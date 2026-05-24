Леау интересен «МЮ» и «Фенербахче». Вингер «Милана», возможно, ждет инициативы от «Барсы» (GdS)
Вингер «Милана» Рафаэл Леау может оказаться в АПЛ или чемпионате Турции.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед», давно присматривающийся к португальцу, вновь проявил интерес к игроку в последние дни.
Кроме того, один из кандидатов в президенты «Фенербахче», Хакан Сафи, выразил заинтересованность в Леау. Однако вариант с «Фенербахче» осложняют две проблемы. Первая касается результатов президентских выборов, запланированных на 6-7 июня. Вторая заключается в высокой зарплате Рафаэла.
Также предполагается, что сам футболист может ожидать инициативы от «Барселоны».
Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2028 года. В этом сезоне 26-летний игрок провел 28 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
