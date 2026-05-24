«Челси» проиграл «Сандерленду» в последнем туре АПЛ – 1:2. У Гюсто автогол, Фофана удалили на 62-й

«Сандерленд » победил «Челси » (2:1) в заключительном туре АПЛ.

Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 25-й минуте счет открыл защитник хозяев Трэй Хьюм . На 50-й Мало Гюсто отправил мяч в свои ворота.

На 56-й Коул Палмер отыграл один мяч. На 62-й защитник «синих» Уэсли Фофана получил вторую желтую (первая – на 54-й) и был удален.

