  • Булыкин о возвращении Шварца в «Динамо»: «Интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Склоняюсь к тому, что у него ничего не получится»
Булыкин о возвращении Шварца в «Динамо»: «Интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Склоняюсь к тому, что у него ничего не получится»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении тренера Сандро Шварца в клуб. Немецкий специалист ранее возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

«Для меня непонятно назначение Шварца в «Динамо». Больше склоняюсь к тому, что у него ничего не получится. Как он уходил и как сейчас вернулся? Просто даже интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Понятно, что спортивный директор «Динамо» [Бувач] его знает, хочет и за все отвечает. Посмотрим, как команда проведет этот сезон.

Гусев хорошо вписался в «Динамо». Он – воспитанник, общается с русскими, создал атмосферу, команда неплохо играла. «Динамо» почти дошло до суперфинала Кубка. Он мог продолжить работу. Но у руководства клуба другое мнение. Посмотрим, к чему оно приведет, и сделаем выводы: кто виноват и что делать. Правильность назначения показывает время», – сказал Булыкин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Да Шварц за год в России заработает столько денег, сколько в европах ему 10 лет придётся пахать
10 лет в Европе — это сказка.

Если взять, что у Шварца в России €1.8 млн gross, а в Европе он мог бы получать €0.8–1 млн gross (в Германии и США было чуть за миллион). Чистыми выходит условно €1,5 против €0,5 так что речь о разнице примерно в 3 раза, а не в 10 даже с учетом налогов.
И так жара невыносимая,еще ты тут душнишь
Так-то сейчас в плане безопасности в России наверное и похуже, чем тогда, когда он уезжал. Тогда ещё не летало тут всякое.
Тогда ещё все думали , что все всерьёз, как до этого бывало всегда в истории человечества !
А теперь потихоньку за 4 года разобрались
О чём вы? По телевизору сказали, что всё нормально. Это за окном врут.
Денег у него в карманах стало меньше
Не знаю кто тебя минусует , но именно так .
Его страна одна из тех , кто загасил россиян санкциями , он убежал отсюда из-за повестки , а его обратно зовут на конский контракт . Где самолюбие то ?
Санкции - это новые возможности и кратчайшая дорога к импортозамещению !
Кроме пользы от них нет ничего - с 14-го года давим их гадский заплесневелый сыр и давить будем!
Так-то Шварц хотя бы сезон доработал, а не свалил сразу как Гиздоль и тренер Краснодара, как там его. Так что, предъявы тут не совсем уместны
Фарке , у него сейчас все нормально в Лидсе
Кто не знает, патрон Динамо Юрий Соловьев по своим каналам порешал вопрос с немецким футбольным союзом, чтобы они не отнимали лицензию у Шварца. Шварц покинул Динамо , в свое время, именно из-за угроз по лицензии.
Булыкин в роли политического эксперта... Это нечто, конечно. Что "хорошее" было у Гусева? Играл? Мостовой ещё лучше играл, тренером это его не сделало )
Что-то нашему Данди никак Шварц покоя не даёт. Вцепился прям как Царь в Абаскаля, сам-то что для российского футбола сделал кроме пары сильных матчей в отборочном цикле?! Удачи Шварцу.
Россию с гимном и флагом вернули в водные виды спорта, дзюдо, бокс, тхэквондо, самбо, гимнастику... Что-то же изменилось раз возвращать начали российских спортсменов?
Устали все и скоро мир во всём мире !
Вопрос игры. У Шварца она была. Гусев даже, когда разгромили ЦСКА 4-1, по игре они нас в 10ом переигрывали.
Напомни мне, что выиграл этот Ганс с Динамо.
В следующем сезоне увидишь.
я думаю Шварц уходил не из за любви к украине, а опасаясь попасть в опалу в своей стране. Сейчас, когда мир изменился и израиль и сша начинают войны и их за это никто не банит нигде в европейском обществе уже нет такой однозначности.
и да, эта история в и
том числе и про деньги, но кто сейчас работает за идею? в какой сфере?
Бутылкину и таким как он стоит прикрыть, что бы туда не надуло и учиться тренерскому ремеслу что бы быть востребованными в других странах - это все таки показатель профессионализма
