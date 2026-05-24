«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й
«Рома» в гостях справилась с «Вероной» (2:0) в заключительном туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 50-й минуте защитник хозяев Николас Валентини получил вторую желтую карточку и был удален.
На 56-й Дониэлл Мален не реализовал пенальти, но сразу же забил с игры – с паса Пауло Дибалы. На 93-й забил Стефан Эль-Шаарави – с паса Дибалы.
«Рома» заняла 3-е место и вышла в Лишу чемпионов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Опечатку исправьте. "Лишу Чемпионов"