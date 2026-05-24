«Преступник от футбола отменил второй гол». Защитник «Ротора» Храмцов про решение судьи Прокопова в матче с «Акроном»

Защитник «Ротора» Храмцов: наш второй гол отменил преступник от футбола.

Защитник «Ротора » Максим Храмцов выразил недовольство работой судьи Андрея Прокопова в ответном стыковом матче против «Акрона» (1:0) за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

На 68-й минуте Саид Алиев поразил ворота тольяттинцев после передачи головой от Александра Трошечкина. Однако рефери после консультации с видеоассистентом и изучения повтора зафиксировал нарушение со стороны находившегося рядом с Трошечкиным Абу-Саида Эльдарушева – форвард подталкивал в спину Алексу Джурасовича, мешая добраться до мяча. Минимальной победы не хватило для выхода в РПЛ, поскольку первая встреча была проиграна «Ротором» со счетом 0:2.

«Наших болельщиков было в два раза больше, чем у «Акрона ». Нас понесло, как на крыльях.

Забили гол, второй – а преступник от футбола отменил его», – заявил Храмцов после игры.