Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Клубу нужны перемены. Нужно, чтобы нас снова уважали, а не боялись. Не может быть так, что мы воюем со всеми»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что мадридскому клубу нужны перемены после конфликтов последних лет.
– У «Реала» возникают конфликты практически со всеми организациями: клуб не посетил церемонию вручения «Золотого мяча», был скандал с Суперлигой, а также ссоры в раздевалке. Неужели это репутационный кризис?
– Чрезвычайно деликатная тема. Согласно исследованиям, мы перешли от самого любимого клуба Испании к статусу самого узнаваемого и ведущего клуба мира. Все это было построено в том числе благодаря наследию. Нужно признавать и ценить наше наследие.
Но если мы хотим, чтобы «Реал» и дальше оставался главной спортивной маркой мира, главным клубом, думаю, нам нужны перемены. Когда личные проблемы ставятся выше институций, возникают такие конфликты.
Не может быть так, что мы воюем со всеми. Правда, если кто-то сделал или пытался навредить «Реалу» – а в некоторых случаях это действительно было, – нужно подобное пресекать. Нельзя позволять, чтобы к «Реалу» относились неуважительно.
Но при этом «Реал» не должен поддерживать клуб, который, как в истории с делом Негрейры, нанес нам такой ущерб. А ведь в 2024 году мы поддерживали его на ассамблеях, говорили, что нам нужна сильная «Барселона».
Мне не нужна сильная «Барселона». Мне нужен сильный «Реал», чтобы конкурировать со всеми остальными. Поэтому нам нужно, чтобы нас снова уважали, а не боялись. Это совсем разные вещи», — сказал Рикельме.
при пересе клуб разваливается
нужно гнать старика
Ты не слетай с темы, а объясни, кого я должен поддерживать. Твоя Барселона к истокам вернулась, вернув Лапорту на вершину. Видишь, снова дела пошли в гору. Это тебе не Бартомеу. Понимаю, для человека, у которого нет критического мышления, ты ничего по существу мне не сможешь ответить, кроме каких-то лозунгов и тупой пропаганды людей, которые ненавидят Реал. А вот я застал времена, когда Кальдерон был у руля. Ничего хорошего при нём не было.