Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче

«Катандзаро» уступил «Монце».

«Катандзаро» дома проиграл «Монце» (0:2) в первом матче финала плей-офф Серии Б.

Ответная игра пройдет 29 мая. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в Серии А в следующем сезоне.

Финал плей-офф за выход в Серию А

Первый матч

Серия B. Плей-офф - Финал
24 мая 18:00, Stadio Nicola Ceravolo
Катандзаро
Завершен
0 - 2
0.85xG0.66
Монца
Петриччоне
90’
+6’
Д'Алессандро
90’
+4’
90’
Казо
89’
  Казо
Йеммелло   Уден
84’
Либерали   Д'Алессандро
84’
83’
Петанья
77’
  Эрнани
Понтиссо   Fabio Rispoli
76’
Алези   Ди Франческо
76’
73’
Коломбо   Обианг
73’
Кутроне   Казо
64’
Мота   Петанья
46’
Кольпани   Эрнани
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Коломбо
31’
Раванелли   Делли Карри
Катандзаро
Пильячелли, Бригенти, Антонини, Кассандро, Йеммелло, Либерали, Понтиссо, Петриччоне, Алези, Фавазули, Pittarello
Запасные: Bruno Verrengia, Ruggero Frosinini, Йеммелло, Ervin Bashi, Коффи, Понтиссо, Помпетти, Либерали, Marietta, Феллипе Джек, Patrick Amoako Nuamah, Алези
1тайм
Монца:
Тиам, А. Карбони, Раванелли, Биринделли, Мота, Кольпани, Ацци, Пессина, Коломбо, Adam Bakoune, Кутроне
Запасные: Мота, Кольпани, Брорссон, Луккези, Антов, Кутроне, Пицциньякко, Коломбо, Samuele Capolupo, Альварес, Чурриа, Раванелли
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
За Катандзаро.
Необычно будет, если клуб, за которым не стоят (пока) какие либо финансовые личности, только клубное общество, выйдет в вышку.
У Монцы состав конечно по сильнее, но Катандзаро имеет шансы именно как команда
У них есть задор, страсть, умение играть в атаке и отличные болельщики!
Avanti Aquile!
За Серией Б следил вполглаза. Казалось, Монца там лидирует и уверенно завоюет повышение. Удивился, увидев, что под конец команда в стыки свалилась, да и Юве Стабию, как понимаю, обыграла в полуфинале не без проблем.

Тем не менее, видимо, задачу по выходу в СериАл Монца всё же решит, хотя лично мне хотелось бы видеть новый клуб в элите.
Там Венеция доминировала как мне показалось, ну или по крайней мере во второй половине, так как была довольно долгая серия без поражений
