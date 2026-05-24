Вячеслав Колосков: «Отрицательно отношусь к быстрой смене тренеров. Привожу пример Романцева, Газзаева, Лобановского, которые много лет работали с командами»

Колосков: отрицательно отношусь к быстрой смене тренеров.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не понимает частой смены главных тренеров в клубах Мир РПЛ.

«Я отрицательно отношусь к быстрой смене главных тренеров. Я считаю, что результат клуба во многом зависит от стабильности и в его руководстве, и в тренерском составе.

Там, где есть стабильность и доверие, там есть и результат, и удача. А там, где чехарда с тренерами, там и результата не ждите. Я это всегда осуждаю и привожу пример и Олега Романцева, и Валерия Газзаева, и Валерия Лобановского, которые много лет работали с командами.

Там, где есть стабильность, есть более высокая степень вероятности достижения успеха. А там, где чехарда, не жди ничего хорошего», – сказал Колосков.