«Спартак» – самая народная команда, «Зенит» не сравнится. Им еще далеко, при всем уважении». Легкоатлет Борзаковский о клубах РПЛ

Борзаковский: «Спартак» – самая народная команда, «Зенит» не сравнится.

Бывший легкоатлет, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский надеется на победу красно-белых в суперфинале FONBET Кубка России.

Москвичи сегодня сыграют за трофей против «Краснодара » на стадионе «Лужники » в 18:00 по столичному времени.

– С нетерпением жду финал кубка, где будет играть «Спартак». Может, даже лично приеду посмотреть. Буду болеть за свою любимую команду. Надеюсь, «Спартак » возьмет кубок. Команда настроена и долго к этому шла.

– После очередного чемпионства «Зенита» можно ли считать «Спартак» до сих пор народной командой?

– Конечно, «Спартак» – самая народная команда. «Зенит» не сравнится. Со всем уважением, им еще далеко до «Спартака», – сказал Борзаковский.