Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии» – 146 голов за 147 матчей. Харри обошел Роббена и Дитера Хенесса
Кейн поднялся на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии».
Харри Кейн забил 144-й, 145-й и 146-й гол за «Баварию».
В финале Кубка Германии форвард сделал хет-трик против «Штутгарта».
Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии». Он обошел Арьена Роббена (144 гола) и Дитера Хенесса (145). На шестом месте идет Роланд Вольфарт со 156 голами.
Рекордсмен «Баварии» – Герд Мюллер, у которого 570 голов.
Кейн провел третий сезон в «Баварии», у него 147 матчей за клуб.
Опубликовано: Sports
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2 Роберт Левандовский 2014—2022 344
3 Томас Мюллер 2008—2025 250
4 Райнер Ольхаузер 1961—1970 223
5 Карл-Хайнц Румменигге 1974—1984 217
6 Роланд Вольфарт 1984—1993 156
7 Гарри Кейн 2023—н. в. 146
8 Дитер Хёнесс 1979—1987 145
9 Арьен Роббен 2009—2019 144
10 Джоване Элбер 1997—2003 139
Тело из редакции к такой титанической работе оказалось не готово
Роберт 344/8=43
Томас 250/17=14,7
Гарри 146/3=48,7
Ему 32 года, если ещё 3 года в похожем темпе, то в тройку войдет.
Ощущение, что недавно перешел в Мюнхен, но при этом обскакал и Элбера и Роббена