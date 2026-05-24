«Барса» следит за Кивером из «Порту». Защитник в шорт-листе, но переговоров не было – каталонцы сосредоточены на трансфере форварда (Маттео Моретто)

«Барса» интересуется Кивером из «Порту».

Защитник «Порту» Якуб Кивер вошел в шорт-лист «Барселоны» в качестве потенциального кандидата на будущий трансфер.

Об этом рассказал журналист Маттео Моретто в программе Despierta San Francisco на радио Marca.

«У «Барсы» несколько приоритетов на трансферном рынке. Им нужен нападающий и защитник. Они оценивают несколько вариантов. Один из игроков, за которым «Барса» следила весь год, отправляя скаутов наблюдать за ним вживую, – это Кивер из «Порту». Переговоров пока нет. «Барса» внимательно следила за ним в последние месяцы. Но на данный момент они сосредоточены на нападающем», – сказал Моретто.

Экс-футболист «Арсенала» в этом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Португалии, отметившись 1 результативной передачей. Полная статистика 26-летнего Кивера – здесь .