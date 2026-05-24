Булыкин о возвращении Шварца в «Динамо»: «Интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Склоняюсь к тому, что у него ничего не получится»
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении тренера Сандро Шварца в клуб. Немецкий специалист ранее возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.
«Для меня непонятно назначение Шварца в «Динамо». Больше склоняюсь к тому, что у него ничего не получится. Как он уходил и как сейчас вернулся? Просто даже интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Понятно, что спортивный директор «Динамо» [Бувач] его знает, хочет и за все отвечает. Посмотрим, как команда проведет этот сезон.
Гусев хорошо вписался в «Динамо». Он – воспитанник, общается с русскими, создал атмосферу, команда неплохо играла. «Динамо» почти дошло до суперфинала Кубка. Он мог продолжить работу. Но у руководства клуба другое мнение. Посмотрим, к чему оно приведет, и сделаем выводы: кто виноват и что делать. Правильность назначения показывает время», – сказал Булыкин.
Если взять, что у Шварца в России €1.8 млн gross, а в Европе он мог бы получать €0.8–1 млн gross (в Германии и США было чуть за миллион). Чистыми выходит условно €1,5 против €0,5 так что речь о разнице примерно в 3 раза, а не в 10 даже с учетом налогов.
А теперь потихоньку за 4 года разобрались
Его страна одна из тех , кто загасил россиян санкциями , он убежал отсюда из-за повестки , а его обратно зовут на конский контракт . Где самолюбие то ?
Кроме пользы от них нет ничего - с 14-го года давим их гадский заплесневелый сыр и давить будем!
и да, эта история в и
том числе и про деньги, но кто сейчас работает за идею? в какой сфере?
Бутылкину и таким как он стоит прикрыть, что бы туда не надуло и учиться тренерскому ремеслу что бы быть востребованными в других странах - это все таки показатель профессионализма