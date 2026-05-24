  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» следит за Кивером из «Порту». Защитник в шорт-листе, но переговоров не было – каталонцы сосредоточены на трансфере форварда (Маттео Моретто)
0

«Барса» следит за Кивером из «Порту». Защитник в шорт-листе, но переговоров не было – каталонцы сосредоточены на трансфере форварда (Маттео Моретто)

«Барса» интересуется Кивером из «Порту».

Защитник «Порту» Якуб Кивер вошел в шорт-лист «Барселоны» в качестве потенциального кандидата на будущий трансфер.

Об этом рассказал журналист Маттео Моретто в программе Despierta San Francisco на радио Marca.

«У «Барсы» несколько приоритетов на трансферном рынке. Им нужен нападающий и защитник. Они оценивают несколько вариантов. Один из игроков, за которым «Барса» следила весь год, отправляя скаутов наблюдать за ним вживую, – это Кивер из «Порту». Переговоров пока нет. «Барса» внимательно следила за ним в последние месяцы. Но на данный момент они сосредоточены на нападающем», – сказал Моретто.

Экс-футболист «Арсенала» в этом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Португалии, отметившись 1 результативной передачей. Полная статистика 26-летнего Кивера – здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoЯкуб Кивер
logoвозможные трансферы
logoЛа Лига
logoБарселона
logoвысшая лига Португалия
logoПорту

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как минимум два поляка в команде
Ну такое, конечно. Вообще ничем не выделяется. Мягковатый и без харизмы. Типажа Кристенсена, слабее которого во всем, но не такой травматичный. С другой стороны, хорошо хоть что не Беднарека смотрят - более прокачанную версию Араухо в плане тупых привозов.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» вернется к правилу «1 к 1» на рынке благодаря доходам от VIP-лож, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу Левандовского
20 мая, 04:39
«Атлетико» считает Кукурелью главной целью среди защитников. «Барселона» тоже претендует на игрока «Челси»
19 мая, 19:42
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
13 минут назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
37 минут назад
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
52 минуты назад
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
53 минуты назад
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
39 минут назад
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем