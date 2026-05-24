«МЮ» разгромил «Брайтон» в последнем туре – 3:0. У Бруну гол и рекордный ассист, Доргу и Мбемо тоже забили
На 33-й минуте гости открыли счет – Патрик Доргу забил после подачи Бруну Фернандеша, португалец отдал 21-й голевой пас в сезоне и установил рекорд лиги. На 44-й отличился Бриан Мбемо. На 48-й Бруну забил сам – с паса Доргу.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Фолмер AMEX Стэдиум
0 - 3
0.7xG2.33
