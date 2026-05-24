Митрюшкин о Батракове: «Трансфер в «ПСЖ» будет счастьем для всех, все в «Локо» надеются, что все сложится. Я на 100% верю в этот переход»
Голкипер и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».
«Будущее Батракова? Надеемся, что все сложится! И сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это.
Трансфер в «ПСЖ» – это будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в «ПСЖ», – сказал Митрюшкин.
В сезоне-2025/26 Батраков провел 36 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Соглашение 20-летнего игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2029 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
это говорит о том, что в клубе умеют выращивать классных футболистов!
Локо как футбольный клуб от этого только потеряет, т.к. адекватную замену подобного уровня за 10-12 лямов прямо-таки проблематично найти.