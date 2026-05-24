  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владелец «Акрона» Морозов о Дзюбе: «Артем многое дал клубу – добавил медийности, был дядькой в раздевалке. При нем спрогрессировали несколько юных игроков»
0

Владелец «Акрона» Морозов о Дзюбе: «Артем многое дал клубу – добавил медийности, был дядькой в раздевалке. При нем спрогрессировали несколько юных игроков»

Владелец «Акрона» о Дзюбе: он добавил медийности, помог прогрессу молодежи.

Владелец «Акрона» Павел Морозов отметил большой вклад Артема Дзюбы в команду.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард покидает тольяттинский клуб. За два года, проведенных в клубе, форвард стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 18 голов в 52 матчах. 

«Артем добавил нашему клубу во всех смыслах. Он добавил в плане медийности, он добавил раздевалке, потому что тот самый дядька, который у нас был, – это, собственно, Артем Дзюба, который в том числе мотивировал молодых.

При нем спрогрессировали несколько юных игроков, это большая его заслуга. Мы искренне благодарны ему, он многое отдал [команде]», – сказал Морозов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoАртем Дзюба
ТАСС
Павел Морозов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Жди, щас Артёмка накидает г..на)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба попрощался с «Акроном»: «Спасибо за все. Идем дальше 🫡🦁»
24 мая, 10:35
Шикунов о Дзюбе: «Помог бы «Спартаку» выиграть РПЛ, возможно. В этом клубе он вырос, было бы красиво закончить карьеру здесь»
23 мая, 21:58
Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: «Хотим уйти от футбола, который сосредоточен на одном форварде. Хотим показывать быстрый, современный, атакующий футбол»
23 мая, 21:00
«Акрон» объявил об уходе Дзюбы: «Контракт продлен не будет. Команде нужны новые герои, благодарим Артема за неимоверный вклад в результаты команды»
23 мая, 18:57
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем