Ракитич о том, почему у Гризманна не получилось в «Барсе»: «Он сам не знает, думаю. Это необъяснимо. Жаль, что фанаты не насладились игрой выдающегося Антуана»
Экс-полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич порассуждал о том, почему Антуан Гризманн не добился успеха в каталонском клубе.
Француз, покидающий «Атлетико», выступал за «блауграну» с 2019 по 2023 год.
– Как вы думаете, почему он не оказал там такого же влияния, как в два своих периода в «Атлетико»?
– Ах, «Барса». Почему? Думаю, даже он сам не знает. Почему? Потому что иногда футбол не имеет никакого отношения к тому, почему, как или что произошло. Это просто происходит. Думаю, это нелегко объяснить, тем более понять. Потому что это действительно необъяснимо, но, в общем, я думаю, сложно вдаваться в детали.
Но жаль, что ни он, ни болельщики «Барселоны» не смогли насладиться игрой выдающегося Антуана. Наверняка этот опыт многому его научил. Ты учишься на всем, чтобы совершенствоваться и двигаться вперед, – отметил Ракитич.
Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барсу»: «Я не осознавал, как сильно меня здесь любят, и совершил ошибку. Спасибо, что остались со мной»
Это безусловно круто, когда ты настолько мощный, что от этих действий не проседают атакующие, как у рафы сейчас- он реально повсюду и колотит голы.
А гризман играет по принципу атлетико - будем защищаться, а там посмотрим, что в барселоне неактуально
Так что претензий очень много к нему
Он выдающийся футболист, таких в футболе не найти. Он умел все! Просто ему не повезло, к сожалению! Будь в Атлетико не Симеоне, а кто-то другой, то он бы добился всего! Тоже самое и про Барсу - будь там Флик в то время, а не череда тренеров, то он бы и там добился всего!
Сначала его не назначили капитаном в сборной в угоду интересов Мбаппе (не сказал бы Мбаппе обладает выдающимся авторитетом лидера - можно это наблюдать в Реале и в сборной, также как и в ПСЖ мы могли бы это видеть), но он был любимым футболистом президента Франции, вот и весь ответ.
Он не позволил ему.