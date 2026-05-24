Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Пэлас», «Ман Сити» уступил «Вилле», «Челси» – «Сандерленду», «МЮ» разгромил «Брайтон», «Ливерпуль» сыграл 1:1 с «Брентфордом»

В АПЛ прошли матчи заключительного, 38-го, тура.
В заключительном, 38-м, туре АПЛ «Арсенал» в ранге чемпиона в гостях был сильнее «Кристал Пэлас» (2:1), «Манчестер Сити» дома уступил «Астон Вилле» (1:2) в последнем матче Пепа Гвардиолы.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Манчестер Юнайтед» на выезде разобрался с «Брайтоном» (3:0), «Челси» уступил «Сандерленду» (1:2), «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» (1:0) и остался в лиге.
Чемпионат Англии
38-й тур
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Милнер, Гросс, де Кейпер, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Хиншелвуд, Боскальи, де Кейпер, Уэлбек, Стил, О`Райли, Гомес, Велтман, Милнер
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Маунт, Доргу, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Матеус Кунья, Шоу, Маунт, Угарте, Доргу, Мбемо, Хевен, Мазрауи
Бернли
Вайсс, Пирес, Хамфрис, Туанзебе, Уокер, Угочукву, Флорентину, Энтони, Межбри, Тшауна, Флемминг
Запасные: Угочукву, Флемминг, Экдаль, Лоран, Межбри, Робертс, Энтони, Тшауна, Дубравка
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Хван Хи Чхан, Мане, Меллер Вольф, Гомес, Андре, Гомеш, Армстронг
Запасные: Меллер Вольф, Гомес, Гомеш, Бентли, Тшатшуа, Крейчи, Эдози, Армстронг, Сазерленд
Кристал Пэлас
Хендерсон, Риад, Клайн, Лерма, Девенни, Сарр, Кардинес, Камада, Хьюз, Муньос, Ларсен
Запасные: Сарр, Бенитес, Лакруа, Муньос, Ларсен, Канво, Камада, Уортон, Джонсон
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Субименди, Льюис-Скелли, Нергор, Мартинелли, Доуман, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Сака, Калафьори, Габриэл Жезус, Сетфорд, Райс, Мадуэке, Нергор, Доуман, Эдегор
Фулхэм
Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Кастань, Берге, Ивоби, де Маседо, Смит-Роу, Бобб, Родриго Муниз
Запасные: Диоп, де Маседо, Лекомт, Рид, Родриго Муниз, Тете, Смит-Роу, Бобб, Сессеньон
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Холл, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Уиллок, Дж. Мерфи, Вольтемаде, Осула
Запасные: Дж. Мерфи, Вольтемаде, Бруно Гимараэс, Рэмсдейл, Триппьер, Осула, Радди, Берн, Гордон
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Собослаи, Салах, Гакпо
Запасные: Салах, Мамардашвили, Конате, Гравенберх, Эндо, Исак, Робертсон, Нгумоа, Кьеза
Брентфорд:
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Шаде, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Дасилва, Хендерсон, Льюис-Поттер, Вальдимарссон, Айер, Донован, Фуро, Йенсен
Манчестер Сити
Траффорд, Аке, Рубен Диаш, Стоунз, Льюис, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Савиньо, Семеньо, Рейндерс, Фоден
Запасные: Стоунз, Рейндерс, Аллейн, Аке, Бернарду Силва, Беттинелли, Матеуш Нунеш, Семеньо, Мармуш
Астон Вилла:
Бизот, Матсен, Мингз, Линделеф, Гарсия, Дуглас Луис, Богарде, Буэндиа, Баркли, Бэйли, Уоткинс
Запасные: Райт, Динь, Хеммингс, Гарсия, Дуглас Луис, Богарде, Баркли, Линделеф, Берроуз
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Жаир Кунья, Гиббс-Уайт, Андерсон, Сангаре, Хатчинсон, Вуд, Игор Жезус
Запасные: Андерсон, Хатчинсон, Силла, Ортега, Ндойе, Жаир Кунья, Сангаре, Вуд, Эбботт
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Адамс, Тот, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Смит, Эванилсон, Диаките, Крупи, Брукс, Тот, Мандас, Роша
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, О`Нин, Мукиеле, Гертрюйда, Садики, Г. Джака, Ангуло, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Майенда, Ангуло, Ле Фе, Траоре, Та Би, Бробби, Серкин, Альдерете, Эльборг
Челси:
Санчес, Хато, Колуилл, Фофана, Палмер, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Гюсто, Жоао Педро, Нету
Запасные: Йоргенсен, Эссугу, Сантос, Дерри, Нету, Гарначо, Кайседо, Гюсто, Хато
Тоттенхэм
Кински, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Пальинья, Бентанкур, Тель, Галлахер, Спенс, Ришарлисон
Запасные: Бергвалль, Соланке, Бентанкур, Удоджи, Галлахер, Тель, Ришарлисон, Викарио, Биссума
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Ироэгбунам, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Рель, Барри
Запасные: Ироэгбунам, Рель, Азну, Диблинг, Дьюзбери-Холл, Трэверс, Барри, Макнил, О'Брайен
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Фернандеш, Соучек, Саммервилл, Пабло, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Кастельянос, Магасса, Уан-Биссака, Ламадрид, Поттс, Пабло, Ареоля, Килмен, Скарлз
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Родон, Джастин, Танака, Ампаду, Ааронсон, Богл, Нмеча, Калверт-Льюин
Запасные: Богл, Байрэм, Калверт-Льюин, Крессуэлл, Чадвик, Бийол, Танака, Ааронсон, Лукас Перри
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Наиболее интересно будет посмотреть, как будут провожать Пепа. Жду мега баннер, долгие овации и грандиозную послематчевую церемонию.