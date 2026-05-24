Карседо признан лучшим тренером сезона Фонбет Кубка России. Он опередил Мусаева

Хуан Карседо из «Спартака » признан лучшим тренером сезона Фонбет Кубка России.

В итоговом голосовании испанец набрал 57% голосов, опередив тренера «Краснодара » Мурада Мусаева (34%).

Карседо возглавил красно-белых зимой и вывел их в Суперфинал Кубка, где сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром».