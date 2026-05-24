Трушечкин о Шварце вместо Гусева в «Динамо»: «Этикетка решает. Маде ин не здеся. Удел своих – вечно сидеть за партой, удел пришлых – быть целованными во все места»

Трушечкин о Шварце: «Этикетка решает, удел пришлых – быть целованными во все места.

Комментатор Роман Трушечкин высказался о возвращении Сандро Шварца в «Динамо ».

Трушечкин отреагировал на такую реплику коллеги Тимура Журавеля: «Шварц снова в «Динамо» – это очень интригующая история. И показывающая, что нашим тренерам надо учиться дальше».

«Это непобедимо. Это на уровне «верю – не верю», где «верю» – потому что верю, а «не верю» – потому что не верю. В каменных, непробиваемых тайнах этих установок не разобраться даже британским ученым.

Шварц смягченным, но все же чисто политическим жестом оставил «Динамо» в 2022-м. После этого везде уныло провалился. Но ему учиться уже ничему не надо, он же иностранный специалист.

Гусев, пылая волей к работе, подхватил команду в разобранном состоянии после творчества другого иностранного специалиста из штаба Карпина; Гусев, воспитавший классное поколение молодежи, всегда верный клубу, отправлен «учиться дальше». Удел своих – вечно сидеть за партой. Удел пришлых – быть целованными во все места и всегда с поклонами принимаемыми хлебосольной футбольной Русью.

Потому что этикетка. Маде ин не здеся. Знаю, проходил, прожил: вкладыши жвачки, импортные пивные пробки. Сетчатая бейсболка УСА Калифорния. Ранние турецкие свитера темно-зеленой нити. «Дисаронно» амаретто. Этикетка решает», – написал Трушечкин в телеграм-канале.