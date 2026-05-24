Владелец «Акрона» Морозов о Дзюбе: «Артем многое дал клубу – добавил медийности, был дядькой в раздевалке. При нем спрогрессировали несколько юных игроков»

Владелец «Акрона» о Дзюбе: он добавил медийности, помог прогрессу молодежи.

Владелец «Акрона » Павел Морозов отметил большой вклад Артема Дзюбы в команду.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард покидает тольяттинский клуб. За два года, проведенных в клубе, форвард стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 18 голов в 52 матчах.

«Артем добавил нашему клубу во всех смыслах. Он добавил в плане медийности, он добавил раздевалке, потому что тот самый дядька, который у нас был, – это, собственно, Артем Дзюба, который в том числе мотивировал молодых.

При нем спрогрессировали несколько юных игроков, это большая его заслуга. Мы искренне благодарны ему, он многое отдал [команде]», – сказал Морозов.