  Глеб о чемпионстве «Арсенала»: «Вот мы играли зрелищно – а что толку? А сейчас не самый зрелищный сезон – и чемпионы»
Глеб о чемпионстве «Арсенала»: «Вот мы играли зрелищно – а что толку? А сейчас не самый зрелищный сезон – и чемпионы»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о чемпионстве лондонской команды.

– Они заслужили. Последние, наверное, два-три сезона «Арсенал» показывал зрелищную, классную игру, результативную. Просто не хватало какого-то минимума всегда. То «Ливерпуль» удачливее оказался, то «Манчестер Сити». Считаю, что в этом сезоне «Арсенал» просто заслужил.

– Многие их упрекали, что они были слишком скучны, слишком много голов с угловых. Как ты к этому относишься?

– Видишь, иногда, чтобы выиграть титул, надо и так играть. Вот мы старались играть в красивый футбол, в каждой игре выкладываться. И что толку? Ни одного титула с «Арсеналом» так и не взяли. А сейчас раз – не самый удачливый по зрелищности сезон – и чемпионы, – сказал Глеб в эфире ютуб-канала Fonbet.

Глеб играл за «Арсенал» с 2005 по 2008 год.

Источник: ютуб-канал Fonbet
Тот «Арсенал» времен Глеба запомнили и без титулов. Это был восторг и надежда.
ОтветТиджани Бабангида
А потом разочарование
ОтветASH11
Не знаю что на счет разочарования, но именно та команда и тот футбол влюбили в себя кучу мальчишек по всему миру!
Для меня, как болельщика, намного важнее следить за командой, которая борется и не сдается! Арсенал - команда герой, который во что бы то ни стало, собирается и побеждает) Как жан Клод Вандам в боевиках 90х)
Комментарий удален модератором
ОтветАндрей Andrey
Какой же бред завистника
ОтветАндрей Andrey
Андрей Андрей пока что позор всего ресурса спортс это ты , как у тебя пердак горел весь сезон про Арсенал, никак не потушится) сегодня награждение будет, смотри обязательно и найди кто не так кубок будет поднимать или радоваться не так)
А смотреть какой Арсенал больше людей будет?
