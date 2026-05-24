  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ракитич о Гризманне: «Он оставил наследие уровня легенды «Атлетико» и Ла Лиги. Немногие игроки достигли этого. Антуан невероятен, у него уникальные качества, он делал разницу»
0

Ракитич о Гризманне: «Он оставил наследие уровня легенды «Атлетико» и Ла Лиги. Немногие игроки достигли этого. Антуан невероятен, у него уникальные качества, он делал разницу»

Ракитич о Гризманне: легенда «Атлетико» и Ла Лиги, оставил несравнимое наследие.

Экс-полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высоко оценил достижения Антуана Гризманна.

Хавбек «Атлетико», также выступавший в «Барсе», покидает мадридский клуб по окончании сезона.

– Какое наследие, по-вашему, оставил Гризманн в Испании и в Ла Лиге?

– На мой взгляд, он оставил наследие, подобного которому мало. На уровне настоящей легенды, безусловно. Без сомнения. Конечно, в «Атлетико Мадрид», но и в Ла Лиге. Думаю, очень немногие футболисты могут сравниться с ним.

Он невероятен. Возможно, он достиг уровня, о котором он даже не мечтал, когда начинал свою карьеру. За его игрой было действительно приятно наблюдать, потому что у него есть совершенно другие, уникальные качества. У меня нет других слов, чтобы описать игрока и человека, который действительно делал разницу, – заявил Ракитич.

Гризманн уезжает без главных трофеев: ни Ла Лиги, ни ЛЧ за 17 лет. Но величие не меркнет

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoАнтуан Гризманн
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoБарселона
logoИван Ракитич

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Можно даже сказать, что он не раскрыл свой весь потенциал. На Евро 2016 был лучшим во Франции, но тогда Португалии повезло чуть больше. Это была его праймовая версия

И вообще футболист с большой буквы, который мог бы и за ЗМ побороться, но увы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» – покидающему клуб Гризманну: «Желаем тебе соорудить лестницу к звездам»
21 мая, 16:41
Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барсу»: «Я не осознавал, как сильно меня здесь любят, и совершил ошибку. Спасибо, что остались со мной»
17 мая, 21:50Видео
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
5 мая, 21:41
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
сегодня, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем