Гвардиола на вопрос о работе в сборной Англии: «У меня нет четких планов на будущее. Мне нужно отдохнуть, поразмыслить, наверстать упущенное время с детьми. Потом посмотрим»

Покидающий пост главного тренера «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, заинтересует ли его работа в сборной Англии.

«У меня нет четких планов на будущее. Я ухожу отдыхать и наверстывать упущенное время с детьми, хотя они уже выросли, и делать много того, чего раньше не делал, но хочу сделать.

Я ни на секунду не думаю ни о чем, связанном с футболом, в ближайшие годы. Мне нужно отдохнуть, нужно поразмыслить, нужно посмотреть, что произошло за мои 17, 18 лет, за время, проведенное в «Барселоне», в Германии [с «Баварией»] и здесь.

Потом посмотрим, что будет. В прошлом я не делал глупостей, которые хотел бы сделать», – заявил Гвардиола.

На вопрос, не является ли это отказом, Гвардиола ответил: «Да, [но] никому нет дела».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Молодцы журналисты, в преддверии ЧМ уже оперативненько зондируют почву насчет замены Тухелю.
Прям видно как верят в сборную)
Liquidozz
В сборную Англии можно верить с точки зрения результатов. Но единственный проблеск игры у Англии был во времена Ходдла, а до и после, на моей памяти полный мрак и тухель.
S_Vladimirov
Вряд-ли Пеп тут поможет
Опять год просидит без дела что ли ?
Simon Topalyan
Думаю в этот раз поболее. Тогда он был еще молодой, нужно было меньше времени на перезагрузку. Сейчас, думаю года два-три он будет вне тренерской работы.
Было бы интересно на него посмотреть в роли тренера сборной Испании, но он сам не пойдет тренировать по политическим причинам.
Simbad
Я бы тоже хотел чтобы он возглавил Испанию , но не считаю что он не пойдёт по политическим причинам, уверен когда то он все равно ее возглавит
Упущенное время с детьми уже не вернешь. Про семью никогда забывать нельзя. На работе тебе замену найдут. Для родных ты незаменим. В нормальных семьях по крайней мере.
Нурхан Мухамбетов
Главное что при взрослении он был рядом с детьми. А сейчас вроде у него большие дочери уже, 20+ лет уж точно. Так что ничего он криминального не упустил, учитывая что дочери часто приходили в Манчестер, а то и жили там.
Символично, что в своем последнем матче с Ман Сити в ЛЧ Гвардиола вылетел из турнира, проиграв дома Реалу со счетом 1:2, так же как и Фергюсон с МанЮ. При этом он опередил Фергюсона по общему количеству матчей в ЛЧ - 191 против 190. Как и Фергюсон, он доминировал на своем отрезке в АПЛ с клубом из Манчестера, как и Фергюсон он выиграл требл. После ухода Ферги, МЮ провалился с Моейсом и до сих пор не может стабильно вернуться в топ. Ждет ли Сити такой же провал с Мареской?
Там у Тухеля контракт до 2028(
+ порыбачить
Пеп: первое, что я сделаю как уйду на время из футбола, так это пересадка волос‼️☝️ Всегда мечтал о такой-же шевелюре как у Пуйоля... 😇🙏🫶😙
Второе - это регистрация на Спортсе‼️🙌🙌 Всегда с интересом читал комментарии местных экспертов, о футболе и не только. Теперь сам буду, сидя в своём кожаном потёртом кресле писать комментарии и давать оценки клубам и футболистам.👍✊️
Нуууу, а в третьих..... будем посмотреть....🫡🥳🤠😎
Думаю, года два-три отдохнет и вернется. Такие глыбы, как Пеп, не могут долго без дела.
Ну кстати возглавить топ европейскую сборную после ЧМ был бы хороший вариант. Сейчас отборы на Евро такие, что даже Италия проходит регулярно. Можно будет два года чилить расслабляться, а если выиграть ЧЕ не получится - никто и слова не скажет. Все ведь понимают что сборную из футболистов разных команд-участников ЛЧ невозможно подготовить как клуб, да и пример успешной работы в клубе после сборной в виде Флика перед глазами
