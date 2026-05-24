«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й

«Рома» в гостях справилась с «Вероной» (2:0) в заключительном туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 50-й минуте защитник хозяев Николас Валентини получил вторую желтую карточку и был удален.

На 56-й Дониэлл Мален не реализовал пенальти, но сразу же забил с игры – с паса Пауло Дибалы. На 93-й забил Стефан Эль-Шаарави – с паса Дибалы.

«Рома» заняла 3-е место и вышла в Лишу чемпионов.

Серия А Италия. 38 тур
24 мая 18:45, Марк Антонио Бентегоди
Верона
0 - 2
0.6xG3.56
Рома
90’
+3’
  Эль-Шаарави
Бельгали   Вермешан
86’
84’
Мален   Вас
72’
Зелковски   Коне
72’
Соуле   Эль-Шаарави
71’
Зелковски
Фресе   Брадарич
70’
Харруи   Сарр
70’
Ловрич   Эль-Мусрати
58’
Суслов   Белла-Кочап
58’
56’
  Мален
56’
Мален
Валентини
50’
46’
Гиларди   Зелковски
46’
Пизилли   Эль-Энауи
2тайм
Перерыв
Ловрич
45’
+1’
Валентини
35’
Верона
Монтипо, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Фресе, Харруи, Ловрич, Акпа-Акпро, Бельгали, Суслов, Боуи
Запасные: Ловрич, Суслов, Тоньоло, Лирола, Ньяссе, Томич, Бельгали, Слотсагер, Бернед, Шимионаш, Аджайи, Фресе, Харруи, Перилли, Чам
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Гиларди, Манчини, Дибала, Соуле, Ренсх, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Железный, Зелковски, Довбик, Вентурино, Соуле, Гиларди, Де Марци, Голлини, Анхелиньо, Пизилли, Мален, Сек
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Да! Да! Да! Романисты, мы возвращаемся в лигу Чемпионов!!! ❤️
Рома, Комо! Удачи в ЛЧ.
сегодня только победа, нужно выходить на новый уровень, хватит сидеть в ЛЕ, ЛЧ это и приличные деньги и возможность подписать/удержать интересных игроков, Forza Roma!
Мален конечно очень помог
Дибала заслужил продление контракта 🙂
Роме победы, Малену покер и лучшего бомбардира чемпионата.
Римляне, ура, поздравляю!
Мощно! Финиш на жилах вытянули. Чего не скажешь о конкурентах
Должны спокойно обыгрывать на классе, а если не обыгрывать Верону, то о какой лч речь..
После вылета из серии А, Верона начала играть а футбол. Легкой пробежки не будет
Это я заметил)
С таким составом третье место это чудо.
Во время конфликта двух дедов не очень и с местом было

Опечатку исправьте. "Лишу Чемпионов"
