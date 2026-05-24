Ракитич о том, почему у Гризманна не получилось в «Барсе»: «Он сам не знает, думаю. Это необъяснимо. Жаль, что фанаты не насладились игрой выдающегося Антуана»

Ракитич о Гризманне в «Барсе»: он сам не знает, почему не получилось, так бывает.

Экс-полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич порассуждал о том, почему Антуан Гризманн не добился успеха в каталонском клубе.

Француз, покидающий «Атлетико », выступал за «блауграну» с 2019 по 2023 год.

– Как вы думаете, почему он не оказал там такого же влияния, как в два своих периода в «Атлетико»?

– Ах, «Барса». Почему? Думаю, даже он сам не знает. Почему? Потому что иногда футбол не имеет никакого отношения к тому, почему, как или что произошло. Это просто происходит. Думаю, это нелегко объяснить, тем более понять. Потому что это действительно необъяснимо, но, в общем, я думаю, сложно вдаваться в детали.

Но жаль, что ни он, ни болельщики «Барселоны» не смогли насладиться игрой выдающегося Антуана. Наверняка этот опыт многому его научил. Ты учишься на всем, чтобы совершенствоваться и двигаться вперед, – отметил Ракитич.

Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барсу»: «Я не осознавал, как сильно меня здесь любят, и совершил ошибку. Спасибо, что остались со мной»