Леау интересен «МЮ» и «Фенербахче». Вингер «Милана», возможно, ждет инициативы от «Барсы» (GdS)

Вингер «Милана» Рафаэл Леау может оказаться в АПЛ или чемпионате Турции.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед», давно присматривающийся к португальцу, вновь проявил интерес к игроку в последние дни.

Кроме того, один из кандидатов в президенты «Фенербахче», Хакан Сафи, выразил заинтересованность в Леау. Однако вариант с «Фенербахче» осложняют две проблемы. Первая касается результатов президентских выборов, запланированных на 6-7 июня. Вторая заключается в высокой зарплате Рафаэла.

Также предполагается, что сам футболист может ожидать инициативы от «Барселоны».

Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2028 года. В этом сезоне 26-летний игрок провел 28 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
Отпустить Санчо и купить леао. Идеально :))
так Леау футболист, хоть и лентяй.
Санча - это муляж футболиста
И Балебу. Буквально Сквад Бомб Начало.😁😁😁
Не нужен этот ленивец ни МЮ ни Барсе.
Рафик игрок настроения - на матч включается, потом на 5 выключается. настрой и концентрация - большая проблема, ему нужен ментальный лидер/поводырь, типа Ибры, который раздавал бы ободряющих поджопников, и держал в постоянном тонусе, а иначе он превращается в обычного лентяя, отбывающего номер на поле.
Микс Рэшфорда и Санчо. Не нужен МЮ очередной кальянный рэпер
Рэш 2.0 Не надо.
Милану надо молиться, чтобы Леау показал себя с хорошей стороны на чемпионате мира. Может тогда кто-нибудь предложит за него хорошую сумму
Леау в АПЛ? смешная шутка
Почему нет. В АПЛ более открытая лига, нет итальянских тактических заморочек. Его главная проблема это лень. А так очень даже подходит, больше пространства. Только не говори этот стереотипный бред об уровнях лиг. Каждый игрок индивидуален и один турнир может подходить другой нет. Салах к примеру в Италии играл в жёстких рамках, а именно в АПЛ получил свободу и расцвел. Италия более специфичная и вязкая лига. Леау нужен определенный клуб и тренер
«Барселоне» категорически не нужны такие игроки. В клубе и так всегда была спокойная и расслабленная атмосфера, а футболисты с таким характером лишь ещё сильнее расслабляют команду и снижают её концентрацию.»
МЮ просто по привычке прицепили, ко всем цепляют
Читаю комменты глориков АПЛ и поражаюсь. Откуда у вас столько высокомерия. Прям турнир богов🤣 АПЛ сильнейшая на сегодня никто не спорит, но как и все со своими плюсами и минусами. Напр бабки. Побочный эффект от богатства так сказать. Многие едут в АПЛ ради бабок и получив желаемое играют вполсилы или вовсе отбывают номер, и таких не единицы их много. Большинство конечно игроки высокого уровня. Но читаю вас иногда кажется играют какие то особо одаренные инопланетяне. Леау мне не нравится сам болею за Милан и хочу чтоб от него избавились, но в то же время признаю его талант. Он многое умеет, и по своим качествам идеально как раз подходит АПЛ, он быстрый резкий. Его враг это лень. Если его прокачать и попадет к нужному тренеру может заиграть, главное куда. Конечно большой риск Рэшфорд 2, но совсем ставить крест это чушь
Зачем этот лентяй нужен Барселоне? Талант есть, а реализует слабо из-за характера своего. Ханс Дитер Флик не нянька великовозрастным ребенкам. В Саудовскую Аравию пусть едет, к дружбану своему Феликсу
Материалы по теме
Леау пожаловался окружению на отношение к нему фанатов «Милана». Вингер может покинуть клуб, миланцы готовы рассмотреть предложения в 50-60 млн евро (Corriere dello Sport)
15 мая, 08:40
Леау деактивировал аккаунт в инстаграме из-за критики со стороны болельщиков «Милана»
28 апреля, 15:07
«Милан» хотел за Леау 80–100 млн евро, но из-за спада в игре вингера и недовольства фанатов сумма будет меньше. «МЮ» может стать одним из вариантов для португальца
14 апреля, 15:41
