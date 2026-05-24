  • Бояринцев считает, что никто из «Спартака» не готов уехать в топ-5 лиг: «Угальде не хватает стабильности.  Максименко тоже не готов. Нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски»
Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что никто в составе красно-белых не готов уехать в топ-лиги.

– Кто из «Спартака» готов уехать в топ-5 европейских чемпионатов?

– На данный момент вряд ли кто-то уедет в топ-клуб – в Испанию, Германию, тем более Англию. Не вижу таких футболистов. Много говорили об Угальде, но ему не хватает стабильности: может выдать серию, а может раствориться. Максименко тоже не готов. Российские игроки «Спартака» – навряд ли для топ-клубов. Могут поехать в зарубежные чемпионаты, но не в топ-5.

– Любой футболист стартового состава «Спартака» 90-х или начала 2000-х мог уехать в серьезный европейский клуб. Сейчас уровень российского футбола снизился?

– Сейчас нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски. Большая удача была, что Видич приехал в «Спартак» – игрок мирового класса, который ушел потом в «Манчестер Юнайтед». А если брать 90-е – многие могли уехать. Тот же Аленичев выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА. Андрей Тихонов мог поехать в любой топ-чемпионат, Титов – выиграть Лигу чемпионов с каким-нибудь клубом. Не то что уровень чемпионата снизился – просто стало мало таких звездочек.

Батраков есть, должен окрепнуть, Сперцян в «Краснодаре», Кисляк в ЦСКА – они могут вырасти в топовых игроков. Раньше индивидуально сильных на своих позициях ребят было больше. Но чемпионат не стал слабее – по скорости он даже выше, чем в наше время. Просто раньше было больше техничных индивидуальностей, поэтому игра смотрелась ярче. Глобально ничего сильно не просело. Главное, чтобы финал получился интересным и красивым. Я уверен, что таким он и будет, – сказал Бояринцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Ковалевски был настолько крутым, что после Спартака уехал в Корону и Ираклис, а потом вернулся в Россию в Сибирь. Да и ляпами в воротах он едва ли чем-то отличался от Максименко. Лучше было привести в пример Плетикосу, основного вратаря сборной Хорватии. Вот это уже было солидно для Спартака.
Ковалевски гораздо ниже по уровню, чем Максименко, вот он реально что постоянно привозил, а Максименко просто не выручает.
На фоне сброда 2002-2004 Войцех был лучше всех + брал харизмой, как только в команде оказался вратарь более мастеровитый, так сразу сел заслуженно на лавку, хотя и Плетикоса в 2007 году между ног напропускал прилично 😁
Уехать в Европу может абсолютно любой футболист Спартака, вопрос в какой чемпионат и на какую зарплату и согласится ли на эти условия сам футболист.
Вы реально думаете, что условный Самошников готов упасть в зарплате с 1,5 миллионов до 200-300 тысяч ради возможности поиграть в условном Овьедо или Вероне. Или Зорин с удобной лавки Спартака согласится поехать в какую то Баня-Луку играть за 3 тысячи евро в месяц. Лично я сильно сомневаюсь.
Посмотрел, у 7 легионеров Спартака есть опыт выступлений в топ-5. Бояринцев же не топ-клубы топ-лиг имеет ввиду вроде. Только с опытом Бундесли нет, а так даже в АПЛ играли.
В Спартаке зарплата выше, а для легионера это намного значимее, чем сыграть два матча в году против Мбаппе и два против Ямаля.
То еще сомнительное удовольствие по сравнению с лишним миллионом евро в год на банковском счету. И двумя большими отпусками. Вот в этом году меньше трех месяцев сыграли - и в отпуск. Потом четыре месяца поиграют - и опять отпуск. А в топ-лигах корячиться за вдвое меньшую зарплату, все же леги то Спартака не прямо уж звезды.
Максименко и в нашей лиге то не готов!
вроде сегодня большой матч, суперфинал, а новости нет на эту тему... всё вокруг, да около или о другом
Это просто финал Кубка, который некоторые вообще не смотрят как побочный продукт. Тем не менее, Спортс ориентируется на крупную аудиторию РПЛ и несколько текстов ближе к началу точно будет.
ну о чём ты говоришь, это большой матч, который будут смотреть огромное количество болельщиков (у Краснодара и Спартака их много), в том числе и просто любителей футбола... здесь аудитория соберётся больше, чем на любой обычный матч РПЛ... и ещё полные Лужники
Кавенаг )) легенда, блин.
Ковалевски? Помню как он за Сибирь играл, что не матч, то ляп допустит.
Опять журналист слюни пускает, а достанется Бояринцеву.
"Любой начала 2000-х мог уехать в серьезный европейский клуб". Условный любой Писарев играл в "Меридах" и "Санкт-Паули"... Это, мягко говоря, не Реалы-Ювентусы. А современных аналогах "Мериды" и сейчас весь состав не пропал бы.
Читал что чемпионами хотят стать в предстоящем сезоне, и не кому....
Дикань, Плетикоса - эти вратари были намного круче привозилы Ковалевски. Бояра бы еще Баги и Шафара привел в пример.
Лучший игрок Спартака в сезоне 2005, по мнению болельщиков)
Да вон у Спартака есть Солари - как тот же Кавенаги. Аргентинец, блиставший в Ривере, которого купили задорого, а он в Спартаке не может проявить себя в полной мере. Что касается Ковалевски, то он и не был никогда каким-то супервратарем. Плетикоса был гораздо сильнее.
