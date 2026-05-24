«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» – 2:1. Жезус, Мадуэке и Матета забили
«Арсенал» в ранге чемпиона одержал победу в гостях в дерби с «Кристал Пэлас» в заключительном туре АПЛ (2:1).
Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк».
На 42-й минуте счет открыл форвард гостей Габриэл Жезус. На 48-й отличился Нони Мадуэке. На 89-й забил Жан-Филипп Матета.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Селхерст Парк
1 - 2
1xG3.91
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Хотя, возможно, Артета захочет опробовать какие-то идеи на финал ЛЧ — с правым флангом без Тимбера и Уайта у нас огромная проблема против Хвичи, Райсу придется страховать Москеру — и не дай бог последний еще получит травму. Тогда Райса придется ставить направо — и центр просядет, тем более, что Субименди не в форме.