Глеб вспомнил, как мог перейти в «Спартак» в 2000-м: «Мечта уехать за границу, в Бундеслигу, перевесила. По деньгам предложение было гораздо лучше у «Спартака»

Глеб вспомнил, как мог перейти в «Спартак»: мечта уехать в Бундеслигу перевесила.

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как мог перейти в «Спартак».

Летом 2000-го Глеб перешел из БАТЭ в немецкий «Штутгарт».

«17 лет мне было. «Спартак» мне нравился, но, знаешь, у меня отец фанат немецкого футбола, немецкой сборной. Так как служил там в советские времена. И, вот, детские впечатления, когда он все время рассказывал, и ты себя настраиваешь так: «Первая страна, куда уеду играть, будет Германия». Так и случилось.

«Спартак» хорошее предложение сделал. В принципе, если бы они до Германии обратились... Я уже с Германией все нормально порешал, поговорил, и вот они обратились. Конечно, предложение было гораздо лучше у «Спартака» по деньгам. И брата еще хотели забрать. В итоге мечта уехать за границу, в Бундеслигу, перевесила», – сказал Глеб в эфире ютуб-канала Fonbet.