Артем Дзюба: «Продолжу карьеру в России. В «Родине»? Нет»

Форвард Артем Дзюба заявил, что продолжит карьеру и будет выступать в российском клубе.

В субботу агент игрока Леонид Гольдман сообщил, что 37-летний Дзюба покинет «Акрон » по окончании контракта в июне.

«Я решил – продолжу карьеру, наверное, да. Продолжу в России. Речь про «Родину»? Родина-мать (показал на сердце)! А клуб «Родина»? Нет», – сказал Дзюба.