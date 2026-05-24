  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о Дзюбе: «Специфичный игрок – немного работает на поле, но КПД очень высокий. Артем подойдет не всем командам, в «Акроне» он сделал большую работу»
0

Семин о Дзюбе: «Специфичный игрок – немного работает на поле, но КПД очень высокий. Артем подойдет не всем командам, в «Акроне» он сделал большую работу»

Семин о Дзюбе: специфичный игрок, он подойдет не всем командам.

Экс-тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

В субботу 37‑летний форвард заявил, что покинет «Акрон». Игрок присоединился к тольяттинцам в 2024 году, провел 52 матча, забил 18 голов, сделал 12 ассистов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

– Артем, вне сомнений, внес большой вклад в «Акрон». Во‑первых, клуб остался в Премьер‑лиге – это было главной задачей. Второе – его КПД. Его голы, передачи, сбросы помогли в этом.

Почему он уходит? Сложно сказать. Это спортивная жизнь. Может быть, «Акрон» хочет какую‑то смену сделать. Дзюба сделал большую, хорошую работу в «Акроне». Так же, как в других командах, в которых он был. Он специфический нападающий, но очень полезный.

Хотелось еще отметить Тедеева, который тоже сделал большую работу в «Акроне». И его работа дала плоды.

– Сможет ли Артем еще поиграть в РПЛ?

– Сложно сказать. Артем специфичный игрок. Он на футбольном поле немного работает, но его КПД очень высокий. Какой‑то команде он может подойти, а какой‑то может и не подойти, – сказал Семин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoЮрий Семин
logoМатч ТВ
logoЗаур Тедеев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Палыч знает толк в футболистах!
специфический игрок, как все таки корректно высказался
Юрий Палыч мягок в формулировках,хотя по сути сказал то,о чем большинство предпочитает молчать - Дзюба совсем не трудяга,но при этом умеет хорошо открываться. Можно лишь добавить что Дзюба был успешен в клубах, где команда играла на него.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об уходе Дзюбы из «Акрона»: «В РПЛ он сможет спокойно играть до 40 лет»
24 мая, 01:43
Шикунов о Дзюбе: «Помог бы «Спартаку» выиграть РПЛ, возможно. В этом клубе он вырос, было бы красиво закончить карьеру здесь»
23 мая, 21:58
Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: «Хотим уйти от футбола, который сосредоточен на одном форварде. Хотим показывать быстрый, современный, атакующий футбол»
23 мая, 21:00
«Акрон» объявил об уходе Дзюбы: «Контракт продлен не будет. Команде нужны новые герои, благодарим Артема за неимоверный вклад в результаты команды»
23 мая, 18:57
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
сегодня, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем