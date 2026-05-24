  • Ракитич о том, почему у Гризманна не получилось в «Барсе»: «Он сам не знает, думаю. Это необъяснимо. Жаль, что фанаты не насладились игрой выдающегося Антуана»
Экс-полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич порассуждал о том, почему Антуан Гризманн не добился успеха в каталонском клубе.

Француз, покидающий «Атлетико», выступал за «блауграну» с 2019 по 2023 год.

– Как вы думаете, почему он не оказал там такого же влияния, как в два своих периода в «Атлетико»?

– Ах, «Барса». Почему? Думаю, даже он сам не знает. Почему? Потому что иногда футбол не имеет никакого отношения к тому, почему, как или что произошло. Это просто происходит. Думаю, это нелегко объяснить, тем более понять. Потому что это действительно необъяснимо, но, в общем, я думаю, сложно вдаваться в детали.

Но жаль, что ни он, ни болельщики «Барселоны» не смогли насладиться игрой выдающегося Антуана. Наверняка этот опыт многому его научил. Ты учишься на всем, чтобы совершенствоваться и двигаться вперед, – отметил Ракитич.

Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барсу»: «Я не осознавал, как сильно меня здесь любят, и совершил ошибку. Спасибо, что остались со мной»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Не у Гризмана не получилось в Барсе, а у Барсы времён Гризмана не получилось. По моему это немного разные вещи. К самому Гризману вообще притензий ноль. Он рвал жопу за троих, и в обороне отрабатывал, и в подкаты в своей штрафной стелился. Что вообще не характерно для нападающих его статуса, в наше время. А он никакой работы не чурался, и реально пахал. Так что у меня, как думаю и многих фанатов Барсы к его самоотдаче и игре нет никаких вопросов, только положительные воспоминания.
ОтветИхарь Окенфэйлов
Только проблема в том, что он не защитник, чтобы в подкатах стелиться и в своей штрафной играть.
Это безусловно круто, когда ты настолько мощный, что от этих действий не проседают атакующие, как у рафы сейчас- он реально повсюду и колотит голы.
А гризман играет по принципу атлетико - будем защищаться, а там посмотрим, что в барселоне неактуально
Так что претензий очень много к нему
ОтветИхарь Окенфэйлов
Проблема Гризмана думаю была вторая роль после Лео . Я вот думал когда Месси ушел, можно был его оставить и сделать на него ставку . А по итогу слили за копейки .
Оказался не в то время, не в том месте
В Барсе для таких, как Гризманн, на поле даже позиции не было. Зачем вообще его брали, неясно
ОтветОзил, озю и буду озить
В Барсе для таких, как Гризманн, на поле даже позиции не было. Зачем вообще его брали, неясно
Его брали снизить влияние Месси и компании в клубе. Бартомеу потому его купил.
Он выдающийся футболист, таких в футболе не найти. Он умел все! Просто ему не повезло, к сожалению! Будь в Атлетико не Симеоне, а кто-то другой, то он бы добился всего! Тоже самое и про Барсу - будь там Флик в то время, а не череда тренеров, то он бы и там добился всего!
Сначала его не назначили капитаном в сборной в угоду интересов Мбаппе (не сказал бы Мбаппе обладает выдающимся авторитетом лидера - можно это наблюдать в Реале и в сборной, также как и в ПСЖ мы могли бы это видеть), но он был любимым футболистом президента Франции, вот и весь ответ.
ОтветШамиль Магомедов
Меня эти околофутбольные вещи мало интересуют. Чисто по спортивному принципу Гризманну в Барсе нечего было делать ни тогда, ни сейчас. Игрок очень специфичного набора качеств, которые раскрываются в очень нетипичных для Барселоны схемах
Гризманн был не плох - просто попал в Барселону в не нужное время. .
Из-за Месси не получилось, чё тут непонятно.
Он не позволил ему.
