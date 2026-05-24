Эвра об уходе Гвардиолы: «Почему я должен радоваться? Мне грустно, что футбол теряет Пепа. Не вижу причин для падения «Ман Сити» – у клуба сильная структура»

Эвра об уходе Гвардиолы: структура «Сити» сильнее, чем любой игрок или тренер.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед » Патрис Эвра высказал мнение о том, должны ли болельщики его бывшего клуба радоваться уходу Пепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити ».

Патрис расстроен тем, что Гвардиола покидает «горожан», и не думает, что это ослабит команду.

«Я расстроен. Я очень уважаю то, что он делал.

Почему я должен радоваться? Структура [этого] клуба сильнее, чем любой игрок или тренер. Поэтому, ребята, не празднуйте. Не спешите радоваться. Честно, я не вижу причин для падения «Ман Сити».

Мне грустно, потому что мы теряем прекрасного тренера. Мне грустно, что футбол теряет Гвардиолу», – сказал Эвра в интервью Goal.