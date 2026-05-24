  Уокер о невызове Магуайра на ЧМ: «Учитывая его сезон и положение «МЮ», у Харри могли быть хорошие шансы попасть в сборную. Он фантастический игрок, всегда выкладывался за Англию»
Уокер о невызове Магуайра на ЧМ: «Учитывая его сезон и положение «МЮ», у Харри могли быть хорошие шансы попасть в сборную. Он фантастический игрок, всегда выкладывался за Англию»

Защитник «Бернли» Кайл Уокер высказался о непопадании Харри Магуайра в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

«Если бы вы сказали мне, что его не включат в состав полгода назад, я бы, наверное, ответил: «Окей, это справедливо». Но я думаю, учитывая то, что он сделал в этом сезоне, и особенно учитывая положение «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, можно было предположить, что у него будут хорошие шансы попасть в состав. Я думаю, что его опыт участия во всех турнирах, на которых я тоже был, мог бы сыграть важную роль. Поэтому я считаю, что ему очень не повезло не попасть в состав.

Он фантастический футболист, и это видно по тому, как он играет за Англию, он всегда выкладывается на полную, даже в серии пенальти. Стоит обратить на это внимание. И то, что центральный защитник берет на себя ответственность в серии пенальти на всех крупных турнирах, в которых мы участвовали, – это большая заслуга.

Думаю, он очень хорошо высказывается о том, как много для него значит игра за сборную Англии. Поэтому ему, наверное, было очень тяжело… Очень трудно было это переварить во время того телефонного разговора [c Томасом Тухелем].

Но это футбол, и ему нужно с этим смириться, ему нужно встряхнуться и двигаться дальше», – сказал экс-защитник английской сборной Уокер.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
Магуайр в сборной всегда был лидер наряду с Кейном , даже если он проваливался в МЮ в сборной всегда отдавал все силы и играл отлично
Матч МЮ-Бёрнли Мага прихватывает Уокера в своей штрафной-ВАР смотрит и ставят пенальти в ворота МЮ. Спустя время PGMOL признаёт что это было ошибочное решение....
Я в шоке, что Уокер на этот раз не в шоке!
В сборной как игрок Магуайер лучше чем Холодильник в МЮ. Климат не подходит
Мага когда бьет пенальти - попадает точно в 9.. это признак мастерства и наличия огромных кохонес.. такой любой команде нужен.. Тухель совершил ошибку
