Бояринцев о «Спартаке»: «Сложно получить статус народной команды с большим количеством легионеров»

Бояринцев о «Спартаке»: сложно быть народной командой с большим количеством легионеров.

Бывший футболист «Спартака » Денис Бояринцев поделился мнением о красно-белых.

– Не расстраивает ли, что когда-то доминирующий в Москве «Спартак», народная команда, сейчас теряет этот статус?

– Команда может стать народной, когда играет больше своих российских игроков. Как только «Спартак» начнет пополнять состав воспитанниками академии, растить своих ребят, которые будут играть по 10 сезонов за команду, тогда вернется былая слава. С большим количеством легионеров получить статус народной команды сложно, – сказал Бояринцев.