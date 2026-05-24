  • «Спартак» обыграет «Краснодар» 3:1. «Быки» устали, есть потери. Красно-белые свежее, лучше бегут». Мор о финале Кубка
«Спартак» обыграет «Краснодар» 3:1. «Быки» устали, есть потери. Красно-белые свежее, лучше бегут». Мор о финале Кубка

Мор: «Спартак» обыграет «Краснодар» 3:1.

Эдуард Мор предрек победу «Спартака» над «Краснодаром» в сегодняшнем Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Считаю фаворитом «Спартак». У «Краснодара» состав устал, у них есть потери. У «Спартака» такого нет. 

К Суперфиналу москвичи подходят в лучшем состоянии: команда более свежая, лучше бежит. 3:1 выиграет «Спартак», — сказал бывший футболист «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
ага,в Махачкале побегали
Силы экономили
ну да ну да
Зная как Спартак умеет обделываться в решающих матчах, не удивлюсь победе Краснодара
Хочется верить. Твои слова да Богу в уши..
Фаворит - Краснодар! Это же очевидно.
Вот, хочется спросить у Мора[бывшего спартача], «куда будет бежать наш, кб спартачок, когда 70% игрового времени мяч будет находится у команды противника - быков»… ?! Из этого Мора такой же специалист по прогнозам, как из кухарки - академик Наук, одни клубные эмоции и больше ничего. Что же твои спартачи не бежали в Махачкале, когда им позарез надо было бронзу забирать, тем более цска помог «убрать паровозов» с пути к бронзе … ?! Этот Мор ещё новенький в экспертном цехе футбола и слишком эмоциональный персонаж, постоянно его несёт к «победам нашего кб спартачка и всё мимо в итоге». Скорее всего будет всё наоборот. Вывод: если слышишь фамилию Мор, значит его прогноз - мимо.
Воспитанник академии Краснодара Кордоба два положит Спартаку
Отдам небольшое предпочтение Краснодару. Спартак не предсказуем, может как поймать кураж, так и провалится.
Наш, кб спартачок — это, как пьяный сапёр на минном поле.
Последний матч, и он - за Кубок, финал, и они "устали"?! Что-то ты не то несешь, дядя! Как бы счет не был бы наоборот - 1:3, в пользу Краснодара! В матче с Динамо я что-то не заметил, что Краснодар устал! )
Спартак по физухе встал последние матчи. Вторые тайм играют как в замеденой съёмке
Наш главный бич - реализация. Нужен нап в первую очередь. Надеюсь Угальде попадет в ритм команды. Забивать он умеет, ему нужен психологический взлет. Финал, подходящий для этого случай и ... последний. Самый опасный момент - сразу после перерыва, плохо начинаем вторые таймы. Если до концовки по счету будет ничья - дожмем, не до победы, так до пенальти ). Столько чудес от судей было в пользу быков по сезону, надеюсь судья забудет о себе ради футбола. Судье без удалений, командам без травм, нам хорошего футбола. Вперед Спартак!
