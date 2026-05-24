  • Защитник «Урала» Итало о невыходе в РПЛ: «Нам не нужно перекладывать ответственность на других. Наше дело – побеждать и не обращать внимания на судейство»
Защитник «Урала» Итало о невыходе в РПЛ: «Нам не нужно перекладывать ответственность на других. Наше дело – побеждать и не обращать внимания на судейство»

Защитник «Урала» Итало заявил, что команде нужно брать на себя ответственность за невыход в Мир РПЛ.

Екатеринбургский клуб проиграл «Динамо» Махачкала по сумме двух стыковых матчей (0:2,0:1) и проведет третий сезон подряд в Лиге PARI.

– Это футбол, это жизнь. Мы можем выиграть, можем проиграть. Мне очень грустно, мы третий сезон подряд пытаемся через стыки выйти в РПЛ (в сезоне-2023/24 «Урал» играл в стыковых матчах как участник Премьер-лиги – Спортс’’) и не получается. Надеюсь, в следующем сезоне все будет хорошо.

– К судейству вопросы есть? Гол‑фантом в первой игре, арбитр во втором матче, из‑за чьих ошибок вы в этом сезоне уже теряли очки.

– Не мое дело обсуждать судейство. Да, в прошлой игре нам засчитали гол, который судья на линии, скорее всего, не мог видеть. Из его положения нельзя было определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но это футбол. Наше дело – побеждать, забивать голы и не обращать внимание на судейство.

– В начале весны у вас был хороший запас по очкам, команда шла на втором месте. «Урал» сам виноват, что не вышел в РПЛ напрямую?

– Да, конечно. Нам не нужно перекладывать ответственность на других, – сказал бразилец.

«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
что Урал, что Ротор, бездарно подготовились к стыкам, а точнее сказать, вообще не подготовились к переходу в РПЛ, поэтому и отлетели
Зрелые слова на фоне остывших эмоций.
