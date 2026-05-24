Гвардиола на вопрос о работе в сборной Англии: «У меня нет четких планов на будущее. Мне нужно отдохнуть, поразмыслить, наверстать упущенное время с детьми. Потом посмотрим»
Покидающий пост главного тренера «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, заинтересует ли его работа в сборной Англии.
«У меня нет четких планов на будущее. Я ухожу отдыхать и наверстывать упущенное время с детьми, хотя они уже выросли, и делать много того, чего раньше не делал, но хочу сделать.
Я ни на секунду не думаю ни о чем, связанном с футболом, в ближайшие годы. Мне нужно отдохнуть, нужно поразмыслить, нужно посмотреть, что произошло за мои 17, 18 лет, за время, проведенное в «Барселоне», в Германии [с «Баварией»] и здесь.
Потом посмотрим, что будет. В прошлом я не делал глупостей, которые хотел бы сделать», – заявил Гвардиола.
На вопрос, не является ли это отказом, Гвардиола ответил: «Да, [но] никому нет дела».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Прям видно как верят в сборную)
Было бы интересно на него посмотреть в роли тренера сборной Испании, но он сам не пойдет тренировать по политическим причинам.
