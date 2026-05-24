«Челси» проиграл «Сандерленду» в последнем туре АПЛ – 1:2. У Гюсто автогол, Фофана удалили на 62-й
Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».
Спортс" провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 25-й минуте счет открыл защитник хозяев Трэй Хьюм. На 50-й Мало Гюсто отправил мяч в свои ворота.
На 56-й Коул Палмер отыграл один мяч. На 62-й защитник «синих» Уэсли Фофана получил вторую желтую (первая – на 54-й) и был удален.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Стэдиум оф Лайт
2 - 1
2.33xG0.92
Что будет с реальными Челсами даже страшно представить…
К тому же с новым тренером непонятно как играть будем.