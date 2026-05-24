Александр Селихов: «Урал» должен был выходить в РПЛ напрямую, мы потеряли очень много очков. В стыковых матчах сыграли плохо, этому нет объяснения»

Селихов: «Урал» должен был выходить в РПЛ напрямую.

Вратарь «Урала » Александр Селихов не смог найти объяснение невыходу команды в Премьер-лигу. Екатеринбургский клуб занял 3-е место в Лиге PARI, а затем уступил «Динамо» Махачкала по сумме двух стыковых матчей (0:2,0:1).

– Ваша команда не вышла в РПЛ и не забила ни одного гола за два матча, с чем связываете такой результат?

– Нет объяснения, сыграли плохо, «Махачкала » идет дальше и остается в Премьер-лиге. Выйдем ли в следующем сезоне в РПЛ? Не хочу ничего загадывать, нужно выдохнуть и сделать выводы. Мы потеряли очень много очков, которые не должны были терять, из-за этого оказались в стыковых матчах. «Урал» должен был выходить в РПЛ напрямую.

– Можно сказать, что «Динамо» больше хотело остаться и показало игру сильнее в этих матчах?

– «Динамо» сыграло на своих сильных качествах, строго в обороне, свои моменты реализовало, – сказал Селихов.