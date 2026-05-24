  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми Каррагер: «Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. С трудом могу найти хоть одну причину. Мы что, оцениваем величие по годам в одном клубе?»
0

Джейми Каррагер: «Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. С трудом могу найти хоть одну причину. Мы что, оцениваем величие по годам в одном клубе?»

Каррагер: меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что ушедший из «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола превосходит бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

«Пеп уже оставил след в «Барселоне», когда выиграл три чемпионата Испании подряд и две Лиги чемпионов.

Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. Я с трудом могу найти хотя бы одну причину, которая оправдывала бы такое утверждение.

Все, кто считает иначе, настолько зашорены, что, кажется, забыли: когда эти двое встречались в крупнейших матчах, Гвардиола был безоговорочным победителем.

Величайшая команда Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» была уверенно обыграна «Барселоной» Гвардиолы со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов-2009. Два года спустя чемпионы Испании выдали мастер-класс, который изменил то, как в футбол играют на всех уровнях последние 15 лет, переиграв сильный «Юнайтед» со счетом 3:1.

За 26 лет на «Олд Траффорд» Фергюсон довел привычку побеждать до совершенства и выиграл 38 трофеев. Но процент побед Гвардиолы за 10 лет в «Сити» выше.

Да, он уступает Фергюсону по количеству титулов в АПЛ – у того их 13. Но мы что, оцениваем величие этих двоих только по долголетию в одном клубе?

В 55 лет Гвардиола уже выигрывал титулы в трех главных лигах Европы. Если у него будет энергия работать до 71 года, как Фергюсон, то при нынешней траектории он в итоге выиграет больше.

Не менее важно наследие каталонского маэстро. Ни один тренер не вдохновил столько подражателей. Гвардиола переписал тренерские методички и придумал новый футбольный словарь», – написал Каррагер в колонке The Telegraph.

Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
logoПеп Гвардиола
logoАлекс Фергюсон
logoДжейми Каррагер
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Величие оценивает по количеству лет, проведенных на вершине, зависть плохое чувство
ОтветДжони Му
Величие оценивает по количеству лет, проведенных на вершине, зависть плохое чувство
Комментарий скрыт
ОтветДжони Му
Величие оценивает по количеству лет, проведенных на вершине, зависть плохое чувство
Комментарий скрыт
Ну одна из причин, почему Фергюсона считают лучше, это потому что он поднял Мю с колен, а Гвардиола работал в топ клубах с большими бюджетами. Но опять же, неужели вы бы выбрали вместо работы с идеальными условиями и большой оплаты, работать в другой компании с условиями и зарплатой хуже?
ОтветФанат Доры Дуры
Ну одна из причин, почему Фергюсона считают лучше, это потому что он поднял Мю с колен, а Гвардиола работал в топ клубах с большими бюджетами. Но опять же, неужели вы бы выбрали вместо работы с идеальными условиями и большой оплаты, работать в другой компании с условиями и зарплатой хуже?
Смотрим с каких колен Ферги поднимает МЮ:)

1983 год - МЮ победитель кубка Англии - 3е место в чемпионате
1984 год - МЮ победитель Суперкубка Англии, 1/2 Кубка Обладателей Кубков, 4е место в Чемпионате
1985 год - МЮ победитель кубка Англии, 4е место в чемпионате
До прихода Ферги из топ-4 не вылетали 5 лет подряд, 3 года подряд брали трофей

