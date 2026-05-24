0

«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» – 2:1. Жезус, Мадуэке и Матета забили

«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас».

«Арсенал» в ранге чемпиона одержал победу в гостях в дерби с «Кристал Пэлас» в заключительном туре АПЛ (2:1).

Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 42-й минуте счет открыл форвард гостей Габриэл Жезус. На 48-й отличился Нони Мадуэке. На 89-й забил Жан-Филипп Матета.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
1 - 2
1xG3.91
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
  Матета
89’
83’
Мадуэке   Дьокереш
Ларсен   Матета
77’
75’
Габриэл Жезус   Эзе
74’
Габриэл Жезус
Уортон   Гессан
62’
62’
Доуман   Мерино
48’
  Мадуэке
Муньос   Митчелл
46’
Сарр   Пино
46’
Камада   Уортон
46’
46’
Нергор   Хавертц
46’
Калафьори   Габриэл
2тайм
Перерыв
42’
  Габриэл Жезус
Кристал Пэлас
Хендерсон, Риад, Клайн, Лерма, Девенни, Сарр, Кардинес, Камада, Хьюз, Муньос, Ларсен
Запасные: Ларсен, Лакруа, Уортон, Камада, Канво, Джонсон, Сарр, Муньос, Бенитес
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Субименди, Льюис-Скелли, Нергор, Мартинелли, Доуман, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Нергор, Доуман, Мадуэке, Габриэл Жезус, Райс, Сака, Калафьори, Эдегор, Сетфорд
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКристал Пэлас
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoГабриэл Жезус
logoНони Мадуэке
logoЖан-Филипп Матета

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Говорят Мерино вернулся!
ОтветАнглийский_пациент
Говорят Мерино вернулся!
Да, наконец-таки вылечил травму. Главное, без рецидивов.
состав прямо рандом булщит гоу 😆 а я боялся что Артета не станет ротировать
Нужно отыграть на 0
Ответarsena1
Нужно отыграть на 0
И забить гол с углового.
За «Арсенал»! 🔴 Нужна победа перед финалом ЛЧ.
Желаю сыграть без травм и в свое удовольствие 🙌🏻 Жаль, что не домашний матч, но что уж
Основной состав от бухача отходит)
Нужно просто победить, парни. На классе. Впереди важный финал ЛЧ. COYG!
ОтветERNST
Нужно просто победить, парни. На классе. Впереди важный финал ЛЧ. COYG!
Зачем побеждать?
ОтветEljza
Зачем побеждать?
Проиграть и получить кубок - как то не очень.
Надеюсь, выпустят второй состав с Нергором и дадут немного времени Мерино.

Хотя, возможно, Артета захочет опробовать какие-то идеи на финал ЛЧ — с правым флангом без Тимбера и Уайта у нас огромная проблема против Хвичи, Райсу придется страховать Москеру — и не дай бог последний еще получит травму. Тогда Райса придется ставить направо — и центр просядет, тем более, что Субименди не в форме.
Ответbijou
Надеюсь, выпустят второй состав с Нергором и дадут немного времени Мерино. Хотя, возможно, Артета захочет опробовать какие-то идеи на финал ЛЧ — с правым флангом без Тимбера и Уайта у нас огромная проблема против Хвичи, Райсу придется страховать Москеру — и не дай бог последний еще получит травму. Тогда Райса придется ставить направо — и центр просядет, тем более, что Субименди не в форме.
Надеялся Тимбера увидеть сегодня но увы, кажется чуда не будет ( как же не вовремя потеряли Уайта
ОтветАнглийский_пациент
Надеялся Тимбера увидеть сегодня но увы, кажется чуда не будет ( как же не вовремя потеряли Уайта
Ну вот Субименди наигрывает справа сейчас :)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
сегодня, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем