Джейми Каррагер: «Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. С трудом могу найти хоть одну причину. Мы что, оцениваем величие по годам в одном клубе?»

Каррагер: меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что ушедший из «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола превосходит бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона .

«Пеп уже оставил след в «Барселоне», когда выиграл три чемпионата Испании подряд и две Лиги чемпионов.

Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. Я с трудом могу найти хотя бы одну причину, которая оправдывала бы такое утверждение.

Все, кто считает иначе, настолько зашорены, что, кажется, забыли: когда эти двое встречались в крупнейших матчах, Гвардиола был безоговорочным победителем.

Величайшая команда Фергюсона в «Манчестер Юнайтед » была уверенно обыграна «Барселоной» Гвардиолы со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов-2009. Два года спустя чемпионы Испании выдали мастер-класс, который изменил то, как в футбол играют на всех уровнях последние 15 лет, переиграв сильный «Юнайтед» со счетом 3:1.

За 26 лет на «Олд Траффорд» Фергюсон довел привычку побеждать до совершенства и выиграл 38 трофеев. Но процент побед Гвардиолы за 10 лет в «Сити » выше.

Да, он уступает Фергюсону по количеству титулов в АПЛ – у того их 13. Но мы что, оцениваем величие этих двоих только по долголетию в одном клубе?

В 55 лет Гвардиола уже выигрывал титулы в трех главных лигах Европы. Если у него будет энергия работать до 71 года, как Фергюсон, то при нынешней траектории он в итоге выиграет больше.

Не менее важно наследие каталонского маэстро. Ни один тренер не вдохновил столько подражателей. Гвардиола переписал тренерские методички и придумал новый футбольный словарь», – написал Каррагер в колонке The Telegraph.