1986 год пришел Ферги и 5 лет не мог выиграть ни одного трофея, сейчас бы его после одного сезона уволили:) И только когда МЮ стал перехватывать у Чемпиона Англии вроде Лидса игроков уровня Кантона, подписывать лучших бомбардиров вроде Энди Коула МЮ стал побеждать:)) Так что все сказки что МЮ до прихода Ферги был бедным клубом на грани выживания легко проверяются:))
Ответrigobersong
Смотрим с каких колен Ферги поднимает МЮ:) 1983 год - МЮ победитель кубка Англии - 3е место в чемпионате 1984 год - МЮ победитель Суперкубка Англии, 1/2 Кубка Обладателей Кубков, 4е место в Чемпионате 1985 год - МЮ победитель кубка Англии, 4е место в чемпионате До прихода Ферги из топ-4 не вылетали 5 лет подряд, 3 года подряд брали трофей 1986 год пришел Ферги и 5 лет не мог выиграть ни одного трофея, сейчас бы его после одного сезона уволили:) И только когда МЮ стал перехватывать у Чемпиона Англии вроде Лидса игроков уровня Кантона, подписывать лучших бомбардиров вроде Энди Коула МЮ стал побеждать:)) Так что все сказки что МЮ до прихода Ферги был бедным клубом на грани выживания легко проверяются:))
Мифы важнее фактов. В этих мифах Пеп всегда приходит в прекрасно готовые команды, и может выезжать только на деньгах. А Фергюсон работал с "деревянными" англичашками, и с нуля построил команду мечты. Этот спор не про факты. Это всё про симпатии и антипатии.
Величие САФа показано в том, как развалился МЮ после его ухода
ОтветСвятослав Федорович
Величие САФа показано в том, как развалился МЮ после его ухода
Тогда Романцев самый великий тренер в мире
ОтветСвятослав Федорович
Величие САФа показано в том, как развалился МЮ после его ухода
То есть если развалится МС, то только тогда признают величие Гвардиолы?
У САФа есть в карьере Абердин, с которым он потеснил вечных монстров Селтик и Рейнджерс и даже Еврокубок взял. В МЮ работал с абсолютно разными поколениями от Брайана Робсона и Гордона Стракана до Фила Джонса и Данни Уэлбека. Гвардиола работал только с одним поколением, после ухода которого тут же сгорел. Тут все ясно.
ОтветНурхан Мухамбетов
У САФа есть в карьере Абердин, с которым он потеснил вечных монстров Селтик и Рейнджерс и даже Еврокубок взял. В МЮ работал с абсолютно разными поколениями от Брайана Робсона и Гордона Стракана до Фила Джонса и Данни Уэлбека. Гвардиола работал только с одним поколением, после ухода которого тут же сгорел. Тут все ясно.
У Раньери есть Лестер, с которым он сотворил то, что Фергюсону, Гвардиоле и прочим Моуриньо даже и не снилось. Но это ведь не значит, что Клаудио величайший тренер современности, правда?)
ОтветNartApsua
У Раньери есть Лестер, с которым он сотворил то, что Фергюсону, Гвардиоле и прочим Моуриньо даже и не снилось. Но это ведь не значит, что Клаудио величайший тренер современности, правда?)
Так прикол в том, что Ферги творил и со слабой командой, и с топ командой. А Раньери и Пеп так не смогли
Получается, Пеп круче Фергюсона, но хуже Сульшера? Если судить по очным играм)
САФ оставил Ливер без титулов на 3 десятилетия, а Пеп не смог даже на одно - в этом величие, Джейми 😁
ОтветЛюбезный Коссутий
САФ оставил Ливер без титулов на 3 десятилетия, а Пеп не смог даже на одно - в этом величие, Джейми 😁
В эре Сера Алекса побеждали чемпионат и другие клубы, это не из-за Фергюсона Ливерпуль не побеждал чемпионат , а из-за не стабильности и из-за не конкурентоспосбности , именно этот Ливерпуль в эре Гвардиолы сильнейший в последний 35 лет. Величие это не то что когда оставляешь Ливерпуль без чемпионаства 30 лет.
ОтветAkmal Jalilov
В эре Сера Алекса побеждали чемпионат и другие клубы, это не из-за Фергюсона Ливерпуль не побеждал чемпионат , а из-за не стабильности и из-за не конкурентоспосбности , именно этот Ливерпуль в эре Гвардиолы сильнейший в последний 35 лет. Величие это не то что когда оставляешь Ливерпуль без чемпионаства 30 лет.
ну это как посмотреть - в отношениях двух команд, это прям величие 10 из 10)) не зря же его называют самым главным противостоянием АПЛ.

на момент прихода САФа, у Ливера было 16 титулов, а у ближайших, в том числе МЮ - 7 и меньше. к моменту первого титула САФа, у Ливерпуля уже было 18, у Эвертона 9, то есть это натурально было эра доминирования ливерпульских команд - никого больше не существовало просто. и развалить все это величие - это прям топ-работа, высший пилотаж.

он же потом как-то сказал, что его главной задачей было "сбросить Ливерпуль с его гребанного насеста")), и такое элитный скаузер, как Джейми, это 100% помнит, вот и подгорает у него. ему плевать на Гвардиолу и Сити, он просто так ненавидит сэра, что готов облизывать любого другого😁
У каждого своё мнение. Для меня как тренер Пеп превосходит сэра Алекса Фергюсона при том что я ни разу не топлю за МС или Барселону. У кого-то противоположное мнение.
Да-да. Только САФ этот МЮ сделал сам топом, а Пеп приходил на готовое. Плюс с Баварией таки провалился. Это не говоря про Абердин САФа - Гвардиола в такой клуб бы идти побоялся.
ОтветCrazy Writer
Да-да. Только САФ этот МЮ сделал сам топом, а Пеп приходил на готовое. Плюс с Баварией таки провалился. Это не говоря про Абердин САФа - Гвардиола в такой клуб бы идти побоялся.
Кто в Баварии не провалился после Юпа, не считая Флика? Тот же обожаемый Анчелотти вообще был уволен оттуда.
ОтветФанат Доры Дуры
Кто в Баварии не провалился после Юпа, не считая Флика? Тот же обожаемый Анчелотти вообще был уволен оттуда.
И? Они тут причем? Тут разговор про Гвардиолу. А вообще - лично я не понял тогда Баварию и ее боссов. Зачем было ломать то что работало идеально, особенно при том что ентого самого Гвардиолу и его хваленую Барселону вообще без шансов переехало немецким танком в двух матчах.

Ну да ладно, как показывает время - любит руководство Баварии клоунаду периодически устраивать после триумфальных сезонов, после чего им надо несколько лет на осознание своей неправоты и перемены курса.
Какбе Ферги на заре эпохи суперклубов умудрился из деревянных англичашек местного разлива преимущественно, создать на годы вперёд команду мечты, которую помнят до сих пор. Будут ли в 2046 вспоминать перекачанный баблом состав кучерявого с его закупками на миллиард+ по щелчку в 3:15? Вряд ли.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эвра об уходе Гвардиолы: «Почему я должен радоваться? Мне грустно, что футбол теряет Пепа. Не вижу причин для падения «Ман Сити» – у клуба сильная структура»
24 мая, 10:14
Гвардиола на вопрос о работе в сборной Англии: «У меня нет четких планов на будущее. Мне нужно отдохнуть, поразмыслить, наверстать упущенное время с детьми. Потом посмотрим»
24 мая, 08:27
«Жалею только об одном – я не дал шанса Джо Харту». Сильное признание Гвардиолы
24 мая, 06:30
Пеп про 115 нарушений «Ман Сити»: «Это было давным-давно. Доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам»
24 мая, 06:29
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
26 минут назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
50 минут назад
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
52 минуты назад
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем