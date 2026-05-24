Джейми Каррагер: «Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. С трудом могу найти хоть одну причину. Мы что, оцениваем величие по годам в одном клубе?»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что ушедший из «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола превосходит бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.
«Пеп уже оставил след в «Барселоне», когда выиграл три чемпионата Испании подряд и две Лиги чемпионов.
Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. Я с трудом могу найти хотя бы одну причину, которая оправдывала бы такое утверждение.
Все, кто считает иначе, настолько зашорены, что, кажется, забыли: когда эти двое встречались в крупнейших матчах, Гвардиола был безоговорочным победителем.
Величайшая команда Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» была уверенно обыграна «Барселоной» Гвардиолы со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов-2009. Два года спустя чемпионы Испании выдали мастер-класс, который изменил то, как в футбол играют на всех уровнях последние 15 лет, переиграв сильный «Юнайтед» со счетом 3:1.
За 26 лет на «Олд Траффорд» Фергюсон довел привычку побеждать до совершенства и выиграл 38 трофеев. Но процент побед Гвардиолы за 10 лет в «Сити» выше.
Да, он уступает Фергюсону по количеству титулов в АПЛ – у того их 13. Но мы что, оцениваем величие этих двоих только по долголетию в одном клубе?
В 55 лет Гвардиола уже выигрывал титулы в трех главных лигах Европы. Если у него будет энергия работать до 71 года, как Фергюсон, то при нынешней траектории он в итоге выиграет больше.
Не менее важно наследие каталонского маэстро. Ни один тренер не вдохновил столько подражателей. Гвардиола переписал тренерские методички и придумал новый футбольный словарь», – написал Каррагер в колонке The Telegraph.
1983 год - МЮ победитель кубка Англии - 3е место в чемпионате
1984 год - МЮ победитель Суперкубка Англии, 1/2 Кубка Обладателей Кубков, 4е место в Чемпионате
1985 год - МЮ победитель кубка Англии, 4е место в чемпионате
До прихода Ферги из топ-4 не вылетали 5 лет подряд, 3 года подряд брали трофей
1986 год пришел Ферги и 5 лет не мог выиграть ни одного трофея, сейчас бы его после одного сезона уволили:) И только когда МЮ стал перехватывать у Чемпиона Англии вроде Лидса игроков уровня Кантона, подписывать лучших бомбардиров вроде Энди Коула МЮ стал побеждать:)) Так что все сказки что МЮ до прихода Ферги был бедным клубом на грани выживания легко проверяются:))
на момент прихода САФа, у Ливера было 16 титулов, а у ближайших, в том числе МЮ - 7 и меньше. к моменту первого титула САФа, у Ливерпуля уже было 18, у Эвертона 9, то есть это натурально было эра доминирования ливерпульских команд - никого больше не существовало просто. и развалить все это величие - это прям топ-работа, высший пилотаж.
он же потом как-то сказал, что его главной задачей было "сбросить Ливерпуль с его гребанного насеста")), и такое элитный скаузер, как Джейми, это 100% помнит, вот и подгорает у него. ему плевать на Гвардиолу и Сити, он просто так ненавидит сэра, что готов облизывать любого другого😁
Ну да ладно, как показывает время - любит руководство Баварии клоунаду периодически устраивать после триумфальных сезонов, после чего им надо несколько лет на осознание своей неправоты и перемены курса.