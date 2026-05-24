Глеб о чемпионстве «Арсенала»: «Вот мы играли зрелищно – а что толку? А сейчас не самый зрелищный сезон – и чемпионы»

Глеб о чемпионстве «Арсенала»: мы играли в зрелищный футбол, а толку?.

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о чемпионстве лондонской команды.

– Они заслужили. Последние, наверное, два-три сезона «Арсенал» показывал зрелищную, классную игру, результативную. Просто не хватало какого-то минимума всегда. То «Ливерпуль» удачливее оказался, то «Манчестер Сити». Считаю, что в этом сезоне «Арсенал» просто заслужил.

– Многие их упрекали, что они были слишком скучны, слишком много голов с угловых. Как ты к этому относишься?

– Видишь, иногда, чтобы выиграть титул, надо и так играть. Вот мы старались играть в красивый футбол, в каждой игре выкладываться. И что толку? Ни одного титула с «Арсеналом» так и не взяли. А сейчас раз – не самый удачливый по зрелищности сезон – и чемпионы, – сказал Глеб в эфире ютуб-канала Fonbet.

Глеб играл за «Арсенал» с 2005 по 2008 год.