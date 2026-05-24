Гонорар судей суперфинала Кубка превысит 1 млн рублей, главный арбитр получит 400 тысяч

Гонорар судей суперфинала Кубка превысит 1 млн рублей.

Судейская бригада суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар» получит больше 1 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если июньскую смету по гонорарам не пересматривали, главный арбитр Инал Танашев заработает 400 тысяч рублей. Ассистенты Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев – по 200 тысяч. Резервный судья Евгений Буланов – 100 тысяч, резервный ассистент Денис Петров — 50 тысяч.

Видеоарбитр Артур Федоров получит 200 тысяч, ассистент ВАР Сергей Цыганок – 100 тысяч. Инспектор матча Николай Левников – 200 тысяч.