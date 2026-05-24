  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» проиграл «Сандерленду» в последнем туре АПЛ – 1:2. У Гюсто автогол, Фофана удалили на 62-й
0

«Челси» проиграл «Сандерленду» в последнем туре АПЛ – 1:2. У Гюсто автогол, Фофана удалили на 62-й

«Сандерленд» обыграл «Челси».

«Сандерленд» победил «Челси» (2:1) в заключительном туре АПЛ.

Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 25-й минуте счет открыл защитник хозяев Трэй Хьюм. На 50-й Мало Гюсто отправил мяч в свои ворота.

На 56-й Коул Палмер отыграл один мяч. На 62-й защитник «синих» Уэсли Фофана получил вторую желтую (первая – на 54-й) и был удален.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
2 - 1
2.33xG0.92
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
90’
+11’
Палмер
Ле Фе   Ригг
90’
+8’
90’
+7’
Жоао Педро
Садики
89’
85’
Гюсто   Ачимпонг
85’
Кайседо   Делап
Диарра
81’
Г. Джака
73’
69’
Фернандес
65’
Нету   Чалоба
62’
Фофана
Ангуло   Диарра
61’
Бробби   Изидор
61’
56’
  Палмер
54’
Фофана
52’
Хато   Джеймс
Гертрюйда
51’
  Гюсто
50’
2тайм
Перерыв
Ангуло
42’
  Хьюм
25’
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, О`Нин, Мукиеле, Гертрюйда, Садики, Г. Джака, Ангуло, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Ле Фе, Альдерете, Майенда, Траоре, Ангуло, Бробби, Эльборг, Серкин, Та Би
1тайм
Челси:
Санчес, Хато, Колуилл, Фофана, Палмер, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Гюсто, Жоао Педро, Нету
Запасные: Гюсто, Йоргенсен, Кайседо, Нету, Сантос, Гарначо, Хато, Эссугу, Дерри
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Спортс’’
logoСандерленд
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoЧелси
logoТрэй Хьюм
logoМало Гюсто
logoКоул Палмер
logoУэсли Фофана

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я кстати купил фм26 , чтобы попытаться спасти Челсов. Назначил ассистентом Алонсо, дал ему все полномочия, разгонал лоховских тренеров и назначил 5 звездных, купил ему Бастони и Барколю. Итог: 10 место.
ОтветNoken
Я кстати купил фм26 , чтобы попытаться спасти Челсов. Назначил ассистентом Алонсо, дал ему все полномочия, разгонал лоховских тренеров и назначил 5 звездных, купил ему Бастони и Барколю. Итог: 10 место.
Давай спойлер: После какого тура Алонсо уволят и вернут Сета Макфарлейна основным?
ОтветАкер
Давай спойлер: После какого тура Алонсо уволят и вернут Сета Макфарлейна основным?
Ахах, ну учитывая что мне, играющему роль Боэхли, пришлось брать команду под контроль, чтобы в 1/16 пройти Атлетико, то хз. Это я еще умолчал, что там был Нико Пас, Санчо-Панчо из ПСЖ, Штиллер и Альварес в нападении.

