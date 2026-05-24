  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп про 115 нарушений «Ман Сити»: «Это было давным-давно. Доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам»
0

Пеп про 115 нарушений «Ман Сити»: «Это было давным-давно. Доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам»

Пеп про 115 нарушений «Сити»: доверяю клубу, судя по его поведению и поступкам.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о 115 обвинениях в адрес клуба в связи с нарушениями финансовых правил АПЛ.

«Решение будет принято. Я им [клубу] доверяю. Доверяю. Потому что я с ними разговаривал и доверяю, судя по их поведению и поступкам.

Никого из персонала, тренерского штаба и большинства игроков [тогда] здесь не было. Это было давным-давно. И я доверяю клубу», – сказал Гвардиола.

Расследование касательно финансовых нарушений «горожан» затрагивает период с 2009 по 2018 год. Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016-го.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
финансовый фэйр-плей
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это было давно давно, а значит не считается, это хочет сказать лысый шарлатан ?
ОтветTravis Henderson
Это было давно давно, а значит не считается, это хочет сказать лысый шарлатан ?
Да, его дело с допингом закрыли примерно так же, шарлатан и уголовный кодекс в свое время изучал, и адвокатам правильным башлял.
ОтветTravis Henderson
Это было давно давно, а значит не считается, это хочет сказать лысый шарлатан ?
Комментарий удален пользователем
Удивительный человек. Поработал в негрейровской Барселоне, потом в самовозке Баварии, после в ФК 115. Теперь все плачут, ай какой гений, уходит легенда.
ОтветgRai
Удивительный человек. Поработал в негрейровской Барселоне, потом в самовозке Баварии, после в ФК 115. Теперь все плачут, ай какой гений, уходит легенда.
Комментарий удален пользователем
ОтветБенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Комментарий скрыт
Пеп о своем допинге тесте и дисквалификации также говорил?
ОтветavcgloronalduMU
Пеп о своем допинге тесте и дисквалификации также говорил?
Его ведь оправдали, пеп доказал что допинг попал в него через секс с коровой.
ОтветavcgloronalduMU
Пеп о своем допинге тесте и дисквалификации также говорил?
Чего только не говорил...
Первый в истории уголовный приговор в Италии за допинг. Но разве может быть виновен футболист, сотрудничающий с докторами Лэнса Армстронга? Да ни боже мой! Защитники угнетенеых в газе и каталонии вот такой кристальной честности завсегда
Ну если давно, то тут только понять и простить. Железная каталонская логика.
ОтветDenosaur
Ну если давно, то тут только понять и простить. Железная каталонская логика.
Тебас одобряет
ОтветDenosaur
Ну если давно, то тут только понять и простить. Железная каталонская логика.
Показалось "женская каталонская логика"
Как Гвардиола сказал про свой уход в прощальном ролике? "Нет никакой причины, я просто почувствовал, что время пришло." И теперь про финансовые махинации Сити - "Это было давным-давно".
В общем похоже Пеп явно знает о результатах расследования и последующих санкциях и уходит весь такой незапятнанный до того, как Сити макнут в дерьмо.
Ответenechipo
Как Гвардиола сказал про свой уход в прощальном ролике? "Нет никакой причины, я просто почувствовал, что время пришло." И теперь про финансовые махинации Сити - "Это было давным-давно". В общем похоже Пеп явно знает о результатах расследования и последующих санкциях и уходит весь такой незапятнанный до того, как Сити макнут в дерьмо.
Ему задают вопросы журналисты, а он отвечает
Ответkunaguero
Ему задают вопросы журналисты, а он отвечает
Ему платят за правильные слова в ролике, он говорит
Человек будучи игроком жрал допинг, став тренером выигрывал за счет Эвребе Негрейры и Штарка с Бузаккой , перешел в Баварию выиграл только картонный чемп и перешел в Сити. Дальше финансовые махинации , лояльность судей и игроки на сумму больше 2 млрд долларов и одна ЛЧ на отскоке от Интера в финале. Чем так гениален Пеп !?
ОтветArsSpamTer
Человек будучи игроком жрал допинг, став тренером выигрывал за счет Эвребе Негрейры и Штарка с Бузаккой , перешел в Баварию выиграл только картонный чемп и перешел в Сити. Дальше финансовые махинации , лояльность судей и игроки на сумму больше 2 млрд долларов и одна ЛЧ на отскоке от Интера в финале. Чем так гениален Пеп !?
Тем, что с мешком денег на его побеждал бы не любой. Ты разве не читал великую статью игоря сергеева несколько дней назад?
ОтветCarasa
Тем, что с мешком денег на его побеждал бы не любой. Ты разве не читал великую статью игоря сергеева несколько дней назад?
Не только лишь все.
Он прав 115 было давно, сейчас больше 130
Типа проехали тут не прокатит, лысый шарлатан
нормально Пепке напихали в комментах)
Что скажет,если его лишат половины титулов?
ОтветSpartakus1984
Что скажет,если его лишат половины титулов?
Он же в клуб вроде только в 2016 пришёл. А обвинения с 2009 по 2019 вынесли. На тот момент ПЭПэ ещё не выиграл много титулов.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп об уходе из «Ман Сити»: «Я заслуживаю отдыха. Если бы у меня были силы, я бы остался»
24 мая, 03:34
Ноэль Галлахер о Гвардиоле: «Могу представить его во главе сборной Англии, как он поднимает Кубок мира. Он изменил игру и то, как ее воспринимают люди. Нет шансов, что он уйдет из футбола»
23 мая, 18:21
Гвардиола жалеет, что не дал шанса Харту в «Сити»: «Я мог сказать: «Хорошо, Джо, давай попробуем, не получится – будем думать». Порой я бываю недостаточно справедлив»
23 мая, 16:11
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
26 минут назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
50 минут назад
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
52 минуты назад
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем