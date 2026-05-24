Артем Дзюба: «Продолжу карьеру в России. В «Родине»? Нет»
Форвард Артем Дзюба заявил, что продолжит карьеру и будет выступать в российском клубе.
В субботу агент игрока Леонид Гольдман сообщил, что 37-летний Дзюба покинет «Акрон» по окончании контракта в июне.
«Я решил – продолжу карьеру, наверное, да. Продолжу в России. Речь про «Родину»? Родина-мать (показал на сердце)! А клуб «Родина»? Нет», – сказал Дзюба.
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Установлена реальная причина, по которой Гвардиола ушел из "Мансити". Он обиделся, что не удалось купить Дзюбу.