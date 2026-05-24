  Де Дзерби подтвердил, что останется в «Тоттенхэме»: «Для меня большая честь быть тренером клуба, мы заслуживаем остаться в АПЛ. Каждый играет за будущее команды»
Де Дзерби подтвердил, что останется в «Тоттенхэме»: «Для меня большая честь быть тренером клуба, мы заслуживаем остаться в АПЛ. Каждый играет за будущее команды»

Роберто Де Дзерби подтвердил свое намерение остаться главным тренером «Тоттенхэма» в следующем сезоне.

На данный момент «шпоры» занимают 17-е место в АПЛ, от зоны вылета в Чемпионшип их отделяют 2 очка. Сегодня лондонский клуб примет «Эвертон» в 38-м туре Премьер-лиги. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Да, я все подтверждаю. Для меня по-прежнему большая честь быть тренером «Тоттенхэма», даже если мы будем бороться за выживание, это не проблема. Я считаю футбол чем-то большим, чем турнирная таблица, чем уровень игры. Разумеется, каждый из нас играет за будущее «Тоттенхэма».

Я пришел сюда, когда мы были не в середине таблицы. Ситуация была такой, и если я пришел, то потому, что считал, что есть подходящие условия, подходящие игроки и способности для достижения цели. Затем ситуация изменилась, потому что мы потеряли Кути Ромеро, Хави Симонса и Доминика Соланке, но за время моей работы мы набрали восемь очков и, возможно, заслуживали большего.

Мы играем хорошо. Мы заслуживаем остаться в Премьер-лиге, но нам нужно сделать еще один шаг. Очень сложный шаг, но это возможно. У нас есть все необходимое, чтобы победить. Мы все еще боремся за цель. Мы должны быть готовы и сильны», – сказал Де Дзерби.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
