Пеп про 115 нарушений «Ман Сити»: «Это было давным-давно. Доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам»

Пеп про 115 нарушений «Сити»: доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам.

Тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о 115 обвинениях в адрес клуба в связи с нарушениями финансовых правил АПЛ .

«Решение будет принято. Я им [клубу] доверяю. Доверяю. Потому что я с ними разговаривал и доверяю, судя по их поведению и поступкам.

Никого из персонала, тренерского штаба и большинства игроков [тогда] здесь не было. Это было давным-давно. И я доверяю клубу», – сказал Гвардиола.

Расследование касательно финансовых нарушений «горожан» затрагивает период с 2009 по 2018 год. Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016-го.