Митрюшкин о Батракове: «Трансфер в «ПСЖ» будет счастьем для всех, все в «Локо» надеются, что все сложится. Я на 100% верю в этот переход»

Митрюшкин о Батракове: трансфер в «ПСЖ» будет счастьем для всех, 100% верю в это.

Голкипер и капитан «Локомотива » Антон Митрюшкин высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ ».

«Будущее Батракова? Надеемся, что все сложится! И сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это.

Трансфер в «ПСЖ» – это будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в «ПСЖ», – сказал Митрюшкин.

В сезоне-2025/26 Батраков провел 36 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Соглашение 20-летнего игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2029 года.