Бояринцев считает, что никто из «Спартака» не готов уехать в топ-5 лиг: «Угальде не хватает стабильности.  Максименко тоже не готов. Нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что никто в составе красно-белых не готов уехать в топ-лиги.

– Кто из «Спартака» готов уехать в топ-5 европейских чемпионатов?

– На данный момент вряд ли кто-то уедет в топ-клуб – в Испанию, Германию, тем более Англию. Не вижу таких футболистов. Много говорили об Угальде, но ему не хватает стабильности: может выдать серию, а может раствориться. Максименко тоже не готов. Российские игроки «Спартака» – навряд ли для топ-клубов. Могут поехать в зарубежные чемпионаты, но не в топ-5.

– Любой футболист стартового состава «Спартака» 90-х или начала 2000-х мог уехать в серьезный европейский клуб. Сейчас уровень российского футбола снизился?

– Сейчас нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски. Большая удача была, что Видич приехал в «Спартак» – игрок мирового класса, который ушел потом в «Манчестер Юнайтед». А если брать 90-е – многие могли уехать. Тот же Аленичев выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА. Андрей Тихонов мог поехать в любой топ-чемпионат, Титов – выиграть Лигу чемпионов с каким-нибудь клубом. Не то что уровень чемпионата снизился – просто стало мало таких звездочек.

Батраков есть, должен окрепнуть, Сперцян в «Краснодаре», Кисляк в ЦСКА – они могут вырасти в топовых игроков. Раньше индивидуально сильных на своих позициях ребят было больше. Но чемпионат не стал слабее – по скорости он даже выше, чем в наше время. Просто раньше было больше техничных индивидуальностей, поэтому игра смотрелась ярче. Глобально ничего сильно не просело. Главное, чтобы финал получился интересным и красивым. Я уверен, что таким он и будет, – сказал Бояринцев.