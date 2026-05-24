  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью посетил матч «Баварии» по приглашению Adidas, а не ради Олисе. Контактов по игрокам «Баварии» не было (Marca)
0

Моуринью посетил матч «Баварии» по приглашению Adidas, а не ради Олисе. Контактов по игрокам «Баварии» не было (Marca)

Моуринью посетил матч «Баварии» не ради Олисе, как предполагалось.

Стало известно, почему тренер «Бенфики» Жозе Моуринью появился на Олимпийском стадионе в Берлине на финале Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом».

Матч закончился победой мюнхенцев – 3:0, все три гола забил Харри Кейн.

Появление Моуринью запустило волну слухов. Появилась версия, что тренер, близкий к назначению в «Реал», приехал оценить Майкла Олисе. Французский вингер стал одной из главных звезд «Баварии» в сезоне и, как сообщалось, нравится руководству мадридского клуба.

По информации Marca, приезд Моуринью на финал Кубка Германии не был связан ни с Олисе, ни с трансферами в целом.

Португалец приехал по приглашению Adidas, его спонсора. Поездку запланировали за несколько дней до матча. Никаких встреч или контактов по игрокам «Баварии» не было.

Хенесс о присутствии Моуринью на игре «Баварии»: «Может смотреть на Олисе сколько угодно – ничего не выйдет, он не продается»

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoЖозе Моуринью
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoМайкл Олисе
logoРеал Мадрид
logoКубок Германии
logoвозможные трансферы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Всем вискаря по этому поводу😄😄😄!А сеу Жозе привет.Неплохое время в Челси было
Да и толку, даже если так, как подумали комментаторы? Там Хёнесс если сказал, что у Олисе есть контракт, значит продавать его никто не будет. Также и про Кейна.
ОтветКирилл Лавров
Да и толку, даже если так, как подумали комментаторы? Там Хёнесс если сказал, что у Олисе есть контракт, значит продавать его никто не будет. Также и про Кейна.
Влажные мечты сливочек))
типо чтобы понять кто такой олисе, моуриньо надо было сейчас ехать на игру мюнхенцев?
камон
По любому пересекся с Кейном, вспомнили тот славный сезон и обсудили детали его нового контракта )))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каким был мир, когда «Арсенал» стал чемпионом прошлый раз
24 мая, 10:40Трибуна
«Будем счастливы. Мы все». Карвахаль прощается с «Реалом»
24 мая, 08:40
Хет-трик Кейна – у «Баварии» первый Кубок за 6 лет. Моуринью на финале шпионил за Олисе
23 мая, 20:42
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
57 минут назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем