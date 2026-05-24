Бояринцев считает, что никто из «Спартака» не готов уехать в топ-5 лиг: «Угальде не хватает стабильности. Максименко тоже не готов. Нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски»
Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что никто в составе красно-белых не готов уехать в топ-лиги.
– Кто из «Спартака» готов уехать в топ-5 европейских чемпионатов?
– На данный момент вряд ли кто-то уедет в топ-клуб – в Испанию, Германию, тем более Англию. Не вижу таких футболистов. Много говорили об Угальде, но ему не хватает стабильности: может выдать серию, а может раствориться. Максименко тоже не готов. Российские игроки «Спартака» – навряд ли для топ-клубов. Могут поехать в зарубежные чемпионаты, но не в топ-5.
– Любой футболист стартового состава «Спартака» 90-х или начала 2000-х мог уехать в серьезный европейский клуб. Сейчас уровень российского футбола снизился?
– Сейчас нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски. Большая удача была, что Видич приехал в «Спартак» – игрок мирового класса, который ушел потом в «Манчестер Юнайтед». А если брать 90-е – многие могли уехать. Тот же Аленичев выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА. Андрей Тихонов мог поехать в любой топ-чемпионат, Титов – выиграть Лигу чемпионов с каким-нибудь клубом. Не то что уровень чемпионата снизился – просто стало мало таких звездочек.
Батраков есть, должен окрепнуть, Сперцян в «Краснодаре», Кисляк в ЦСКА – они могут вырасти в топовых игроков. Раньше индивидуально сильных на своих позициях ребят было больше. Но чемпионат не стал слабее – по скорости он даже выше, чем в наше время. Просто раньше было больше техничных индивидуальностей, поэтому игра смотрелась ярче. Глобально ничего сильно не просело. Главное, чтобы финал получился интересным и красивым. Я уверен, что таким он и будет, – сказал Бояринцев.
Вы реально думаете, что условный Самошников готов упасть в зарплате с 1,5 миллионов до 200-300 тысяч ради возможности поиграть в условном Овьедо или Вероне. Или Зорин с удобной лавки Спартака согласится поехать в какую то Баня-Луку играть за 3 тысячи евро в месяц. Лично я сильно сомневаюсь.
В Спартаке зарплата выше, а для легионера это намного значимее, чем сыграть два матча в году против Мбаппе и два против Ямаля.
То еще сомнительное удовольствие по сравнению с лишним миллионом евро в год на банковском счету. И двумя большими отпусками. Вот в этом году меньше трех месяцев сыграли - и в отпуск. Потом четыре месяца поиграют - и опять отпуск. А в топ-лигах корячиться за вдвое меньшую зарплату, все же леги то Спартака не прямо уж звезды.
"Любой начала 2000-х мог уехать в серьезный европейский клуб". Условный любой Писарев играл в "Меридах" и "Санкт-Паули"... Это, мягко говоря, не Реалы-Ювентусы. А современных аналогах "Мериды" и сейчас весь состав не пропал бы.