Пеп про 115 нарушений «Ман Сити»: «Это было давным-давно. Доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам»
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о 115 обвинениях в адрес клуба в связи с нарушениями финансовых правил АПЛ.
«Решение будет принято. Я им [клубу] доверяю. Доверяю. Потому что я с ними разговаривал и доверяю, судя по их поведению и поступкам.
Никого из персонала, тренерского штаба и большинства игроков [тогда] здесь не было. Это было давным-давно. И я доверяю клубу», – сказал Гвардиола.
Расследование касательно финансовых нарушений «горожан» затрагивает период с 2009 по 2018 год. Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016-го.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Первый в истории уголовный приговор в Италии за допинг. Но разве может быть виновен футболист, сотрудничающий с докторами Лэнса Армстронга? Да ни боже мой! Защитники угнетенеых в газе и каталонии вот такой кристальной честности завсегда
В общем похоже Пеп явно знает о результатах расследования и последующих санкциях и уходит весь такой незапятнанный до того, как Сити макнут в дерьмо.