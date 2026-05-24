«Зенитовцев можно узнать по хорошему настроению 😁💙». Дивеев выложил фото с тренировки сборной России

Дивеев: зенитовцев в сборной можно узнать по хорошему настроению.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев продолжает радоваться чемпионству клуба.

Сине-бело-голубые завоевали золото Мир РПЛ по итогам сезона-2024/25. 26-летний игрок сборной России перешел в петербургский клуб зимой из ЦСКА.

«Уже работаем в сборной России. Всех зенитовцев тут можно узнать по хорошему настроению 😁💙», – написал Дивеев в своем телеграм-канале, выложив фотографии с тренировки национальной команды.