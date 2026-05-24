Карседо признан лучшим тренером сезона Фонбет Кубка России. Он опередил Мусаева

Хуан Карседо из «Спартака» признан лучшим тренером сезона Фонбет Кубка России.

В итоговом голосовании испанец набрал 57% голосов, опередив тренера «Краснодара» Мурада Мусаева (34%).

Карседо возглавил красно-белых зимой и вывел их в Суперфинал Кубка, где сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России
Разумисты определяют лучшего тренера до финального матча?
ОтветДенис Гавриличев
Комментарий скрыт
ОтветАлешка Терминатор
Ди Канио? Это был Ди Матео, эксперт по тренерам😂
А если Карседо безвольно проиграет финал, например 5 : 0,то тоже будет лучше Мусаева?
ОтветРома Михалев
Мостовой: да хоть 10:0
Ответfunnynerd21
А кто из них лучше чеканит?
Какое голосование? Кто голосовал? Где? Очередной междусобойчик комментаторов Матч ТВ, этих "мегаэкспертов"?! )) Кстати, игры Кубка еще не завершены! Что, если победит в финале Краснодар?! Как это повлияет, или не повлияет?! Бредятина! ))))
ОтветZ-7478
Голосование в телеграм, думаю, объяснять почему именно Карседо выиграл не нужно, Мусаев - молодец, но эффект «выноса» из кубка Зенита и ЦСКА гораздо больше
Ну что за глупость ... Часть кубковой дистанции Спартак прошел еще со Станковичем, да и решающий матч еще не сыгран. Кто голосовал, где и почему результат обнародовали перед игрой ? Непрофессионализм или просто наброс на вентилятор
Про Мусаева вообще очень мало в СМИ пишут ,потому что он себя не выпячивает,в отличие от того же Талалаева.Только уважение этому тренеру.
ОтветХолден Колфилд
Талалаев - действительно яркий тренер с ощутимыми достижениями, хоть и балабол порядочный. Ему есть, что предъявить публике, он умеет работать в трудных условиях - и мы это ценим. А что предъявить физруку Мусаеву?
ОтветOblomov
Мусаев выиграл чемпионство в прошлом году,в этом чуток не дотянул до оного,но школота будет талдычить про физрука)
Ну все, теперь у Спартака есть титул. Сегодня можно не выходить.
Мало того, что назначили лучшего ещё до финала, так ещё и где логика - Краснодар не вылетел ни от кого, прошёл путь РПЛ, а Спартак отлетел в путь регионов, да и Карседо провёл меньше матчей, чем Мусаев, в общем жду, что сегодня карма настигнет за такой преждевременный выбор.
ОтветМилдронат Бромантанов
Карма кому и за что? Поинтересовался бы значением слов, что пытаешься использовать.
Голосование надо было после финала делать. До финала не очень справедливые результаты получились, так как Спартак был бит, Краснодар нет, у Спартака больше болельщиков, отсюда и результат голосования.
Дичь какая-то) До финала.
Какой "гений" придумал определять лучшего тренера или игрока накануне решающего матча?
По этому поводу так и хочется процитировать главу нашего МИДА: «Деб*** ***ть!»
Карседо о финале Кубка России с «Краснодаром»: «Он будет важен для оценки второй части сезона. Эмери пожелал «Спартаку» удачи»
23 мая, 14:02
Рашид Рахимов: «Спартак» должен быть конкурентом за титул в следующем сезоне – возможности не хуже, чем у «Краснодара». Если Барко в хорошей форме, он может определить многие моменты»
23 мая, 09:28
Олег Иванов: «Карседо – лучший тренер РПЛ, если отталкиваться от второй половины сезона. Вернул Литвинова в опорную зону, поверил в Зобнина, прибавил Барко. «Спартак» преобразился»
23 мая, 08:20
