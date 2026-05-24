  • Эвра об уходе Гвардиолы: «Почему я должен радоваться? Мне грустно, что футбол теряет Пепа. Не вижу причин для падения «Ман Сити» – у клуба сильная структура»
Эвра об уходе Гвардиолы: «Почему я должен радоваться? Мне грустно, что футбол теряет Пепа. Не вижу причин для падения «Ман Сити» – у клуба сильная структура»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказал мнение о том, должны ли болельщики его бывшего клуба радоваться уходу Пепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити».

Патрис расстроен тем, что Гвардиола покидает «горожан», и не думает, что это ослабит команду.

«Я расстроен. Я очень уважаю то, что он делал.

Почему я должен радоваться? Структура [этого] клуба сильнее, чем любой игрок или тренер. Поэтому, ребята, не празднуйте. Не спешите радоваться. Честно, я не вижу причин для падения «Ман Сити».

Мне грустно, потому что мы теряем прекрасного тренера. Мне грустно, что футбол теряет Гвардиолу», – сказал Эвра в интервью Goal.

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Goal
Одно его присутствие на тренерской бровке уже не позволяет игрокам играть ниже определённого уровня. Не в форме?! Сидишь на лавке, и не важно Фоден ты, или Родри, или Стоунз.
Ну зачем так громко? Футбол не теряет Гвардиолу, он не объявлял о завершении карьеры. Отдохнёт и вернётся. Надеюсь в Италию, потом на старости лет можно будет срубить несколько трофеев с ПСЖ, а перед самой пенсией, чем чёрт не шутит, выиграть ЧМ с какой нибудь сборной. Красивая история? Почему бы и нет :-)
Пеп с Клопом действительно были монстрами, поэтому сейчас чемпионами АПЛ может стать каждый из биг6
У МЮ после Ферги тоже сильная структура была
У МЮ после Ферги тоже сильная структура была
Не было, вся "структура" и была Фергюсоном, кто остальные, мы потом узнали. В Сити все куда прочнее, но другой вопрос, что и Бегиристайн ушел год назад, и вот теперь унылого физрука притащили. Но все же думаю из лч не выпадут, а через год-два не самых ярких выступлений могут взять действительно сильного специалиста.
Не было, вся "структура" и была Фергюсоном, кто остальные, мы потом узнали. В Сити все куда прочнее, но другой вопрос, что и Бегиристайн ушел год назад, и вот теперь унылого физрука притащили. Но все же думаю из лч не выпадут, а через год-два не самых ярких выступлений могут взять действительно сильного специалиста.
Может и так, но на момент ухода Ферги никто не думал что МЮ превратится во что - то между топ клубом и Тотенхемом
