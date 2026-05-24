Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Клубу нужны перемены. Нужно, чтобы нас снова уважали, а не боялись. Не может быть так, что мы воюем со всеми»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что мадридскому клубу нужны перемены после конфликтов последних лет.

– У «Реала» возникают конфликты практически со всеми организациями: клуб не посетил церемонию вручения «Золотого мяча», был скандал с Суперлигой, а также ссоры в раздевалке. Неужели это репутационный кризис?

– Чрезвычайно деликатная тема. Согласно исследованиям, мы перешли от самого любимого клуба Испании к статусу самого узнаваемого и ведущего клуба мира. Все это было построено в том числе благодаря наследию. Нужно признавать и ценить наше наследие.

Но если мы хотим, чтобы «Реал» и дальше оставался главной спортивной маркой мира, главным клубом, думаю, нам нужны перемены. Когда личные проблемы ставятся выше институций, возникают такие конфликты.

Не может быть так, что мы воюем со всеми. Правда, если кто-то сделал или пытался навредить «Реалу» – а в некоторых случаях это действительно было, – нужно подобное пресекать. Нельзя позволять, чтобы к «Реалу» относились неуважительно.

Но при этом «Реал» не должен поддерживать клуб, который, как в истории с делом Негрейры, нанес нам такой ущерб. А ведь в 2024 году мы поддерживали его на ассамблеях, говорили, что нам нужна сильная «Барселона».

Мне не нужна сильная «Барселона». Мне нужен сильный «Реал», чтобы конкурировать со всеми остальными. Поэтому нам нужно, чтобы нас снова уважали, а не боялись. Это совсем разные вещи», — сказал Рикельме.

Источник: Marca
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Энрике Рикельме

Вот это, в отличие от покупки Холланда и найма Клоппа - не популизм, а здравое и честное высказывание
Ну да, особенно про "не нужна сильная Барселона".
А зачем Реалу нужна сильная Барселона? Реалу должен быть нужен только сильный Реал. ПСЖ и Баварии отсутствие сильной Барселоны в чемпионате не мешает добиваться успеха в Европе. Почему Реалу это вдруг должно мешать?
После недавней пресс-конференции Переса, у меня сложилось впечатление, что дедушке пора на пенсию. Выступление было в несвойственной ему неадекватной манере.
"несвойственной". Почему же? Он себя показал во всей красе, как есть. И сразу понятно откуда такая редакционная политика РеалТв.
Тут он прав, с негативным контентом действительно перебор.
Нужно, чтобы уважали, а не смеялись
И этот туда же.. 🤣
не знаю в деталях что за мужик, но сейчас любой противовес Пересу будет выглядеть здраво ибо Перес по ощущениям уже начинает терять здравый рассудок и очень стремительными темпами.
"Говорят что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх."
верю в его победу
при пересе клуб разваливается
нужно гнать старика
Флорентино Перес тем временем: "Страх и трепет, сынок".
Комментарий удален модератором
Ахахаха ))) Как же ты рвёшься от Декстера )
Станнис, а кого поддерживать? Не оскорбляй меня, а по существу скажи, а кого мне поддерживать? Человека, который сделал для клуба больше всех, у которого огромный опыт и послужной список? Или какого-то ноунейма, который даже 20 лет не был сосьос Реала, но он миллиардер, у него есть деньги. Но я его вообще не знаю, я не знаю Рикельме. И совсем недавно про него ничего не слышал.
Ты не слетай с темы, а объясни, кого я должен поддерживать. Твоя Барселона к истокам вернулась, вернув Лапорту на вершину. Видишь, снова дела пошли в гору. Это тебе не Бартомеу. Понимаю, для человека, у которого нет критического мышления, ты ничего по существу мне не сможешь ответить, кроме каких-то лозунгов и тупой пропаганды людей, которые ненавидят Реал. А вот я застал времена, когда Кальдерон был у руля. Ничего хорошего при нём не было.
