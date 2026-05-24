  • Митрюшкин о Батракове: «Трансфер в «ПСЖ» будет счастьем для всех, все в «Локо» надеются, что все сложится. Я на 100% верю в этот переход»
Митрюшкин о Батракове: «Трансфер в «ПСЖ» будет счастьем для всех, все в «Локо» надеются, что все сложится. Я на 100% верю в этот переход»

Голкипер и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Будущее Батракова? Надеемся, что все сложится! И сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это.

Трансфер в «ПСЖ» – это будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в «ПСЖ», – сказал Митрюшкин.

В сезоне-2025/26 Батраков провел 36 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Соглашение 20-летнего игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2029 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Заборный там с ума сойдёт)
Алексей Александрович
Комментарий скрыт
westport70
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
когда игрок из твоего скромного по европейским меркам клуба уходит в один из лучших клубов мира - это реально круто!

это говорит о том, что в клубе умеют выращивать классных футболистов!
Евгений Кузнецов
Комментарий скрыт
Евгений Кузнецов
Комментарий скрыт
Агент у Батракова интересный конечно, шумиху создал приличную, прям сериал целый и все ждут какой конец будет. Перейдёт/не перейдёт, идут переговоры/не идут - это вообще вторично, главное какой интерес сейчас поднял к Батракову его агент. Соответственно и цену, а это главное для агента. И речь не только о цене трансфера, но и контракта, возможно даже с Локо, хоть у них и денег нет, но...
Петрович
Просто набивает цену трансфера и зарплаты для продажи в Зенит)
Удачи Лéхе! Лично я верю, что у него всё получится. А Локо получит хорошие деньги, и дай Бог в Академии ещё найдутся таланты. Академия в Локо не плохо работает, и Галактионов хорошо работает с молодыми игроками
ПСЖ Сафонова/ Батракова!
Сергей Жарковский
ПСЖ СССР)))
Сергей Жарковский
Пари Святых Германа, Матфея и Алексиуса
Было бы конечно здорово, но это радость со слезами на глазах. Кроме Батракова на чемоданах сидят другие лидеры Локо - Карпукас, Сильянов, Воробьëв. Больших денег на покупки топовых игроков у Локо вроде и нет, тогда прощай мечты о чемпионстве.
vadimevstratov2@gmail.com
за одного Батракова должны дать минимум 20 млн, это сильное укрепление бюджета
Ronny92
Деньги уйдут в сам РЖД, там сейчас это важнее. Так что только молодежкой
Навряд ли счастьем прямо для всех. Только для Алексея, агентов и верхушки, кто нагреет руки деньгами с этого трансфера.

Локо как футбольный клуб от этого только потеряет, т.к. адекватную замену подобного уровня за 10-12 лямов прямо-таки проблематично найти.
ivannumber1
Да хватит уже нести чушь! Какую ещё замену, да за 10+ млн?! Локо нужны деньги элементарно на з/п Карпукасу с Воробьëвым!
В чем счастье Локо, как команды?
TiRex
В целом не понимаю этого холопского отношения к происходящему. Как лимита в Москву едет, примерно с таким же ощущением. А по факту ничего там прям нереального нет. Косячащий и тут и там Сафонов без проблем вытеснил главного местного таланта Шевалье. Надо свой чемпионат развивать и оттуда забирать лучших, вине своих отдавать за копейки. Я понимаю когда из Лорьяна мечтают перейти в ПСЖ, но в чем вообще радость для Локо и его болельщиков? Ни денег каких то космических - как два Воробьева с зп, ни наследия никакого не оставит, ни перспектив для следующего сезона.
Ну вы серьезно ?!..🤔🤷‍♂️😊
В чемпионате Франции Леха потянет как нечего делать. На данный момент считаю его сильнее Головина .
