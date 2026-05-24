«Спартак» – самая народная команда, «Зенит» не сравнится. Им еще далеко, при всем уважении». Легкоатлет Борзаковский о клубах РПЛ
Бывший легкоатлет, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский надеется на победу красно-белых в суперфинале FONBET Кубка России.
Москвичи сегодня сыграют за трофей против «Краснодара» на стадионе «Лужники» в 18:00 по столичному времени.
– С нетерпением жду финал кубка, где будет играть «Спартак». Может, даже лично приеду посмотреть. Буду болеть за свою любимую команду. Надеюсь, «Спартак» возьмет кубок. Команда настроена и долго к этому шла.
– После очередного чемпионства «Зенита» можно ли считать «Спартак» до сих пор народной командой?
– Конечно, «Спартак» – самая народная команда. «Зенит» не сравнится. Со всем уважением, им еще далеко до «Спартака», – сказал Борзаковский.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
