«Вердер» выкупил эстонского вратаря «Арсенала» Хейна после аренды и продал основного голкипера Бакхауса «Фрайбургу»

«Вердер» выкупил эстонского вратаря «Арсенала» Хейна.

Основной голкипер клуба Мио Бакхаус перешел во «Фрайбург ».

Бременцы подпишут у «Арсенала » эстонского вратаря Карла Хейна , который провел сезон-2025/26 в аренде в немецком клубе. «Вердер» активировал опцию выкупа за 3 миллиона евро.

Хейн в этом розыгрыше Бундеслиги провел в составе «Вердера » 2 игры, одну из них – на ноль.