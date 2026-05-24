«Ливерпуль» вышел в ЛЧ, сыграв 1:1 с «Брентфордом» в 38-м туре. Джонс забил с паса Салаха, Шаде сравнял

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) в заключительном туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 58-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кертис Джонс – с паса Мохамеда Салаха. На 64-й отличился Кевин Шаде.

«Ливерпуль» занял пятое место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Энфилд
Ливерпуль
1 - 1
2.99xG1.46
Брентфорд
90’
+5’
Коллинз
90’
+3’
Янельт
Мак Аллистер
90’
+2’
Конате   Гомес
89’
89’
Льюис-Поттер   Нелсон
Гравенберх   Ньони
83’
83’
Йенсен   Дамсгор
Робертсон   Керкез
83’
80’
Хендерсон
Конате
79’
Салах   Фримпонг
74’
Нгумоа   Виртц
73’
64’
  Шаде
60’
Хендерсон   Хики
  Джонс
58’
2тайм
Перерыв
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Собослаи, Салах, Гакпо
Запасные: Эндо, Робертсон, Салах, Мамардашвили, Конате, Нгумоа, Исак, Кьеза, Гравенберх
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Шаде, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Льюис-Поттер, Пиннок, Айер, Дасилва, Хендерсон, Йенсен, Вальдимарссон, Донован, Фуро
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Комментарии

Дожили . ливеру ничья требуется с Брентфордом
ОтветThe Bay
Тем интереснее чемпионат, при всех проблемах Ливерпуля попасть в ЛЧ жизненно необходимо
Как слотт оставил Гакпо который и мяч не видит! Заменил Рио и Салаха не дав ему полностью играть ??? Реально слот и гакпо уйдите есть петиция против этих ???
ОтветБилал Нашаев_1117153335
Против такие петицев, хорошо бита действует.
Главное , что бы не скользнула
Да, Слотт даже не дал поиграть Мо чуть больше в прощальном матче. Зато голландцы его все в полном составе. Не будет у Ливерпуля в ближайшие годы магии.
ОтветCaparica
Оставить гакпо который и мяча не видит , но убрать Салаха не давая ему доиграть ) итог все смотрели игру и искали где гакпо
ОтветCaparica
У Ливерпуля не будет, а у Арне она уже есть - he’s already high....
Разница мячей у Ливерпуля+10 У Борнмута +4 Кол-во забитых мячей соответственно 62 и 57. Ливерпуль играет дома с Бренфордом а Борнмут в гостях с Ноттингем Форест. Считайте сами вероятность непопадания Ливерпуля в ЛЧ даже в случае поражения. Даже если он проиграет я думаю вряд-ли разницей больше чем в один мяч. То Борнмуту необходимо выигрывать как минимум 6-0. А тут если только Старик Хоттабыч поможет.
Slot OUT! Iraola La La La La!
Даже если проиграет может выйти, там же еще Бормут должен выиграть
ОтветВарфоломей Книгочтеев
И выиграть с крупным счетом.
ОтветВарфоломей Книгочтеев
Борнмут должен ооочень крупно выиграть.
