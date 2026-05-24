  • Бояринцев о «Спартаке»: «Сложно получить статус народной команды с большим количеством легионеров»
Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о красно-белых.

– Не расстраивает ли, что когда-то доминирующий в Москве «Спартак», народная команда, сейчас теряет этот статус?

– Команда может стать народной, когда играет больше своих российских игроков. Как только «Спартак» начнет пополнять состав воспитанниками академии, растить своих ребят, которые будут играть по 10 сезонов за команду, тогда вернется былая слава. С большим количеством легионеров получить статус народной команды сложно, – сказал Бояринцев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
500 тысяч заявок на билеты,как бы говорит,кто тут батя и народная команда
Это ровным счетом ничего не означает. Ну почти. В прошлом году на финал кубка тоже было в разы больше желающих попасть, чем в итоге пришло, сайт ложился за считанные минуты. Как болельщик ЦСКА даже не спорю, что у Спартака наибольшая фанатская аудитория в стране, но за последние 20 лет этот разрыв сократился значительно. Выросло целое поколение болельщиков ЦСКА, Зенита, частично можно сказать так и про Локомотив, Краснодар стал региональным брендом юга России. Да и все метрики в социальных сетях и в интернете не показывают какого-то большого преимущества Спартака
там даже лужники не заполнены были,55 тысяч что ли
так этот статус уже был получен ранее. камон… или он думает, что оно должно обновляться раз в сезон, в зависимости от кол-ва легионеров? че за бред…
Как мне нравится, что в лицемерном мире, где всем на всех насрать, в том числе народу на этот самый народ в своём большинстве, такое значение придаётся какой-то эфемерной народности. До балды вообще, сколько в составе легионеров, но исторически вроде уже давно определились, что статус этой народности определяется причастностью клуба к госструктурам и прочим обществам. Мне, конечно, в некоторой степени приятно, что у истоков Спартака стояла не гэбня, но для меня это точно не стало причиной начала моих симпатий к нему, скорее это одна из причин, почему я не стал болеть за Динамо. Но что этот статус даёт команде, я так и не понял. Почёт и уважуху, видимо
Вот дебил. Статус народной определяется популярностью в народе. Кто он вообще такой? Развелось "легенд" недоделанных, эти журналюги уже не знают из кого новости о Спартаке высосать. Вот и получается, тупые их микрофоны облизывают, а умные стороной обходят.
Опять начались националистические закидоны)))
Какая народная команда? Сейчас только бизнес, бизнес и ещё раз бизнес и вьющиеся над клубами, словно мухи, агенты.
