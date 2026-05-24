Владелец «Акрона»: «Игдисамова рассматривали, но для ЦСКА правильное решение – назначить его главным»

Владелец «Акрона» о поиске тренера: Игдисамова рассматривали.

Владелец «Акрона » Павел Морозов подтвердил, что после отставки Заура Тедеева тольяттинский клуб рассматривал и.о. тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

— Рассматривали Осинькина как знатока самарского футбола?

— С огромным уважением к Игорю Витальевичу, но его нет в нашем шорт‑листе. Буду рад видеть его тренером нашей академии, когда он уйдет из большого футбола как тренер. Уже разговаривали про это, но он отказал.

Игдисамова рассматривали, но для ЦСКА правильное решение – назначить его главным, я его оцениваю высоко как специалиста, — сказал Морозов.