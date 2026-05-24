«Спартак» обыграет «Краснодар» 3:1. «Быки» устали, есть потери. Красно-белые свежее, лучше бегут». Мор о финале Кубка

Мор: «Спартак» обыграет «Краснодар» 3:1.

Эдуард Мор предрек победу «Спартака» над «Краснодаром» в сегодняшнем Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Считаю фаворитом «Спартак». У «Краснодара » состав устал, у них есть потери. У «Спартака» такого нет.

К Суперфиналу москвичи подходят в лучшем состоянии: команда более свежая, лучше бежит. 3:1 выиграет «Спартак», — сказал бывший футболист «Спартака ».