Гвардиола на вопрос о работе в сборной Англии: «У меня нет четких планов на будущее. Мне нужно отдохнуть, поразмыслить, наверстать упущенное время с детьми. Потом посмотрим»

Гвардиола о работе в сборной Англии: нет четких планов, надо отдохнуть.

Покидающий пост главного тренера «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола ответил на вопрос, заинтересует ли его работа в сборной Англии.

«У меня нет четких планов на будущее. Я ухожу отдыхать и наверстывать упущенное время с детьми, хотя они уже выросли, и делать много того, чего раньше не делал, но хочу сделать.

Я ни на секунду не думаю ни о чем, связанном с футболом, в ближайшие годы. Мне нужно отдохнуть, нужно поразмыслить, нужно посмотреть, что произошло за мои 17, 18 лет, за время, проведенное в «Барселоне», в Германии [с «Баварией»] и здесь.

Потом посмотрим, что будет. В прошлом я не делал глупостей, которые хотел бы сделать», – заявил Гвардиола.

На вопрос, не является ли это отказом, Гвардиола ответил: «Да, [но] никому нет дела».