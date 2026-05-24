  «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» (1:2) в последнем матче Пепа. Уоткинс сделал дубль после гола Семеньо
«Манчестер Сити» дома проиграл «Астон Вилле» (1:2) в заключительном туре АПЛ.

Последний для Пепа Гвардиолы матч во главе «горожан» проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте счет открыл вингер хозяев Антуан Семеньо. На 47-й отличился Олли Уоткинс. На 61-й англичанин сделал дубль.

«Ман Сити» стал вторым, «Астон Вилла» – 4-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
1 - 2
1.38xG2.44
Астон Вилла
86’
Баркли   Макгинн
Льюис
82’
Стоунз   Гвардиол
78’
Аке   Аит-Нури
77’
Рейндерс   Доку
77’
73’
Линделеф   Пау Торрес
73’
Богарде   Онана
73’
Дуглас Луис   Тилеманс
61’
  Уоткинс
Бернарду Силва   Ковачич
59’
Семеньо   Шерки
58’
47’
  Уоткинс
46’
Гарсия   Кэш
2тайм
Перерыв
  Семеньо
23’
Манчестер Сити
Траффорд, Аке, Рубен Диаш, Стоунз, Льюис, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Савиньо, Семеньо, Рейндерс, Фоден
1тайм
Астон Вилла:
Бизот, Матсен, Мингз, Линделеф, Гарсия, Дуглас Луис, Богарде, Буэндиа, Баркли, Бэйли, Уоткинс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ох и масштабные проводы сегодня будут. Помню как круто провожали Пепа из Барсы в 2012. Думаю сегодня будет не хуже. Вообще карьера конечно потрясная. Почти 20 лет тренирует, и ни разу ни откуда не был уволен. А лишь уходил сам, с огромными почестями.
Забавно, что тоже самое можно сказать и про его главного соперника на тренерской бровке)
Должун будет смотреть этот матч со слезами радости на глазах, ведь его хозяин уходит из АПЛ:)
Гол Виллы характеризует сезон Сити.
Соперник ничего долго создать не может,
потом один удар и гол.
Сити, наоборот, создаст достаточно,
но реализует максимум один момент.
Сколько было потеряно очков.
Так можно сказать про любой сезон, где соперник выигрывал или катал ничью с примерным соотношением ударов 25:3. В чём глобальная разница?
Я сравниваю Сити с Сити лучших образцов.
Остальные меня не интересуют.
Как можно было проиграть у себя дома Вилле после того как она выиграла ЛЕ на днях ???
Ты состав не видел что-ли. Он выпустил весь неликвид. Льюс, Стоунс, Аке, Рейндерс, Фоден, как можно с ними выиграть?
так Вилла после финала ЛЕ вообще без мотивации и в гостях
Ну вот и все, Хосеп.
Последний твой бой на Этихаде.
10 лет как-то быстро пролетели, даже тяжело вспомнить самый главный твой матч на этом отрезке.
Но так как я уже видел победы в АПЛ от Манчини и Пеллегрини, то выбор мой падет на финал с Интером.
Как же Лукаку был великолепен в тот вечер, мама мия.
Сегодня пожелаю Холланду выдать хет трик, в этом сезоне у нкго их совсем маленько. Было бы красиво 30 мячей выбить.
Сегодня кстати будет много бывших игроков. Эдерсон, Ферна, мб кто еще подъедет.
Будем сидеть и плакать.
"10 лет как-то быстро пролетели, даже тяжело вспомнить самый главный твой матч на этом отрезке"
Как по мне:
38-й тур с Виллой в 2022-м
Матч с Реалом в 2023-м
Финал с Интером
Матч с Ливерпулем в 2019-м, когда Стоунз вынес мяч с линии
Матч с Тоттенхэмом, когда Сон не забил Ортеге.
Не, ну тут список матчЕЙ) так то их вагон и маленькая тележка была крутых. Один прям самый самый тяжело выбрать.
Из менее очевидных мне нравится:
Сити - Монако 5:3;
Сити - МЮ 6:3;
Сити - Челси 6:0;
Ну и суперкамбэк со шпорами с 0:2 на 4:2
че хотят 115 минут играть?
Пеп все верно сделал, это игра ничего не решала, но за то он показал какой неликвид в запасе сидит( Льюис, Аке, Рейндерс, Фоден и тд) . У руководства и Марески иллюзии не будет теперь точно, постораются распродать
Даже здесь умудрились проиграть)
Ну что ж, Сити не набирает даже 80 очков за сезон.
Теперь у меня вопросы: где чемпионская игра Сити, про которую так орали и рвали глотки?
Где залупл Арсенала, который вы так яростно предрекали?

Ну и не расходитесь, впереди награждение ЧЕМПИОНА 🔴🔴🔴
у чемпиона что ли чемпионская игра ?
Впервые за 22 года выиграли чемпионат и столько пафоса?
Все хейтеры Арсенала: сити должен быть чемпионом, они достойны. Сити который отстал на 7 очков....
Арсенал что ли достоин чемпионства с его голами с фолами на киперах ?
Абсолютно