Что будет с реальными Челсами даже страшно представить…
У должа уже совсем крыша едет, высирает какие-то не смешные мнения обо всём комьюнити, так бывает когда любимый Фыф в очередной раз оказался посмешищем
ОтветTravis Henderson
У должа уже совсем крыша едет, высирает какие-то не смешные мнения обо всём комьюнити, так бывает когда любимый Фыф в очередной раз оказался посмешищем
Он в своём мире. Вот сейчас пишет про каких-то люмпенов, которые болеют против Челси сегодня. Што? Откуда это? Кто сегодня был против победы Челси? Я пришёл в надежде хоть последний матч сезона увидеть победный. Но Фофана опять привез и все испоганил как и всегда. Вот про это Долж почему-то молчит, поскольку Фофану трогать нельзя
ОтветАкер
Он в своём мире. Вот сейчас пишет про каких-то люмпенов, которые болеют против Челси сегодня. Што? Откуда это? Кто сегодня был против победы Челси? Я пришёл в надежде хоть последний матч сезона увидеть победный. Но Фофана опять привез и все испоганил как и всегда. Вот про это Долж почему-то молчит, поскольку Фофану трогать нельзя
Он повторяет одни и те же мантры из матча в матч, перебирая несколько различных фраз на разный лад, которые даже не всегда имеют отношение к делу. С фантазией там всё сложно
Как же меня бесит Фофана.Чел просто регулярно на отшибись играет, ещё и гонору дофига.
ОтветST.BRIDGE1905
Как же меня бесит Фофана.Чел просто регулярно на отшибись играет, ещё и гонору дофига.
Еще и зп 200к , то есть его вообще не слить
Да уберите уже эту Фофыну. Уничтожает всё команду своими привозами. Ну просто через каждую минуту ошибка
ОтветАкер
Да уберите уже эту Фофыну. Уничтожает всё команду своими привозами. Ну просто через каждую минуту ошибка
У него ещё и постоянно такое выражение лица😒Чисто второй Марсьяль.
ОтветST.BRIDGE1905
У него ещё и постоянно такое выражение лица😒Чисто второй Марсьяль.
У него просто зп не зависит от выступления команды. То есть ему, грубо говоря, пофиг на итоговое место. Поэтому он постоянно ржёт над ошибками и играет как кусок. И этот бездарь продолжает активно защищаться нашим Должом. Хотя даже Сильву если бы вернули, было бы больше смысла
Фофына традиционно опозорился. Совсем он не щадит Должика 🤭
ОтветАкер
Фофына традиционно опозорился. Совсем он не щадит Должика 🤭
"Лучший" защитник Челси не перестаёт радовать своего главного фаната. Ждём ещё Сарра, 2го "лучшего" защитника Челси
ОтветTravis Henderson
"Лучший" защитник Челси не перестаёт радовать своего главного фаната. Ждём ещё Сарра, 2го "лучшего" защитника Челси
Он уже написал, что это отскок виноват, но только не любимая Фофына. Неизлечимый пациент 😆
Вперед Челси!!!
Челси на принять, ни отдать. Все не в темп, медленно, предсказуемо, скучно. Нет никакой системы в обороне. В атаке обыграть один в один никто не может. Один сплошной пук-среньк. Боули/Эгбали лучшее.
А чего нам ловить с такой игрой в еврокубках? Заслуженное 9 место, или какое там, должун, фофаныч всё ещё топ защитник?
ОтветИрокез Погба
А чего нам ловить с такой игрой в еврокубках? Заслуженное 9 место, или какое там, должун, фофаныч всё ещё топ защитник?
Так выиграли бы Лигу Европы легко, там английские команды хозяйничают сейчас.
К тому же с новым тренером непонятно как играть будем.
ОтветИрокез Погба
А чего нам ловить с такой игрой в еврокубках? Заслуженное 9 место, или какое там, должун, фофаныч всё ещё топ защитник?
а кто говорил что фофана - топ защитник?
Спасибо "гениальному"янки и его иранскому партнеру Эгбали за этот кошмарный сезон. У Алонсо непочатый край работы и неадекватные работодатели, посмотрим сможет ли он справиться с такой сложной задачей.
Ахаха Должунский усомнился уже в своём Фофыне. Теперь он уже не топ защитник. Если Фофына узнает об этом, то Должику непоздоровится 😆
ОтветАкер
Ахаха Должунский усомнился уже в своём Фофыне. Теперь он уже не топ защитник. Если Фофына узнает об этом, то Должику непоздоровится 😆
Официально: Фофана — акерский
ОтветАкер
Ахаха Должунский усомнился уже в своём Фофыне. Теперь он уже не топ защитник. Если Фофына узнает об этом, то Должику непоздоровится 😆
Фофана провалил сезон абсолютно. Столько было надежд, что здоровый Уэсли это топ защитник, но этот сезон все на свои места расставил. Очередной провальный трансфер за бешеные бабки
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
сегодня, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем