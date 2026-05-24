Моуринью посетил матч «Баварии» по приглашению Adidas, а не ради Олисе. Контактов по игрокам «Баварии» не было (Marca)

Моуринью посетил матч «Баварии» не ради Олисе, как предполагалось.

Стало известно, почему тренер «Бенфики» Жозе Моуринью появился на Олимпийском стадионе в Берлине на финале Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом».

Матч закончился победой мюнхенцев – 3:0, все три гола забил Харри Кейн.

Появление Моуринью запустило волну слухов. Появилась версия, что тренер, близкий к назначению в «Реал», приехал оценить Майкла Олисе. Французский вингер стал одной из главных звезд «Баварии» в сезоне и, как сообщалось, нравится руководству мадридского клуба.

По информации Marca, приезд Моуринью на финал Кубка Германии не был связан ни с Олисе, ни с трансферами в целом.

Португалец приехал по приглашению Adidas, его спонсора. Поездку запланировали за несколько дней до матча. Никаких встреч или контактов по игрокам «Баварии» не было.

