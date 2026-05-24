  Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии» – 146 голов за 147 матчей. Харри обошел Роббена и Дитера Хенесса
Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии» – 146 голов за 147 матчей. Харри обошел Роббена и Дитера Хенесса

Харри Кейн забил 144-й, 145-й и 146-й гол за «Баварию». 

В финале Кубка Германии форвард сделал хет-трик против «Штутгарта».

Кейн вышел на 7-е место в списке бомбардиров «Баварии». Он обошел Арьена Роббена (144 гола) и Дитера Хенесса (145). На шестом месте идет Роланд Вольфарт со 156 голами.

Рекордсмен «Баварии» – Герд Мюллер, у которого 570 голов.

Кейн провел третий сезон в «Баварии», у него 147 матчей за клуб.

Комментарии

Как же поздно он ушел из Тотенхема. 😔
Не факт, может наоборот вовремя ушёл, (созрел) поэтому спокойно без напряга адаптировался к БЛ.☝️
Почему? Чем головы в ттх хуже голов в Баварии? Остался в там - побил вечный рекорд Ширрера
1 Герд Мюллер 1964—1979 568
2 Роберт Левандовский 2014—2022 344
3 Томас Мюллер 2008—2025 250
4 Райнер Ольхаузер 1961—1970 223
5 Карл-Хайнц Румменигге 1974—1984 217
6 Роланд Вольфарт 1984—1993 156
7 Гарри Кейн 2023—н. в. 146
8 Дитер Хёнесс 1979—1987 145
9 Арьен Роббен 2009—2019 144
10 Джоване Элбер 1997—2003 139
Спасибо тебе, добрый человек
Тело из редакции к такой титанической работе оказалось не готово
Герд 568/15 лет= 37,9 в год
Роберт 344/8=43
Томас 250/17=14,7
Гарри 146/3=48,7
Ему 32 года, если ещё 3 года в похожем темпе, то в тройку войдет.
Ощущение, что недавно перешел в Мюнхен, но при этом обскакал и Элбера и Роббена
Мюллер конечно недосягаем, даже для Харри.🤌🤌
Уйди он из ттх на 3-4 года раньше, то шансы побить вечный рекорд были бы очень хорошие. Ну по факту пересидел в бестрофейнике.
Нет , даже 26 лет это поздно, он должен быть перейти в 21-22
Могли бы всю десятку бомбардиров обозначить....🤔🫵
Тут интрига в том, обгонит ли он Томаса Мюллера.
За два сезона - маловероятно. За три - вполне возможно.
Возраст будет брать своё
Игрок одной карьеры)
Сколько забил за Баварию Джованни Элбер?никто не напомнит
139 голов, считая все турниры
139 мячей в 266 играх
Шансы на третье место есть. Выше подняться нереально.
Мюллера бы побил, если бы раньше ушел из деревни Тоттенхэм
Как бы он в уставном сити бил рекорд Мюллера?
Ему бы лучше рекорд Ширера побить, вернувшись в АПЛ.
Впечатляет, по голам за матч он и вовсе лучший в истории Баварии, почти по голу в каждом матче
Герд Мюллер повыше -0,932 против 0,917 Левандовского. А если взять и неофициальные матчи, то у Мюллера вообще 1,25.
Так речь не про Лёву, а про Кейна у которого космические -0,993 получается
