  • «Преступник от футбола отменил второй гол». Защитник «Ротора» Храмцов про решение судьи Прокопова в матче с «Акроном»
Защитник «Ротора» Максим Храмцов выразил недовольство работой судьи Андрея Прокопова в ответном стыковом матче против «Акрона» (1:0) за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

На 68-й минуте Саид Алиев поразил ворота тольяттинцев после передачи головой от Александра Трошечкина. Однако рефери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора зафиксировал нарушение со стороны находившегося рядом с Трошечкиным Абу-Саида Эльдарушева – форвард подталкивал в спину Алексу Джурасовича, мешая добраться до мяча. Минимальной победы не хватило для выхода в РПЛ, поскольку первая встреча была проиграна «Ротором» со счетом 0:2.

«Наших болельщиков было в два раза больше, чем у «Акрона». Нас понесло, как на крыльях.

Забили гол, второй – а преступник от футбола отменил его», – заявил Храмцов после игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoРотор
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoПервая лига
logoМаксим Храмцов
logoМатч ТВ
logoболельщики
logoсудьи

Комментарии

Ротор ничем не устапает по уровню мастерства, даже в наличие Дзюбы и Лончара у Акрона. Во всяком случаи для лиги Ротор более привлекательный клуб в том, что есть такой стадион и болельщики!!! Болельщики даже важнее стадиона. У Сочи он Тоже есть а болельщиков нет. Но будем верить, что Ротор выйдет на прямую в новом сезоне!!!!! Удачи тебе Волгоград!!!!! Воронеж за Ротор!!!!!! ⚽👍
Комментарий скрыт
Надо было выигрывать пердив и выходить напрямую. Кто мешал это сделать Ротору?
Правильно сказал
Не, ребята молодцы, видно, что сделали выводы после прошлого матча, поменяли схему и выходили только с одной задачей - побеждать.
Но, у судьи, к сожалению, была своя задача и свой план, то пропускал нарушения от Акрона, то первый забитый и отмененный мяч смотрели на ВАР, то чуть пенальти не назначил, то первый засчитанный гол смотрел на ВАРе и пытались "натянуть сову на глобус" с оффсайдом. Потом вот это.
Я жду, что скажут РФС и Мажич (хотя, отмазки их уже давно известны - "это не мы, так получилось") и какие будут сделаны выводы из работы судьи.
да там весь матч было в сторону акрона судейство
зачем вообще нужны переходные матчи, если в первом туре у нас фантомный гол засчитывают, а во втором отменяют чистый решающий матч гол
Ну всё-таки это моменты из матчей двух разных команд. В первом матче Ротора и Акрона, на 4ой минуте при попытке Эльдарушева 1 на 1 с вратарём, игрок Акрона роняет нападающего Ротора, а судья пропускает момент.
А тот который Вы приводите из матча Урала и Динамо Махачкалы.
но Ротор сам виноват... как можно было на своём поле при болельщиках проигрывать 0-2? вот это и решило, а не отменённый гол...
я понять не могу, ну проиграли они дома, каким образом это должно влиять на то что им отменяют чистый гол в ответной игре? они проиграли дома 0-2, но выиграли в гостях с тем же счетом 2-0, что за тупая логика у вас постоянно
да в принципе по такой логике ответную можно было и не играть, раз дома при своих болельщиках 0-2 проиграли))))
В чем проблема расширить до 18 команд, включая Ротор и Урал, у которых уже есть сертифицированные стадионы?
клубы орут, что устанут... представь, прошёл матч, дальше 2 дня отдохнуть надо, дальше девочки, пиво, раки, ещё пару дней, дальше рыбалка, компьютерные игры и прочее, ещё пару дней, и вот тебе следующий матч... а так придётся 2 матча в неделю играть? одурел? а как же игры, девочки, раки? так что не говори ерунды
Так а кому это нужно? По идее, без еврокубков можно вообще уменьшить до 12-14 команд, зачем эти напряжные 30 туров
Ну, не знаю. По мне так толчок был, а защитник добирался до мяча.
чистый фол, давайте будем обьективны, кто не видит это, просто не разбирается в футболе
Вообще-то наверное пришло время наводить порядок в нашем футболе с судейством. Это не нормально, что судьбу матчей решают не футболисты на поле, а судьи совместно с судьями на ВАРе, а те естественно с руководством клубов, и не за спасибо, а наверное за немалое вознаграждение. Надо дисквалифицировать пожизненно одного двух судей, а также дисквалифицировать клубы, замеченные в подкупе судей, как поступили с Московским Торпедо. вот тогда другие подумают как надо честно обслуживать матчи в любой лиге России.
Простите,а разве Торпедо дисквалифицировали?
Согласен, видимо была установка оставить Акрон в РПЛ
