Кейн поднялся на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии».

Харри Кейн забил 144-й, 145-й и 146-й гол за «Баварию».

В финале Кубка Германии форвард сделал хет-трик против «Штутгарта».

Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии». Он обошел Арьена Роббена (144 гола) и Дитера Хенесса (145). На шестом месте идет Роланд Вольфарт со 156 голами.

Рекордсмен «Баварии» – Герд Мюллер, у которого 570 голов.

Кейн провел третий сезон в «Баварии», у него 147 матчей за клуб.