Эрнандес о финале ЛЧ: «ПСЖ» ждет самый важный матч сезона, можем снова войти в историю клуба и французского футбола. Мы показали себя настоящей командой во 2-й игре с «Баварией»

Эрнандес о финале ЛЧ: «ПСЖ» может снова войти в историю французского футбола.

Защитник «ПСЖ » Люка Эрнандес высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Парижане 30 мая сыграют в финальном матче против «Арсенала ». По итогам полуфинальных встреч французский клуб обошел «Баварию» (5:4, 1:1).

– Приближаясь к финалу, вы чувствуете что-нибудь необычное? Какое-то особое давление?

– Нет, честно. У нас будет всего полтора выходных дня. Но мы все понимаем, что нас ждет: это самый важный матч сезона. Мы можем снова войти в историю клуба, «Пари Сен-Жермен» и даже французского футбола. Волнение велико, и мы с нетерпением ждем, что эта неделя пролетит незаметно, чтобы наконец-то дождаться дня X.

– Какой ваш самый запоминающийся момент в этом сезоне Лиги чемпионов?

– Я бы сказал, конец матча против «Баварии». После стольких страданий во время игры я почувствовал облегчение. Но мы показали, что мы настоящая команда, особенно во втором матче. Наверное, это самый запоминающийся момент для меня в этом сезоне, – сказал Эрнандес в интервью УЕФА.