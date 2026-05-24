Артем Дзюба: «Продолжу карьеру в России. В «Родине»? Нет»

Форвард Артем Дзюба заявил, что продолжит карьеру и будет выступать в российском клубе.

В субботу агент игрока Леонид Гольдман сообщил, что 37-летний Дзюба покинет «Акрон» по окончании контракта в июне.

«Я решил – продолжу карьеру, наверное, да. Продолжу в России. Речь про «Родину»? Родина-мать (показал на сердце)! А клуб «Родина»? Нет», – сказал Дзюба.

Источник: «РИА Новости»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Дзюба отказался защищать Родину.
ОтветАрхитектор Мендисабаль
потому что он нападающий..
ОтветЧемпион Людей
Отказался нападать за Родину?
Дзюба отказался от Родины
Ответpelod
Зачёт!
Ответpelod
спортс проспал байт загаловок
Дзюба кинет Родину?
Будет весело, если в Спартак вернется и замкнет круг :)
ОтветHaman
тогда во всех аптеках нерезиновой кончатся свечи для лечения анальных трещин
ОтветHaman
Маловероятно. Ставлю, что у Стасика окажется.
Теперь об этом можно рассказать

Установлена реальная причина, по которой Гвардиола ушел из "Мансити". Он обиделся, что не удалось купить Дзюбу.
ОтветМать драконов
🤣🤣🤣🤣
ОтветМать драконов
Тоттенхэм собирается усиливается Дзюбой, и Пеп на всякий случай слился от позора
В Зенит. Соболева мотивировать😂
ОтветTilo Wolf
Дзюба конкуренцию у Соболева выиграет, если речь о забивании голов. Но Семаку нужен "объем работы" и прессинг для Семакоболла, поэтому форварды только забивающие голы его не интересуют, мы же к лиге чемпионов 5ый год готовимся))
В Факел, как родной встанет
Дзюба не нужен Родине и Родина отказалась от Дзюбы
Ответгилберт
На Родине.
он сказал на родине, но не в "Родине"
Родина-мать? В Ротор что ли?
ОтветZeitgeist Zeppelin
Вот так же подумал, что может быть отсылкой, удивился, что в комментариях почти никто не обратил внимание)
Владелец «Акрона» Морозов о Дзюбе: «Артем многое дал клубу – добавил медийности, был дядькой в раздевалке. При нем спрогрессировали несколько юных игроков»
24 мая, 10:58
Дзюба попрощался с «Акроном»: «Спасибо за все. Идем дальше 🫡🦁»
24 мая, 10:35
Семин о Дзюбе: «Специфичный игрок – немного работает на поле, но КПД очень высокий. Артем подойдет не всем командам, в «Акроне» он сделал большую работу»
24 мая, 09:39
Мостовой об уходе Дзюбы из «Акрона»: «В РПЛ он сможет спокойно играть до 40 лет»
24 мая, 01:43
