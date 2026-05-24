  • Кейн о будущем: «Я очень счастлив в «Баварии» – у нас фантастическая команда и топ-тренер. Обсудим контракт после ЧМ, сейчас не время»
Кейн о будущем: «Я очень счастлив в «Баварии» – у нас фантастическая команда и топ-тренер. Обсудим контракт после ЧМ, сейчас не время»

Форвард «Баварии» Харри Кейн высказался о своем будущем в клубе.

Действующее соглашение 32-летнего игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.

О возможном продлении контракта с «Баварией»

«Сейчас не время об этом говорить, но паники нет. Мы хотели провести переговоры до конца сезона, а у нас еще впереди чемпионат мира. Но все знают, как мне здесь нравится. Ситуация спокойная».

О том, есть ли у него причина покинуть «Баварию» в 2027 году

«Нет, у меня нет. Я очень счастлив, я ясно дал вам это понять. Мне здесь действительно комфортно. У нас фантастическая команда – одна из лучших, если не лучшая в мире на данный момент. У нас топовый тренер. Я наслаждаюсь своим временем, ситуация спокойная. Мы решили, что нужно закончить сезон, возможно, и чемпионат мира, а потом мы поговорим. Думаю, обе стороны довольны друг другом. Посмотрим, что будет», – сказал футболист сборной Англии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Если забьет 5-6 голов и дойдут хотя бы до полуфинала ЧМ, то железно должен получать ЗМ
Могу представить себе множество сценариев, при которых все эти условия соблюдены, но ЗМ забирает кто-то другой. Я бы сказал, если Англия не выиграет ЧМ с Кейном в составе, шансов мало
Кейн топарь в Баварии, без сомнений, но вот как сложится ЧМ-2026 с Англией, вот где беда... Опять как всегда...
По мне так он и без Мундиаля заслуживает этого, уйму голов забил, внутренние трофеи собрала Бавария полностью и доля Кейна в этих победах весьма и весьма огромна.
Никак не отменяет того, что в случае успешного мундиаля и/или получения ЗМ он сможет попросить ещё больше денег, потому что маркетинговые доходы клуба возрастут. Это просто экономика
Финал ЛЧ впереди
Райс - АПЛ , ЛЧ , ЧМ как тут не дать ЗМ
Дембеле - Лига 1 , Лч , ЧМ , в общем вопросов очень много на самом деле
От добра, добра не ищут.🤌 В Баварии как влитой, и самое главное для него, начал завоевать трофеи‼️👍 Как знать, может с Тухелем зацепит медали ЧМ-26.☝️🫡
Проще говоря, ценник не упадет и так, а если на чм будет феерично играть, то можно и прибавить гонорар.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Какие же вы клоуны, либо хейтеры Кейна, человек 75% карьеры провел в сильнейшей лиге мира, и становился 3-х кратным лучшим бомбардиром. Брал ЗБ ЧМ 2018 с не самой сильной Англией. Заслужил человек поиграть в одном из лучших клубов мира под конец карьеры. При этом бундеслига сильнее чем Серия А и Лига 1 , да и Ла Лига не блещет щас
Комментарий удален пользователем
Надо продлевать легенду Баварии.
в себя поверил, ему 33 летом, кто его будет подписывать из Европы больше чем на 1+1?
Материалы по теме
Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии» – 146 голов за 147 матчей. Харри обошел Роббена и Дитера Хенесса
24 мая, 08:58
Хенесс заявил, что Кейн не уйдет из «Баварии»: «Это наш лучший трансфер. У «Барселоны» все равно нет денег»
23 мая, 21:44
Кейн – третий игрок после Месси (73) и Роналду (61) в XXI веке, забивший более 60 голов в сезоне за клуб из топ-5 лиг. У форварда «Баварии» 61 мяч
23 мая, 20:15
Кейн сделал два хет-трика подряд. Харри забил 3+ гола за «Баварию» в 13-й раз
23 мая, 20:06
