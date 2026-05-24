  • Трушечкин о Шварце вместо Гусева в «Динамо»: «Этикетка решает. Маде ин не здеся. Удел своих – вечно сидеть за партой, удел пришлых – быть целованными во все места»
Трушечкин о Шварце вместо Гусева в «Динамо»: «Этикетка решает. Маде ин не здеся. Удел своих – вечно сидеть за партой, удел пришлых – быть целованными во все места»

Комментатор Роман Трушечкин высказался о возвращении Сандро Шварца в «Динамо».

Трушечкин отреагировал на такую реплику коллеги Тимура Журавеля: «Шварц снова в «Динамо» – это очень интригующая история. И показывающая, что нашим тренерам надо учиться дальше».

«Это непобедимо. Это на уровне «верю – не верю», где «верю» – потому что верю, а «не верю» – потому что не верю. В каменных, непробиваемых тайнах этих установок не разобраться даже британским ученым.

Шварц смягченным, но все же чисто политическим жестом оставил «Динамо» в 2022-м. После этого везде уныло провалился. Но ему учиться уже ничему не надо, он же иностранный специалист.

Гусев, пылая волей к работе, подхватил команду в разобранном состоянии после творчества другого иностранного специалиста из штаба Карпина; Гусев, воспитавший классное поколение молодежи, всегда верный клубу, отправлен «учиться дальше». Удел своих – вечно сидеть за партой. Удел пришлых – быть целованными во все места и всегда с поклонами принимаемыми хлебосольной футбольной Русью. 

Потому что этикетка. Маде ин не здеся. Знаю, проходил, прожил: вкладыши жвачки, импортные пивные пробки. Сетчатая бейсболка УСА Калифорния. Ранние турецкие свитера темно-зеленой нити. «Дисаронно» амаретто. Этикетка решает», – написал Трушечкин в телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Романа Трушечкина
«Гусев, пылая волей к работе, подхватил команду в разобранном состоянии после творчества другого иностранного специалиста из штаба Карпина»

Гениально! То есть Валера типа не при делах. Чертов иностранец всё обосрал!🤣
ОтветПашка Донофф
Эстонец!
ОтветПашка Донофф
Так это сам Гусев и сказал буквально
Поток сознания какой то.
ОтветЕвгений Сидоров
фирменный стиль трушечкина на протяжении многих десятков лет
ОтветOba Bongo
Мне кажется это какой то дешёвый косплей на Уткина или Казанского. Вот только ума очевидно не хватает, поэтому получается какой то бред сумасшедшего.
Вроде всегда адекватным казался, а тут какой-то поток сознания
ОтветСлутск Халлского
Субботонька прошла весело, а опохмел всегда тяжёлый.
ОтветСлутск Халлского
Он уже давно адекватным не кажется, с 2022 примерно
Говорили: Удел своих – вечно сидеть за партой, удел пришлых – быть целованными во все места»

Оказалось: "Свой" Гусев после этого спокойно поедет отдыхать на свою хазу в Марбелье, а скрепцам всё пытаются прогнать что есть "свои" и не "свои")))
ОтветАлексaндр Молодкин
Комментарий скрыт
ОтветPigmalion
Наших целуют во все места,некоторые уже по 10 клубов сменили,хотя бес толку по кругу.
Желаю Шварцу максимального успеха в Динамо, что бы заткнуть этих клоунов позорных! Не нравится Трушечкину все иностранное, нет проблем, пересаживайся на Весту и покупай российский смартфон, хотя постойте, тут проблема, они же если не айфоны и Самсунги, то китайские
ОтветBenjamin
Шварц не добился успеха у себя но здесь как будто попрет, ох и наивный
ОтветBenjamin
Трушечкин, конечно, клоун, но конкретно Шварц – беспринципный наёмник без рода и племени, за бабки готовый отречься от всего, что наговорил до этого. Никакого успеха ему желать, разумеется, не буду.
2, 3 иностранных тренера на всю лигу, а вони будто всю лигу заполонили
"Гусев, воспитавший классное поколение молодежи, всегда верный клубу..."
Когда это Гусев был всегда верный клубу?
ОтветоДвеле
И какое классное поколение молодёжи он воспитал?
ОтветоДвеле
Помню, как с трибун неслось «пернатая бл..ь».
Что здесь, что в хоккее - кто эти "свои"???? Когда уже мы начнем отказываться от этого очковтирательства и признаем, что на данный конкретный момент школа тренерская у нас находится на очень низком уровне. Все, кто из себя что-то представляет - спокойно и уверенно тренируют. Но на все команды сейчас тренеров-россиян тупо не хватает. Даже в футбольной премьер-лиге процентов 30 тренеров-россиян - мало того, что не уровень этой лиги - так они за годы ничему и не научились, кроме трехэтажного мата, жалоб на судей и двухэтажных автобусов без вообще хоть сколько-нибудь вменяемой игры в атаке. Годами "эти наши" тренируют...
ОтветDorff
В РПЛ в сезоне 25/26 работало 2/3 российских тренеров, а если к ним присовокупить ещё Нагайцева со Шпилевским, которые только по паспорту не свои, так и того больше. Но Трушечкины продолжают вой. В топ-3 клубах отечественные тренеры, причем работающие годы в них. Но Трушечкины продолжают вой.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Трушечкины - иуды, готовые сказать, что угодно за деньги.
Аххххха, то есть это не кудрявый динаму тренил, а какой-то другой иностранный специалист?
