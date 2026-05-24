«Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, «Краснодару» придется терпеть». Радимов о финале Кубка

Радимов: «Спартак» будет иметь преимущество, «Краснодару» придется терпеть.

Владислав Радимов высказался в преддверии сегодняшнего Суперфинала Фонбет Кубка России между «Спартаком » и «Краснодаром ».

«Не так давно эти команды играли матч чемпионата. Думаю, «Спартак» сделал выводы [из поражения 1:2], у него будет подавляющее преимущество на трибунах – это все-таки «Лужники».

«Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, мне кажется, а «Краснодару» придется терпеть», – сказал экс-игрок сборной России.