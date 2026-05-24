  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» разгромил «Брайтон» в последнем туре – 3:0. У Бруну гол и рекордный ассист, Доргу и Мбемо тоже забили
0

«МЮ» разгромил «Брайтон» в последнем туре – 3:0. У Бруну гол и рекордный ассист, Доргу и Мбемо тоже забили

«Брайтон» уступил «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон» проиграл «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре АПЛ – 0:3.

Матч проходил на «Фолмер AMEX Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте гости открыли счет – Патрик Доргу забил после подачи Бруну Фернандеша, португалец отдал 21-й голевой пас в сезоне и установил рекорд лиги. На 44-й отличился Бриан Мбемо. На 48-й Бруну забил сам – с паса Доргу.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
0 - 3
0.7xG2.33
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
82’
Шоу   Маласиа
74’
Мазрауи   Йоро
Хиншелвуд   Рюттер
74’
74’
Маунт   Флетчер
74’
Мбемо   Зиркзе
62’
Доргу   Лейси
Милнер   Балеба
59’
Гомес   Марч
59’
Уэлбек   Костулас
59’
48’
  Бруну Фернандеш
де Кейпер   Минте
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Майну
44’
  Мбемо
33’
  Доргу
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Милнер, Гросс, де Кейпер, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Гомес, Уэлбек, Стил, О`Райли, Милнер, де Кейпер, Хиншелвуд, Велтман, Боскальи
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Маунт, Доргу, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Маунт, Мбемо, Шоу, Доргу, Байындыр, Хевен, Мазрауи, Угарте, Матеус Кунья
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
онлайны
logoБрайтон
logoБруну Фернандеш
logoПатрик Доргу
logoБриан Мбемо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я прям хочу, чтобы Бруно побил этот рекорд, чтобы хейтеры заткнулись. А хотя, не, у них тогда другой аргумент будет — «Бруно просто набил статистику»
ОтветStreet Fighter
Я прям хочу, чтобы Бруно побил этот рекорд, чтобы хейтеры заткнулись. А хотя, не, у них тогда другой аргумент будет — «Бруно просто набил статистику»
И желательно чтобы побыстрее сделали этот оставшийся ассист, чтобы мы тут не извелись ждать весь матч 🤣🤞
ОтветStreet Fighter
Я прям хочу, чтобы Бруно побил этот рекорд, чтобы хейтеры заткнулись. А хотя, не, у них тогда другой аргумент будет — «Бруно просто набил статистику»
Побил, чертяка!!!
Теперь аргументы хейтеров, что «Бруно не заслужил» будут выглядеть ещё более нелепо. Человек тупо поставил рекорд лиги на века возможно
Как Маунт хорош когда здоров
ОтветМакс Голубцов
Как Маунт хорош когда здоров
жаль что это не часто..
побеждать Брайтон на выезде 0-3 с рекордным ассистом Бруну, пожалуй это лучше завершение сезона за долгое время))
Как же я рад за Бруну!!!
браво Бруну! нужна ещё одна, чтобы побить рекорд топ 5 лиг. время есть
Интересно остались еще люди которые считают что юморима уволили слишком рано 🤣
ОтветКороль Треш Тока
Интересно остались еще люди которые считают что юморима уволили слишком рано 🤣
Не дали поработать и побороться со шпорами за выживание
ОтветКороль Треш Тока
Интересно остались еще люди которые считают что юморима уволили слишком рано 🤣
Помню как его сектанты заливали всем, что «ни один тренер с этим сбродом не в финишируют в 4ку»))
БРУНУ поставил точку в спорах,всем хейтерам закрыли рты на конец то
Урааа, бруну навсегда вписал свое имя в историю апл. Невероятный результат. Хейтеры пусть обтекают
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
сегодня, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем