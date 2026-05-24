  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Пэлас», «Ман Сити» уступил «Вилле», «Челси» – «Сандерленду», «МЮ» разгромил «Брайтон», «Ливерпуль» сыграл 1:1 с «Брентфордом»
0

Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Пэлас», «Ман Сити» уступил «Вилле», «Челси» – «Сандерленду», «МЮ» разгромил «Брайтон», «Ливерпуль» сыграл 1:1 с «Брентфордом»

В АПЛ прошли матчи заключительного, 38-го, тура.

В заключительном, 38-м, туре АПЛ «Арсенал» в ранге чемпиона в гостях был сильнее «Кристал Пэлас» (2:1), «Манчестер Сити» дома уступил «Астон Вилле» (1:2) в последнем матче Пепа Гвардиолы.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Манчестер Юнайтед» на выезде разобрался с «Брайтоном» (3:0), «Челси» уступил «Сандерленду» (1:2), «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» (1:0) и остался в лиге.

Чемпионат Англии

38-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
0 - 3
0.7xG2.33
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
82’
Шоу   Маласиа
74’
Мазрауи   Йоро
Хиншелвуд   Рюттер
74’
74’
Маунт   Флетчер
74’
Мбемо   Зиркзе
62’
Доргу   Лейси
Милнер   Балеба
59’
Гомес   Марч
59’
Уэлбек   Костулас
59’
48’
  Бруну Фернандеш
де Кейпер   Минте
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Майну
44’
  Мбемо
33’
  Доргу
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Милнер, Гросс, де Кейпер, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Хиншелвуд, Боскальи, де Кейпер, Уэлбек, Стил, О`Райли, Гомес, Велтман, Милнер
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Маунт, Доргу, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Матеус Кунья, Шоу, Маунт, Угарте, Доргу, Мбемо, Хевен, Мазрауи
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Турф Муур
Логотип домашней команды
Бернли
Завершен
1 - 1
1.28xG2.84
Логотип гостевой команды
Вулверхэмптон
Матч окончен
90’
+4’
Москера
Барнс
90’
+4’
Энтони   Бруун Ларсен
85’
Флемминг   Барнс
85’
82’
Гомеш   Лима
Тшауна   Эдвардс
75’
Угочукву   Уорд-Проуз
75’
74’
Армстронг   Эбби
74’
Меллер Вольф   Уго Буэно
66’
Гомес   Арокодаре
Межбри   Амдуни
66’
66’
Крейчи   Гомеш
  Флемминг
47’
2тайм
Перерыв
Межбри
45’
+9’
41’
Хван Хи Чхан
5’
  Армстронг
Бернли
Вайсс, Пирес, Хамфрис, Туанзебе, Уокер, Угочукву, Флорентину, Энтони, Межбри, Тшауна, Флемминг
Запасные: Угочукву, Флемминг, Экдаль, Лоран, Межбри, Робертс, Энтони, Тшауна, Дубравка
1тайм
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Хван Хи Чхан, Мане, Меллер Вольф, Гомес, Андре, Гомеш, Армстронг
Запасные: Меллер Вольф, Гомес, Гомеш, Бентли, Тшатшуа, Крейчи, Эдози, Армстронг, Сазерленд
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
1 - 2
1xG3.91
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
  Матета
89’
83’
Мадуэке   Дьокереш
Ларсен   Матета
77’
75’
Габриэл Жезус   Эзе
74’
Габриэл Жезус
Уортон   Гессан
62’
62’
Доуман   Мерино
48’
  Мадуэке
Муньос   Митчелл
46’
Сарр   Пино
46’
Камада   Уортон
46’
46’
Нергор   Хавертц
46’
Калафьори   Габриэл
2тайм
Перерыв
42’
  Габриэл Жезус
Кристал Пэлас
Хендерсон, Риад, Клайн, Лерма, Девенни, Сарр, Кардинес, Камада, Хьюз, Муньос, Ларсен
Запасные: Сарр, Бенитес, Лакруа, Муньос, Ларсен, Канво, Камада, Уортон, Джонсон
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Субименди, Льюис-Скелли, Нергор, Мартинелли, Доуман, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Сака, Калафьори, Габриэл Жезус, Сетфорд, Райс, Мадуэке, Нергор, Доуман, Эдегор
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Крэйвен Коттэдж
Логотип домашней команды
Фулхэм
Завершен
2 - 0
1.73xG0.24
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
Куэнка
90’
+8’
Робинсон
89’
Диоп   Куэнка
86’
84’
Берн   А. Мерфи
  Кэрни
80’
77’
Вольтемаде   Нив
Смит-Роу   Кинг
72’
Бобб   Уилсон
72’
Родриго Муниз   Хименес
72’
70’
Висса
66’
Бруно Гимараэс   Эланга
66’
Осула   Висса
64’
Бруно Гимараэс
де Маседо   Кэрни
60’
46’
Дж. Мерфи   Барнс
2тайм
Перерыв
  Диоп
20’
Фулхэм
Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Кастань, Берге, Ивоби, де Маседо, Смит-Роу, Бобб, Родриго Муниз
Запасные: Диоп, де Маседо, Лекомт, Рид, Родриго Муниз, Тете, Смит-Роу, Бобб, Сессеньон
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Холл, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Уиллок, Дж. Мерфи, Вольтемаде, Осула
Запасные: Дж. Мерфи, Вольтемаде, Бруно Гимараэс, Рэмсдейл, Триппьер, Осула, Радди, Берн, Гордон
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Энфилд
Логотип домашней команды
Ливерпуль
Завершен
1 - 1
2.99xG1.46
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
90’
+5’
Коллинз
90’
+3’
Янельт
Мак Аллистер
90’
+2’
Конате   Гомес
89’
89’
Льюис-Поттер   Нелсон
Гравенберх   Ньони
83’
83’
Йенсен   Дамсгор
Робертсон   Керкез
83’
80’
Хендерсон
Конате
79’
Салах   Фримпонг
74’
Нгумоа   Виртц
73’
64’
  Шаде
60’
Хендерсон   Хики
  Джонс
58’
2тайм
Перерыв
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Собослаи, Салах, Гакпо
Запасные: Салах, Мамардашвили, Конате, Гравенберх, Эндо, Исак, Робертсон, Нгумоа, Кьеза
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Шаде, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Дасилва, Хендерсон, Льюис-Поттер, Вальдимарссон, Айер, Донован, Фуро, Йенсен
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
1 - 2
1.38xG2.44
Логотип гостевой команды
Астон Вилла
Матч окончен
86’
Баркли   Макгинн
Льюис
82’
Стоунз   Гвардиол
78’
Аке   Аит-Нури
77’
Рейндерс   Доку
77’
73’
Линделеф   Пау Торрес
73’
Богарде   Онана
73’
Дуглас Луис   Тилеманс
61’
  Уоткинс
Бернарду Силва   Ковачич
59’
Семеньо   Шерки
58’
47’
  Уоткинс
46’
Гарсия   Кэш
2тайм
Перерыв
  Семеньо
23’
Манчестер Сити
Траффорд, Аке, Рубен Диаш, Стоунз, Льюис, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Савиньо, Семеньо, Рейндерс, Фоден
Запасные: Стоунз, Рейндерс, Аллейн, Аке, Бернарду Силва, Беттинелли, Матеуш Нунеш, Семеньо, Мармуш
1тайм
Астон Вилла:
Бизот, Матсен, Мингз, Линделеф, Гарсия, Дуглас Луис, Богарде, Буэндиа, Баркли, Бэйли, Уоткинс
Запасные: Райт, Динь, Хеммингс, Гарсия, Дуглас Луис, Богарде, Баркли, Линделеф, Берроуз
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Сити Граунд
Логотип домашней команды
Ноттингем Форест
Завершен
1 - 1
2.06xG1.34
Логотип гостевой команды
Борнмут
Матч окончен
90’
Смит   Кук
Хатчинсон   Макати
78’
73’
Роша   Адли
73’
Эванилсон   Унал
73’
Крупи   Клюйверт
Авонийи
66’
Сангаре   Домингес
65’
Андерсон   Йейтс
65’
Жаир Кунья   Нетц
63’
Вуд   Авонийи
62’
57’
Тот   Доук
54’
  Тавернье
2тайм
Перерыв
  Гиббс-Уайт
34’
33’
Хилл
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Жаир Кунья, Гиббс-Уайт, Андерсон, Сангаре, Хатчинсон, Вуд, Игор Жезус
Запасные: Андерсон, Хатчинсон, Силла, Ортега, Ндойе, Жаир Кунья, Сангаре, Вуд, Эбботт
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Адамс, Тот, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Смит, Эванилсон, Диаките, Крупи, Брукс, Тот, Мандас, Роша
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
2 - 1
2.33xG0.92
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
90’
+11’
Палмер
Ле Фе   Ригг
90’
+8’
90’
+7’
Жоао Педро
Садики
89’
85’
Гюсто   Ачимпонг
85’
Кайседо   Делап
Диарра
81’
Г. Джака
73’
69’
Фернандес
65’
Нету   Чалоба
62’
Фофана
Ангуло   Диарра
61’
Бробби   Изидор
61’
56’
  Палмер
54’
Фофана
52’
Хато   Джеймс
Гертрюйда
51’
  Гюсто
50’
2тайм
Перерыв
Ангуло
42’
  Хьюм
25’
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, О`Нин, Мукиеле, Гертрюйда, Садики, Г. Джака, Ангуло, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Майенда, Ангуло, Ле Фе, Траоре, Та Би, Бробби, Серкин, Альдерете, Эльборг
1тайм
Челси:
Санчес, Хато, Колуилл, Фофана, Палмер, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Гюсто, Жоао Педро, Нету
Запасные: Йоргенсен, Эссугу, Сантос, Дерри, Нету, Гарначо, Кайседо, Гюсто, Хато
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Логотип домашней команды
Тоттенхэм
Завершен
1 - 0
1.41xG0.27
Логотип гостевой команды
Эвертон
Матч окончен
Кински
90’
+7’
Удоджи   Дрэгушин
90’
89’
Тарковски
Пальинья
87’
84’
Дьюзбери-Холл   Алькарас
84’
Ироэгбунам   Коулмэн
84’
Барри   Бету
Бентанкур   Грэй
82’
Галлахер   Мэддисон
82’
Сарр
80’
Ришарлисон   Коло-Муани
73’
Тель   Сарр
73’
62’
О'Брайен   Армстронг
62’
Рель   Джордж
2тайм
Перерыв
  Пальинья
43’
13’
О'Брайен
Тоттенхэм
Кински, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Пальинья, Бентанкур, Тель, Галлахер, Спенс, Ришарлисон
Запасные: Бергвалль, Соланке, Бентанкур, Удоджи, Галлахер, Тель, Ришарлисон, Викарио, Биссума
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Ироэгбунам, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Рель, Барри
Запасные: Ироэгбунам, Рель, Азну, Диблинг, Дьюзбери-Холл, Трэверс, Барри, Макнил, О'Брайен
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 38 тур
24 мая 15:00, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
3 - 0
2.73xG1.95
Логотип гостевой команды
Лидс
Матч окончен
  Уилсон
90’
+4’
90’
+1’
Ааронсон   Борнаув
Кастельянос   Канте
88’
87’
Ампаду
  Боуэн
79’
78’
Богл   Буонанотте
78’
Танака   Пиру
70’
Бийол   Джеймс
69’
Калверт-Льюин   Ньонто
  Кастельянос
67’
Пабло   Уилсон
46’
2тайм
Перерыв
25’
Ааронсон
10’
Бийол
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Фернандеш, Соучек, Саммервилл, Пабло, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Кастельянос, Магасса, Уан-Биссака, Ламадрид, Поттс, Пабло, Ареоля, Килмен, Скарлз
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Родон, Джастин, Танака, Ампаду, Ааронсон, Богл, Нмеча, Калверт-Льюин
Запасные: Богл, Байрэм, Калверт-Льюин, Крессуэлл, Чадвик, Бийол, Танака, Ааронсон, Лукас Перри
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoВулверхэмптон
результаты
logoМанчестер Юнайтед
logoБрайтон
logoБернли
logoпремьер-лига Англия
logoФулхэм
logoБрентфорд
logoНьюкасл
logoКристал Пэлас
logoМанчестер Сити
logoАстон Вилла
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoЛидс
logoБорнмут
logoСандерленд
logoЭвертон
logoНоттингем Форест
logoВест Хэм
logoТоттенхэм
logoЧелси

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня наконец-то болельщики Арсенала , будут смотреть матч без валидола😁
ОтветPavel Gurin
Сегодня наконец-то болельщики Арсенала , будут смотреть матч без валидола😁
Вот я бы не был так уверен. Если условный Москера сломается, то на правом фланге кроме Райса в финале играть некому.
ОтветPavel Gurin
Сегодня наконец-то болельщики Арсенала , будут смотреть матч без валидола😁
Ну по привычке чуток 🤏🏻 будет боязно - из-за риска травм перед финалом ЛЧ. Состав еще не выкладывали тем более
За Эвертон и Вест Хэм!
ОтветАртём Гармаев
За Эвертон и Вест Хэм!
Я могу понять местных парней из северного Лондона, но ненависть к ТТХ на спортсе мне не ясна. Вест Хэм уже который сезон является занозой в заднице Арсенала, и есть те, кто за них ещё топит, – фантастика)
ОтветАртур Азимов
Я могу понять местных парней из северного Лондона, но ненависть к ТТХ на спортсе мне не ясна. Вест Хэм уже который сезон является занозой в заднице Арсенала, и есть те, кто за них ещё топит, – фантастика)
Так это глорье типичное. На спорте таких процентов 80. Ничего удивительного. Болеют против Тоттенхэма просто по факту существования соперничества, искусственные болелы)))
Какой же Оливер редиска, добавил 9 минут, сыграли 11, если бы Эвертон забил его бы четвертвовали
Получается, что бы 6-е место стало лигочемпионским, Вилла должна проиграть, а Ливерпуль победить?
ОтветGreat ManUtd
Получается, что бы 6-е место стало лигочемпионским, Вилла должна проиграть, а Ливерпуль победить?
Похоже, что да. Интересно, сама лига командам тактично намекала, что надо бы 6 команд в ЛЧ в следующем году?)
ОтветGreat ManUtd
Получается, что бы 6-е место стало лигочемпионским, Вилла должна проиграть, а Ливерпуль победить?
В принципе довольно реальный сценарий, хотя только Брентфорду что-то нужно из участников этих 2-х матчей.
Многие наверное не против, чтобы и Слота с почестями после игры проводили 😁
ОтветMoran Guy
Многие наверное не против, чтобы и Слота с почестями после игры проводили 😁
100%. Под шумок
ОтветДжанлука Нальюка
100%. Под шумок
кто ж против?) кроме Генри )))
Могли договориться и вывести Борнмут в ЛЧ , но это АПЛ. Здесь так не делают
ОтветBorn is the King
Могли договориться и вывести Борнмут в ЛЧ , но это АПЛ. Здесь так не делают
V Italii toje Bologna pomeshala Rome toqda, kstati osoznanno) Ne xoteli, ctobı konkurentı denqi polucili. S tex por Bologna-Roma principialnoe protivostoyanie
За Борнмут в ЛЧ!
Один из самых неинтригующих последних туров за последние годы, куры наверняка останутся, Вилла ещё с похмелья на радость всем проиграет Сити, а в остальном никому ничего не надо (Ливер и Борнмут спокойно выиграют).

Наиболее интересно будет посмотреть, как будут провожать Пепа. Жду мега баннер, долгие овации и грандиозную послематчевую церемонию.
Ответserginn
Один из самых неинтригующих последних туров за последние годы, куры наверняка останутся, Вилла ещё с похмелья на радость всем проиграет Сити, а в остальном никому ничего не надо (Ливер и Борнмут спокойно выиграют). Наиболее интересно будет посмотреть, как будут провожать Пепа. Жду мега баннер, долгие овации и грандиозную послематчевую церемонию.
Насчет Тоттенхэма спорно, кстати. Они дома играют чуть ли не хуже всех в лиге. Так что, все может быть. И Челси если сольет Сандерленду, может мимо всех еврокубков пролететь.
ОтветАндрей. С
Насчет Тоттенхэма спорно, кстати. Они дома играют чуть ли не хуже всех в лиге. Так что, все может быть. И Челси если сольет Сандерленду, может мимо всех еврокубков пролететь.
Ну не знаю, неужели дома в судьбоносном матче не выжмут ничью? Тогда конечно будет супермегафэйл, достойный пинка в шип.
Как же приятно будет, в спокойной обстановке, без нервов,под бутылочку пенного, посмотреть игру своего любимого клуба и по совместительству нового Чемпиона АПЛ🔴🔴🔴
ОтветАлександр Александров
Как же приятно будет, в спокойной обстановке, без нервов,под бутылочку пенного, посмотреть игру своего любимого клуба и по совместительству нового Чемпиона АПЛ🔴🔴🔴
Комментарий скрыт
ОтветАндрей Andrey
Комментарий скрыт
22 меньше 30, если ты понимаешь, о чём я...
Эмери: Хрен вам, а не шестая команда!
ОтветДядюшка Юлиус
Эмери: Хрен вам, а не шестая команда!
Да там по ходу и Слот против шести
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Салах и Робертсон интересны «Ювентусу». Спаллетти надеется убедить египтянина снова поработать вместе (La Repubblica)
2 минуты назад
37-летний Мхитарян согласился продлить контракт с «Интером» на сезон. С хавбеком еще должны согласовать зарплату
9 минут назад
Арон Ротенберг вызван в сборную России U-16. У 15-летнего сына Бориса Ротенберга-младшего 2+3 в 10 матчах сезона ЮФЛ («Первый спорт»)
9 минут назад
Канселу хочет провести в «Барселоне» еще два года. «Аль-Хилаль» требует не менее 10 млн евро за защитника, идут переговоры
11 минут назад
Отец Фати о невызове сына на ЧМ: «Он провел сезон в Лиге 1 на уровень выше, чем любой другой испанский нападающий. Но если в сборной считают иначе, ничего не поделаешь»
29 минут назад
Смолов и Сычев не поняли заявление Дивеева, что ЛЧ проще РПЛ. Федор сказал: «Я его не осуждаю. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что плохого?»
29 минут назад
«Наполи» предварительно договорился с Аллегри о двухлетнем контракте. Клуб также контактирует с Итальяно
32 минуты назад
Киммих хочет выиграть требл с «Баварией»: «Это задача на следующий год. Успех – это здорово, но в то же время это всегда вызов – закрепить его и добиться еще большего»
50 минут назад
«Милан» предложил Ираоле контракт на 3 года и 4 млн евро за сезон. Он фаворит на пост тренера (Николо Скира)
50 минут назад
Карраскаль не прочь вернуться в Россию. «Фламенго» готов продать хавбека на фоне проблем с дисциплиной (O Globo)
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Путельяс объявила об уходе из «Барселоны». Она двукратная обладательница «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории женской команды «блауграны»
17 минут назад
Фаринья, Амир Мурильо и Пума Родригес вошли в состав сборной Панамы на ЧМ-2026
22 минуты назад
МакSим – «Спартаку»: «Поздравляю с победой. Я сейчас в туре и не смогла спеть с вами нашу любимую песню, но всей душой была вместе с вами»
49 минут назадВидео
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» примет «Ниццу» в 1-й игре
сегодня, 15:52
Якирович пошутил о выходе «Халла» в АПЛ: «Меня назначили с одной задачей: удержать клуб в Чемпионшипе. Я провалился»
сегодня, 16:57Видео
Селюк про Батракова: «Один из лучших российских игроков, но пока он не стоит 28 млн евро. Многих оценивают в 3-5 млн, но в Европе их бы не купили и за 500 тысяч»
сегодня, 16:40
«Рома» выкупила Малена у «Астон Виллы» за 25 млн фунтов. Форвард стал лучшим бомбардиром римлян, забив 14 голов в 18 матчах Серии А
сегодня, 16:13
Вахания о Европе: «Если будет вариант и все удачно сложится, я бы попробовал. Не обязательно топ-клуб – это может быть и середняк. Успех Сафонова добавил уверенности, что возможно больше, чем кажется»
сегодня, 15:39
Глава Гусь-Хрустального о повреждении кубка: «Посуда бьется к счастью. Хрусталь очень хрупок, не первый раз такое происходит. Можно сделать так, чтобы кубок был менее подвержен разрушению»
сегодня, 15:31
Булыкин назвал Семака лучшим тренером сезона: «Критикуют всех только те, кто нигде не работает. «Зенит» продолжал верить и биться в тяжелой ситуации»
сегодня, 14:59
Рекомендуем