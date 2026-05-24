Юрий Гаврилов: «Надеюсь, увидим «Спартак» с Кубком России, а Москва будет красно-белой»
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром».
«Надеюсь, сегодня увидим «Спартак» с Кубком России. У команды была возможность взять медали за третье место, но не получилось. Не знаю, как сегодня сложится игра. Но все болельщики ждут победы «Спартака». Надеемся, что Москва будет красно-белой», – сказал Гаврилов.
вот они плюсы нового формата кубка: смотрим в финале матч Спартак-Краснодар
в старом формате кубка сейчас бы смотрели какой-нибудь финал аля Тосно-Уфа