Ракитич о Гризманне: «Он оставил наследие уровня легенды «Атлетико» и Ла Лиги. Немногие игроки достигли этого. Антуан невероятен, у него уникальные качества, он делал разницу»
Экс-полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высоко оценил достижения Антуана Гризманна.
Хавбек «Атлетико», также выступавший в «Барсе», покидает мадридский клуб по окончании сезона.
– Какое наследие, по-вашему, оставил Гризманн в Испании и в Ла Лиге?
– На мой взгляд, он оставил наследие, подобного которому мало. На уровне настоящей легенды, безусловно. Без сомнения. Конечно, в «Атлетико Мадрид», но и в Ла Лиге. Думаю, очень немногие футболисты могут сравниться с ним.
Он невероятен. Возможно, он достиг уровня, о котором он даже не мечтал, когда начинал свою карьеру. За его игрой было действительно приятно наблюдать, потому что у него есть совершенно другие, уникальные качества. У меня нет других слов, чтобы описать игрока и человека, который действительно делал разницу, – заявил Ракитич.
Гризманн уезжает без главных трофеев: ни Ла Лиги, ни ЛЧ за 17 лет. Но величие не меркнет
И вообще футболист с большой буквы, который мог бы и за ЗМ побороться, но увы