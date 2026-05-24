0

Дзюба попрощался с «Акроном»: «Спасибо за все. Идем дальше 🫡🦁»

Дзюба попрощался с «Акроном» нарезкой своих голов: спасибо за все, идем дальше.

Артем Дзюба попрощался с «Акроном».

Вчера 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона».

Дзюба выложил в телеграме нарезку своих голов за клуб.

«Акрон», спасибо за все. Идем дальше🫡🦁», – написал Дзюба в телеграме.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
когда Дзюба ушёл из Зенита, первое, что насторожило, что он уйдёт к конкурентам, но повезло, конкуренты оказались туповаты... если бы Дзюба ушёл, например, в Краснодар и там образовалась связка Дзюба-Кордоба, то всё, плакали бы чемпионства Зенита... хотя, Дзюба и в Акроне отобрал одно чемпионство у Зенита, в прошлом году, когда на Газпром-арене забил гол Зениту и Акрон победил 0-1, в итоге Зениту не хватило одного очка (хотя бы ничьей с тем же Акроном), чтобы стать чемпионом в прошлом году
Ответwestport70
когда Дзюба ушёл из Зенита, первое, что насторожило, что он уйдёт к конкурентам, но повезло, конкуренты оказались туповаты... если бы Дзюба ушёл, например, в Краснодар и там образовалась связка Дзюба-Кордоба, то всё, плакали бы чемпионства Зенита... хотя, Дзюба и в Акроне отобрал одно чемпионство у Зенита, в прошлом году, когда на Газпром-арене забил гол Зениту и Акрон победил 0-1, в итоге Зениту не хватило одного очка (хотя бы ничьей с тем же Акроном), чтобы стать чемпионом в прошлом году
Комментарий скрыт
Ответwestport70
когда Дзюба ушёл из Зенита, первое, что насторожило, что он уйдёт к конкурентам, но повезло, конкуренты оказались туповаты... если бы Дзюба ушёл, например, в Краснодар и там образовалась связка Дзюба-Кордоба, то всё, плакали бы чемпионства Зенита... хотя, Дзюба и в Акроне отобрал одно чемпионство у Зенита, в прошлом году, когда на Газпром-арене забил гол Зениту и Акрон победил 0-1, в итоге Зениту не хватило одного очка (хотя бы ничьей с тем же Акроном), чтобы стать чемпионом в прошлом году
При живом Кордобе никакого Дзюбы в Краснодаре бы не было, а здесь еще и связку из них сделали. Это сны при температуре 37?
Дзюба оч крутой. Один из ярчайших и сильнейших игроков последних 20 лет в России. И Акрону много пользы принес, это очевидно. Также очевидно, что Акрону будет нелегко перестроиться и играть без Дзюбы.
Родина зовёт!
ОтветФут.Боль
Родина зовёт!
Торпеду посетить могёт. Шестой клуб Москвы вытянуть в РПЛ.
ОтветФут.Боль
Родина зовёт!
Мегафон
Дзюба за 4 сезона вне Зенита в рпл выбил почти 50 г+п, нужно посчитать Сергеев + Соболев + Касьерра на троих за Зенит столько набрали?
ОтветShikari
Дзюба за 4 сезона вне Зенита в рпл выбил почти 50 г+п, нужно посчитать Сергеев + Соболев + Касьерра на троих за Зенит столько набрали?
Да, набрали. Даже сильно больше.
По РПЛ за «Зенит»:
Сергеев: 24+13 = 37?
По Transfermarkt именно в РПЛ за «Зенит»: 4+2, 10+6, 6+4, 0+1 = 33 Г+П �
Трансфермаркт
Кассьерра: 35+14 = 49 Г+П �
zenit-history.ru
Соболев: 2024/25 — 4+2, 2025/26 — 10+3 = 19 Г+П �
Чемпионат + 1
Итого: 33 + 49 + 19 = 101 Г+П.
То есть ответ: да, на троих перебили почти 50 вообще с запасом. Причём Кассьерра один почти ровно повторил эту планку: 49 Г+П в РПЛ за «Зенит».

