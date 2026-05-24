Кейн о будущем: «Я очень счастлив в «Баварии» – у нас фантастическая команда и топ-тренер. Обсудим контракт после ЧМ, сейчас не время»

Кейн о будущем: я очень счастлив в «Баварии», обсудим контракт после ЧМ.

Форвард «Баварии» Харри Кейн высказался о своем будущем в клубе.

Действующее соглашение 32-летнего игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.

О возможном продлении контракта с «Баварией»

«Сейчас не время об этом говорить, но паники нет. Мы хотели провести переговоры до конца сезона, а у нас еще впереди чемпионат мира. Но все знают, как мне здесь нравится. Ситуация спокойная».

О том, есть ли у него причина покинуть «Баварию» в 2027 году

«Нет, у меня нет. Я очень счастлив, я ясно дал вам это понять. Мне здесь действительно комфортно. У нас фантастическая команда – одна из лучших, если не лучшая в мире на данный момент. У нас топовый тренер. Я наслаждаюсь своим временем, ситуация спокойная. Мы решили, что нужно закончить сезон, возможно, и чемпионат мира, а потом мы поговорим. Думаю, обе стороны довольны друг другом. Посмотрим, что будет», – сказал футболист сборной Англии .