  • Гонорар судей суперфинала Кубка превысит 1 млн рублей, главный арбитр получит 400 тысяч
Судейская бригада суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар» получит больше 1 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если июньскую смету по гонорарам не пересматривали, главный арбитр Инал Танашев заработает 400 тысяч рублей. Ассистенты Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев – по 200 тысяч. Резервный судья Евгений Буланов – 100 тысяч, резервный ассистент Денис Петров — 50 тысяч.

Видеоарбитр Артур Федоров получит 200 тысяч, ассистент ВАР Сергей Цыганок – 100 тысяч. Инспектор матча Николай Левников – 200 тысяч.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии

Что такое 400 тыс для финала? Ему миллион занесут к примеру и он красиво сделает в любую сторону.
А для таких команд , что такое миллион
ОтветDr.Hapot
Как будто для того судьи, что будет брать, бОльшая сумма гонорара остановит от взятки.
ОтветDr.Hapot
А возьмёшь миллион, будешь потом в чемпионате Московской области по 3к за матч работать...
а у кого то пенсия 20000рублей
ОтветИгорь Новиков
Думаю, пенсии надо в первую очередь сравнивать с зарплатами депутатов и менеджеров Роснефти/ВТБ/Газпрома и т.д.
А если бы зенит играл, то им приятнее было бы))
ОтветSukre93
Кто о чем, а москвичи о Зените😁но провинциальные комплексы у СБГ
Это много или мало? Например в сравнении с Европой
ОтветNils Michael
Средне статистическая зарплата в России за МЕСЯЦ в разы меньше!!!
ОтветОлег Сагайдачный
А зачем сравнивать среднюю зп с зп, очевидно, лучшего (раз главный матч судит) в своей профессии? сравнивай с лучшими. Лучший врач, например, зашибает сильно больше.
Я тоже хочу быть судьей
Ответгеннадий крылов
Не суди, и не судим будешь
С официальным вознаграждением разобрались. Теперь о ценах на сам Кубок?
Это тариф. А премиальные от заказчиков?
400 тыс от Спартака или Краснодара?
Сколько получили арбитры за стыковые матчи официально? А, сколько неофициально?
