«Преступник от футбола отменил второй гол». Защитник «Ротора» Храмцов про решение судьи Прокопова в матче с «Акроном»
Защитник «Ротора» Максим Храмцов выразил недовольство работой судьи Андрея Прокопова в ответном стыковом матче против «Акрона» (1:0) за право играть в РПЛ в следующем сезоне.
На 68-й минуте Саид Алиев поразил ворота тольяттинцев после передачи головой от Александра Трошечкина. Однако рефери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора зафиксировал нарушение со стороны находившегося рядом с Трошечкиным Абу-Саида Эльдарушева – форвард подталкивал в спину Алексу Джурасовича, мешая добраться до мяча. Минимальной победы не хватило для выхода в РПЛ, поскольку первая встреча была проиграна «Ротором» со счетом 0:2.
«Наших болельщиков было в два раза больше, чем у «Акрона». Нас понесло, как на крыльях.
Забили гол, второй – а преступник от футбола отменил его», – заявил Храмцов после игры.
Но, у судьи, к сожалению, была своя задача и свой план, то пропускал нарушения от Акрона, то первый забитый и отмененный мяч смотрели на ВАР, то чуть пенальти не назначил, то первый засчитанный гол смотрел на ВАРе и пытались "натянуть сову на глобус" с оффсайдом. Потом вот это.
Я жду, что скажут РФС и Мажич (хотя, отмазки их уже давно известны - "это не мы, так получилось") и какие будут сделаны выводы из работы судьи.
зачем вообще нужны переходные матчи, если в первом туре у нас фантомный гол засчитывают, а во втором отменяют чистый решающий матч гол