Ответ от ГПТ)
ОтветDerek K
Да, набрали. Даже сильно больше. По РПЛ за «Зенит»: Сергеев: 24+13 = 37? По Transfermarkt именно в РПЛ за «Зенит»: 4+2, 10+6, 6+4, 0+1 = 33 Г+П � Трансфермаркт Кассьерра: 35+14 = 49 Г+П � zenit-history.ru Соболев: 2024/25 — 4+2, 2025/26 — 10+3 = 19 Г+П � Чемпионат + 1 Итого: 33 + 49 + 19 = 101 Г+П. То есть ответ: да, на троих перебили почти 50 вообще с запасом. Причём Кассьерра один почти ровно повторил эту планку: 49 Г+П в РПЛ за «Зенит». Ответ от ГПТ)
допустим, нужно теперь посчитать сколько каждый тратил минут на действие)
Отбросив человеческие качества, игрок он отменный. Да, возраст уже не позволяет многого, но из того, что есть, Дзюба выжимает максимум (выжимает, гы-гы)
Сегодня очень не любят игроков, не отрабатывающих назад.
Могу это понять, когда речь идет о футболе высочайшего уровня, где соперник этим может воспользоваться, а его защитники обладают должным уровнем созидательной игры, чтобы разыгрывать лишнего.
Но в РПЛ же это не так - у нас защитники созидатели сразу уезжают либо в Зенит, либо в Краснодар, либо в ЦСКА, либо в Спартак - у остальных остаются обычные шкафы и поленья.
В итоге разные тренеры пытаются "играть в современный футбол", когда для победы в РПЛ эффективнее другое. На уровне РПЛ Артем вполне долго еще может приносить пользу, особенно если пойдет в команду, где ему в голову точно подавать будут - уж точно больше Соболева забьет, который на ногах не стоит)
ОтветHollywood Hogan
Сегодня очень не любят игроков, не отрабатывающих назад. Могу это понять, когда речь идет о футболе высочайшего уровня, где соперник этим может воспользоваться, а его защитники обладают должным уровнем созидательной игры, чтобы разыгрывать лишнего. Но в РПЛ же это не так - у нас защитники созидатели сразу уезжают либо в Зенит, либо в Краснодар, либо в ЦСКА, либо в Спартак - у остальных остаются обычные шкафы и поленья. В итоге разные тренеры пытаются "играть в современный футбол", когда для победы в РПЛ эффективнее другое. На уровне РПЛ Артем вполне долго еще может приносить пользу, особенно если пойдет в команду, где ему в голову точно подавать будут - уж точно больше Соболева забьет, который на ногах не стоит)
Игроки-пенсионеры и суперзвезды нигде не отрабатывают назад. Салах, Месси, Роналду, Левандовски, Мбаппе по сути стоят и ждут момент, чтобы сделать результитвное действие. Есть примеры с Кейном или Дембеле, но есть и много "стоячих" форвардов
Единства в этом вопросе нет, как мне кажется
Дзюба и сейчас впорядке
ОтветАлександр Беляков
Дзюба и сейчас впорядке
Его порядок все в Турции видели.
ОтветИван Чеховъ
Его порядок все в Турции видели.
Что мы там видели?
Дзюба будет востребован еще сезона три, так как уровень рпл деградирует семимильными шагами
Артем может теперь и тренировать уже. Зарешал игру, убеждением для Акрона.
Надо признать, хотел бы его снова увидеть в Ростове. 😁
Ответold_wolf
Надо признать, хотел бы его снова увидеть в Ростове. 😁
Очень жаль вас.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин о Дзюбе: «Специфичный игрок – немного работает на поле, но КПД очень высокий. Артем подойдет не всем командам, в «Акроне» он сделал большую работу»
24 мая, 09:39
Мостовой об уходе Дзюбы из «Акрона»: «В РПЛ он сможет спокойно играть до 40 лет»
24 мая, 01:43
Шикунов о Дзюбе: «Помог бы «Спартаку» выиграть РПЛ, возможно. В этом клубе он вырос, было бы красиво закончить карьеру здесь»
23 мая, 21:58
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
сегодня, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем