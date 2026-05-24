Ромеро посетит матч с «Эвертоном». Травмированный капитан «Тоттенхэма» вернулся в Лондон из Аргентины (Бен Джейкобс)

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро будет присутствовать на игре с «Эвертоном».

Команды встретятся в 38-м туре АПЛ в Лондоне. От этой игры зависит, останутся ли «шпоры» в Премьер-лиге.

Ранее стало известно, что аргентинский защитник не сможет сыграть из-за проблем с коленом. Он улетел в Аргентину и надеется восстановиться к ЧМ-2026. BBC писал, что некоторые игроки «Тоттенхэма», которые не могут выйти на поле (в том числе Бен Дэвис), будут присутствовать на игре, а Ромеро вместо этого планирует посмотреть матч «Бельграно», за который выступал до 2018 года, против «Ривер Плейт».

По данным журналиста Бена Джейкобса, Кристиан вернулся в Лондон и посетит сегодняшний матч.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Ромеро ключевой игрок и настоящий боец, желаю ему здоровья и возвращения в стан альбиселесте на предстоящем ЧМ в полном порядке!
Ромеро ключевой игрок и настоящий боец, желаю ему здоровья и возвращения в стан альбиселесте на предстоящем ЧМ в полном порядке!
Скорее истеричка, больше всех удаляющийся в команде. Как его сделали капитаном уму непостежимо. Особенно после Кейна и Сона.🤔🤔🤔
Видимо прочитал, что про него пишут болельщики и говорят люди на на телевидении
Тоттенхэм: Спасибо.🐧🐧🐧
