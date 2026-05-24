«Вердер» выкупил эстонского вратаря «Арсенала» Хейна после аренды и продал основного голкипера Бакхауса «Фрайбургу»
«Вердер» выкупил эстонского вратаря «Арсенала» Хейна.
«Вердер» объявил об изменениях на вратарской позиции.
Основной голкипер клуба Мио Бакхаус перешел во «Фрайбург».
Бременцы подпишут у «Арсенала» эстонского вратаря Карла Хейна, который провел сезон-2025/26 в аренде в немецком клубе. «Вердер» активировал опцию выкупа за 3 миллиона евро.
Хейн в этом розыгрыше Бундеслиги провел в составе «Вердера» 2 игры, одну из них – на ноль. Подробная статистика вратаря сборной Эстонии доступна по ссылке.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: сайт «Вердера»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии