящегося метала. Фельдшеры спасли мне жизнь – держали в сознании, говоря о футболе»

Майкл Антонио рассказал, что не помнит момент своей аварии.

Экс-нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио поделился новыми подробностями о пережитой аварии, в которую попал в конце декабря 2024 года.

Антонио рассказал о том, что не доверял «Феррари», на которой ехал в тот день, и точно помнит, что он был пристегнут ремнем безопасности.

«Я не помню аварию.

Все, что я знаю про эту ненастную декабрьскую субботу, так это то, что я планировал взять более надежный «Порше Панамера», чтобы поехать на тренировку. Но в нем были школьные рюкзаки детей, а выкладывать их мне было лень. «Знаете что? Ничего страшного, я возьму «Феррари». Лениво, правда?

Поэтому я и взял FF, которую купил всего несколько недель назад. FF означает Ferrari Four. В ней четыре сиденья, что нетипично для суперкара. Она была одной из машин моей мечты, но я был близок к тому, чтобы вернуть ее в дилерский центр. Заднюю часть постоянно мотало из стороны в сторону. Честно говоря, я ей не доверял. В ней я не чувствовал себя в безопасности. Возможно, это было предупреждение о том, что должно было произойти.

Я без проблем добрался до тренировочной базы «Вест Хэма», прошел процедуры и направлялся домой по трехполосному шоссе в Тейдон-Буа, недалеко от Эппинга, а затем... Провал. Вы знаете о случившимся так же хорошо, как и я.

Было странно, что через три или четыре месяца мне стал сниться один и тот же сон. В нем я еду по шоссе, как вдруг белый грузовик выскакивает на мою полосу. Я выворачиваю руль, теряю контроль над машиной, и все становится черным. Это то, что было на самом деле? Или мне просто показалось? Я думаю, мы никогда не узнаем. В любом случае, «Феррари» со мной внутри на большой скорости вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Сорок пять минут я находился внутри обломков. Газеты писали, что меня нашли на пассажирском месте, но на самом деле я лежал на задних сиденьях, а моя правая нога была зажата между передними. Я не мог понять, как я сюда попал. Люди говорили что я, вероятно, вылетел из водительского кресла, и это спасло мне жизнь, но такого не могло быть: я точно могу сказать одно, ремень безопасности был пристегнут. Я всегда пристегиваюсь. Писк, которым современные машины напоминают о необходимости пристегнуться, раздражает меня слишком сильно, чтобы этого не делать. Более вероятно, что я отстегнул ремень и попытался выползти из машины, чтобы спастись.

Видимо, я находился в сознании все то время, пока был в ловушке из груды дымящегося метала. По словам человека, проходившего мимо с собакой, я повторял одни и те же фразы. «Где я? Что происходит? В какой я машине?»

Несколько месяцев спустя я смог встретиться с фельдшерами, которые спасли мне жизнь, и поблагодарить их. Они тоже сказали, что я постоянно что-то говорил. Врачи пытались держать меня в сознании и, узнав, что я футболист – по футболке «Вест Хэма» с большой надписью «Антонио», лежавшей на пассажирском сиденье – они говорили мне про футбол, про мою карьеру и все в этом духе», – написал форвард, выступающий за катарскую «Аль-Саилию».

Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»