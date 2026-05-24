Горетцка о «Баварии»: «Смогут выиграть ЛЧ, если Компани и большинство игроков останутся вместе»

Горетцка: «Бавария» выиграет ЛЧ, если Компани и большинство игроков останутся.

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка уверен, что нынешний состав команды способен победить в Лиге чемпионов.

31-летний футболист покидает клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

«Если большинство игроков команды и особенно тренер останутся вместе, то я не сомневаюсь, что рано или поздно они смогут выиграть Лигу чемпионов.

Желаю им всего наилучшего», – сказал Горетцка.

Вчера «Бавария » стала обладателем Кубка Германии. Ранее мюнхенцы досрочно завоевали чемпионство в Бундеслиге.