Ромеро посетит матч с «Эвертоном». Травмированный капитан «Тоттенхэма» вернулся в Лондон из Аргентины (Бен Джейкобс)
Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро будет присутствовать на игре с «Эвертоном».
Команды встретятся в 38-м туре АПЛ в Лондоне. От этой игры зависит, останутся ли «шпоры» в Премьер-лиге.
Ранее стало известно, что аргентинский защитник не сможет сыграть из-за проблем с коленом. Он улетел в Аргентину и надеется восстановиться к ЧМ-2026. BBC писал, что некоторые игроки «Тоттенхэма», которые не могут выйти на поле (в том числе Бен Дэвис), будут присутствовать на игре, а Ромеро вместо этого планирует посмотреть матч «Бельграно», за который выступал до 2018 года, против «Ривер Плейт».
По данным журналиста Бена Джейкобса, Кристиан вернулся в Лондон и посетит сегодняшний матч.
